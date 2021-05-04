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Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку

Сьогодні, 19:22

Дізнайтеся свій астрологічний прогноз на травень 2021 року: що піднесе кінець весни кожному знаку зодіаку

Хто зі знаків зодіаку буде найбагатшим, везучим, велелюбним і щасливим у травні-2021? У кого і як складуться справи наприкінці весни в різних сферах життя? А кого можуть прозвати невдахою місяця? Дізнайтеся свій астрологічний прогноз на травень 2021 року.

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Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Фото: Сьогодні

У травні 2021 року боротьба – природний стан для Овна. Вам страшною буде нудьга. Ви будете висловлювати свої почуття вишукано. Отримані гроші можуть запаморочити вам голову. Захочеться пожити на широку ногу і спустити мало не всю суму на непотрібні речі. Персональний гороскоп на травень-2021 для знака Овен читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня)
Фото: Сьогодні

У травні 2021 року Тельцям доведеться на якийсь час помінятися ролями з підлеглими. Запропоновані вами вирішення робочих питань будуть розкритиковані з боку колег. А ваша тяга до азарту і шикарних витрат може зіграти з вами злий жарт в кінці весни – якраз напередодні відпустки. Персональний гороскоп на травень-2021 для знака Телець читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Фото: Сьогодні

У травні-2021 на плечі Близнят випаде чимала кількість обов'язків, але вас це точно не злякає. Протягом усього травня ви відчуватимете приплив сил і внутрішньої енергії. Але майте на увазі, що всіх грошей не заробите, а тому вам слід вибрати більш надійний шлях. Персональний гороскоп на травень-2021 для знака Близнята читайте за посиланням.

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Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня)
Фото: Сьогодні

У травні-2021 Раку слід займатися звичною справою, не відступати від намічених цілей і не замислюватися про зміни. У вас все стабільно в сфері роботи і фінансів. Вам буде властивий надмірний ідеалізм і підвищена вимогливість до оточуючих. Персональний гороскоп на травень-2021 для знака Рак читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня)
Фото: Сьогодні

Не розраховуйте на легкий заробіток – він може так само легко піти, як і прийти. Прибуток цілком залежатиме від ступеня вашої працездатності. А ось в роботі вам як ніколи буде важлива підтримка однодумців. Вам буде корисно зайнятися профілактикою серцево-судинної системи. Персональний гороскоп на травень-2021 для знака Лев читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Фото: Сьогодні

Заплановані фінансові вклади у травні 2021 року можуть не виправдатися. Так що зменшіть свій запал. Вам краще зайняти позицію вичікування – в будь-якому разі ви не залишитеся в програші. У вас проявиться надмірний потяг до ініціативних і заповзятливих людей, які будуть вас підживлювати. Персональний гороскоп на травень-2021 для знака Діва читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Фото: Сьогодні

У сфері бізнесу у Терезів спостерігається деяке зниження активності. Швидше за все, ви втомилися або ж сфера, в якій працюєте останнім часом, себе вичерпала. Зате травень 2021 року – один з кращих періодів в любовному житті для представників знака Терези. Персональний гороскоп на травень-2021 для знака Терези читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Фото: Сьогодні

Не бійтеся ризикувати, тим більше що Скорпіони за своєю природою – майстри авантюр. Ваша ініціативність додасть вам впевненості в собі і принесе свіжі ідеї в бізнесі. А ось в особистому житті ви будете дуже вимогливими і прискіпливими до партнера. Персональний гороскоп на травень-2021 для знака Скорпіон читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Фото: Сьогодні

Розширення бізнесу зажадає фінансових вливань, так що особливо шикувати у травні-2021 у Стрільців не вийде. Та й в романтичних стосунках ви будете розкриватися поступово і обережно. Бажання не втратити контроль над своїм серцем стане причиною емоційної стриманості. Персональний гороскоп на травень-2021 для знака Стрілець читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Фото: Сьогодні

травні-2021 Козоріг зможе похвалитися успіхами у сфері бізнесу. Ваші задумки співпадуть з реальністю, завдяки чому ви навіть випередите конкурентів. У вас можуть виникнути перепади настрою то в один, то в інший бік. Але це можна пояснити: ви втомилися і час дати організму якісний відпочинок. Персональний гороскоп на травень-2021 для знака Козоріг читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Фото: Сьогодні

Якщо в роботі щось гальмується, не поспішайте щось міняти. Спробуйте спокійно сісти і проаналізувати свої помилки – поступово картина проясниться. Грошовий потік у травні-2021 буде незмінним і стабільним. А ось для початку спільного життя кінець весни – не найкращий період. Персональний гороскоп на травень-2021 для знака Водолій читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня)
Фото: Сьогодні

На роботі Риб буде супроводжувати удача у травні-2021. Так що можете не боятися конкурентів. До того ж доля надасть вам шанс розбагатіти, якщо ви вірите у щасливий випадок. Але ось надмірна критичність до себе навряд чи допоможе вам побудувати серйозні стосунки. Персональний гороскоп на травень-2021 для знака Риби читайте за посиланням.

Раніше ми публікували гороскоп від астролога на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

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