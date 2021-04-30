Гороскоп на май-2021 для знака Близнецы: легкие деньги могут дорого вам стоить

Астрологический прогноз на май 2021 для знака Близнецы

Будет ли благоприятным и позитивным май 2021 года для Близнецов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь великолепных результатов? Читайте подробный гороскоп на май-2021 для знака Близнецы.

Работа

В мае-2021 на плечи Близнецов выпадет немалое количество обязанностей, но вас это точно не испугает. Другое дело, будут ли они так необходимы и целесообразны? Стоит ли вам с вашим профессионализмом размениваться на задания, с которыми должны справляться ваши подчиненные?

Финансы

Всех денег не заработаете, а потому вам следует отказаться от заманчивых легких денег и выбрать более надежный, зато проверенный путь. Иначе вы можете попасть в расставленные сети мошенников – именно в мае-2021 этот риск достаточно велик. Начинайте копить на летний отдых.

Читайте также: Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Здоровье

На протяжении всего мая Близнецы будут ощущать прилив сил и внутренней энергии. На такой позитивной волне вы способны если не горы своротить, то холмы уж точно вспахать. А если хотите дать возможность организму покайфовать, то пройдите курс расслабляющего массажа.

Любовь

Близнецы будут готовы удовлетворить чуть ли не все потребности своего возлюбленного – и плотские, и духовные, и материальные. Но проблема заключается в том, что вы хотите реальных отношений, а ваш партнер готов пока только мечтать о них.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Отдых

Чем уютнее окружающий вас мир, тем больше гармонии и умиротворенности вы испытаете внутри себя. И черпать силы вы будете именно в своем доме – вам даже не захочется никуда из него уезжать. Так что лучше займитесь благоустройством своего гнездышка.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам Зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться