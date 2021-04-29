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Любовный гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 14:35

Узнайте свой любовный гороскоп на май 2021 года: Весы утонут в нежности, а Рак пострадает из-за своей напористости

Какой знак в конце весны окажется самым счастливым и любвеобильным в личной жизни? Кто из представителей зодиакального круга встретит свою любовь в цветущем месяце мае? Кого, наоборот, накроет разочарование в чувственной сфере? Может быть, кого-то преследует любовная неудача, измена и даже разлука? Узнайте в любовном гороскопе на май 2021 года.

А чтобы улучшить отношения и завоевать признательность и внимание со стороны любимого человека, не забывайте делать подарки – с поводом или просто так. Обязательно поднимайте настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Любовный гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

В мае 2021 года борьба – естественное состояние для Овна. Вам страшна будет скука. Вы будете выражать свои чувства изысканно. А это очень похоже на начальную стадию отношений, которая так и не продвинется дальше конфетной фазы.

Любовный гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

В мае-2021 Телец будет источать надежность, постоянство и уверенностью в завтрашнем дне. Вы будете последовательно проявлять свою привязанность, включая собственнические нотки. На вас можно положиться, и партнеры будут это чувствовать.

Любовный гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Близнецы будут готовы удовлетворить чуть ли не все потребности своего возлюбленного – и плотские, и духовные, и материальные. Но проблема заключается в том, что вы хотите реальных отношений, а ваш партнер готов пока только мечтать о них.

Любовный гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

В мае-2021 Рак сможет гордиться теми, кого он любит. Вам будет свойственен чрезмерный идеализм. При этом ваша напористость может сыграть не лучшую роль – стремление доминировать ни к чему хорошему не приведет.

Любовный гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

У Льва возникнет сильное желание произвести впечатление на своего партнера. Вас будут интересовать новые переживания и опыт. Кого-то даже потянет на эксперименты. Вот только не стоит ходить налево – вы рискуете потерять то, что имеете.

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Любовный гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

У Девы проявится чрезмерное влечение к инициативным и предприимчивым людям. Они будут вас зажигать и подпитывать. Но для этого не обязательно менять партнеров: можно просто придать драйва вашим нынешним взаимоотношениям.

Любовный гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

Май 2021 года – один из лучших периодов в любовной жизни для представителей знака Весы. Ваша нежность и романтичность обязательно найдут отклик в благодарном сердце партнера, который сполна оценит вашу самоотдачу.

Любовный гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

В мае-2021, если Скорпион задумает с кем-то связать свою жизнь, то претендент должен будет пройти множество тестов на пригодность. Вы будете очень требовательны и придирчивы. Вряд ли это лучший путь к доверительным отношениям и тем более – к браку.

Любовный гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

В своих романтических отношениях Стрелец будет раскрываться постепенно и осторожно. Желание не потерять контроль над своим сердцем станет причиной эмоциональной сдержанности – партнер почувствует, что вы с ними не до конца искренни.

Любовный гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Сближение с партнером в мае-2021 у Козерога будет проблематичным. Это происходит из-за вашей высокой требовательности к себе и окружающим. Вас будет притягивать возможность самоутверждения, что тормозит открытые чувства.

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Любовный гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Май 2021 года – не самый подходящий месяц для начала совместной жизни или создания семьи. Водолей будет весьма сдержанным в своих чувствах, а это, в свою очередь, сильно мешает естественному энергообмену между партнерами.

Любовный гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

Внутренние противоречия и сомнения Рыб станут пищей для самокопания. Из-за этого вы будете чрезмерно критичными к себе и своему партнеру. Эти качества вряд ли помогут вам в мае 2021 года построить серьезные и качественные взаимоотношения.

Ранее мы публиковали гороскоп от астролога на 2021 год для всех знаков зодиака.

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