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Гороскоп на май-2021 для знака Козерог: не проморгайте личное счастье

Сегодня, 15:46

Астрологический прогноз на май-2021 для знака Козерог

Какой астрологический прогноз на май-2021 года обрадует или, наоборот, озадачит представителей знака Козерог? В каких жизненных сферах вам желательно максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить нужные результаты? Читайте подробный гороскоп на май 2021 года для знака Козерог.

Работа

Работа
Работа
Фото: Unsplash

В мае-2021 Козерог сможет похвастаться успехами в сфере работы и бизнеса. Ваши планы и задумки совпадут с реальностью, благодаря чему вы даже опередите конкурентов. Не расслабляйтесь и действуйте в том же направлении, не обращая внимания на критиков – они вам завидуют.

Финансы

Деньги
Деньги
Фото: Unsplash

Доходы последнего весеннего месяца у Козерога будут зависеть от умения этого знака зодиака применить свои знания на практике. Возможно, от вас еще потребуются капиталовложения в собственное развитие – не стоит экономить на знаниях, в этот раз лучше отказаться от очередного гаджета.

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Здоровье

Здоровый отдых
Здоровый отдых
Фото: Unsplash

В мае 2021 у Козерогов могут возникнуть необъяснимые перепады настроения то в одну, то в другую сторону. На самом деле все вполне объяснимо: вы устали, и пора дать организму возможность качественно отдохнуть. Воспользуйтесь многочисленными выходными и смените картинку перед глазами.

Любовь

Свидание
Свидание
Фото: Unsplash

Сближение с партнером в мае-2021 у Козерога будет проблематичным. Это происходит из-за вашей высокой требовательности к себе и окружающим. Вас будет притягивать возможность самоутверждения, что тормозит открытые чувства.

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Отдых

Путешествие
Путешествие
Фото: Unsplash

Отдых, отдых и еще раз отдых – это ваш девиз на май-2021. Он необходим Козерогам, чтобы вновь поймать утраченный баланс. Основным способом релакса в этом месяце для вас станут новые впечатления и перемещения, смена окружающей обстановки, картинки и лиц.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

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