Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: кому повезет с деньгами

Узнайте, кто из знаков зодиака получит бонус, а кому нужно включить режим экономии согласно денежному гороскопу на май 2021 года

Каким знакам зодиака сопутствует финансовая удача? Кто не будет нуждаться в деньгах в конце весны, а кому предстоит пережить потери и даже влезть в долги? Узнайте в финансовом гороскопе на май 2021 года.

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Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Полученные деньги в мае-2021 могут вскружить Овнам голову. Захочется пожить на широкую ногу и спустить чуть ли не всю сумму на бесполезные вещи. Деньги вам еще пригодятся, так что лучше держите себя в руках. А вот заранее составленная смета расходов поможет вам не потратить лишнего. Общий гороскоп на май-2021 для знака Овен читайте по ссылке.

Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Ваша тяга к азарту и шикарным тратам может сыграть с вами злую шутку в конце весны. И это как раз накануне летнего отпуска. Лучше сэкономить на необдуманных покупках и вложить имеющиеся средства в развитие бизнеса. Ваши инвестиции вскоре окупятся, и вот тогда можно будет шиковать с чистой совестью. Общий гороскоп на май-2021 для знака Телец читайте по ссылке.

Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

Всех денег не заработаете, а потому вам следует отказаться от заманчивых легких денег и выбрать более надежный, зато проверенный путь. Иначе вы можете попасть в расставленные мошенниками сети – именно в мае-2021 риск достаточно велик. Начинайте копить на летний отдых. Общий гороскоп на май-2021 для знака Близнецы читайте по ссылке.

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Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Рак

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

В денежной сфере у Рака стабильно, а все благодаря налаженной работе и уверенности в своих силах. Ваши расходы могут подскочить из-за незапланированных трат на бытовые нужды, но это не повлияет на ваш кошелек. Не экономьте на благоустройстве дома – дорогая покупка и прослужит долго. Общий гороскоп на май-2021 для знака Рак читайте по ссылке.

Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Не рассчитывайте на легкий заработок – он может так же легко уйти, как и пришел. Помните об этом, когда отправитесь за покупками. Лучше заранее установите себе лимит на карту и не берите много наличных. А вот прибыль в мае-2021 будет всецело зависеть от вашей работоспособности. Общий гороскоп на май-2021 для знака Лев читайте по ссылке.

Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Запланированные финансовые вклады и расходы в мае 2021 года могут не оправдаться. Так что умерьте свой пыл. Зато для Дев это подходящее время, чтобы заняться накоплением на будущий отдых, поездки и развлечения в ближайший летний сезон. Общий гороскоп на май-2021 для знака Дева читайте по ссылке.

Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

Звезды предостерегают Весы от чрезмерных трат в мае-2021. Постарайтесь для начала более прочно стать на ноги, а уже затем шиковать. Иначе вы рискуете остаться без копейки или погрязнуть в долгах, которые не скоро сможете вернуть. Общий гороскоп на май-2021 для знака Весы читайте по ссылке.

Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Будьте готовы к тому, что из-за каких-то мелких промахов в оформлении документации ваши гонорары будут задерживаться. Это временное, хотя и неприятное явление. В остальном же май 2021 года больше не обещает серьезных финансовых проблем. Не отказывайте тем, кто просит о помощи. Общий гороскоп на май-2021 для знака Скорпион читайте по ссылке.

Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Расширение бизнеса потребует ощутимых финансовых вливаний, так что особо шиковать в мае-2021 у Стрельцов не получится. Но не переживайте – бедствовать вы не будете. Просто соизмеряйте свои расходы с поступлениями и не забывайте откладывать средства на будущий летний отпуск. Общий гороскоп на май-2021 для знака Стрелец читайте по ссылке.

Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Доходы последнего весеннего месяца у Козерога будут зависеть от умения применить свои знания на практике. Возможно, от вас еще потребуются капиталовложения в собственное развитие – не стоит экономить на знаниях, в этот раз лучше отказаться от очередного гаджета. Общий гороскоп на май-2021 для знака Козерог читайте по ссылке.

Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Денежный поток в мае-2021 будет неизменным и стабильным. Если в предыдущий период Водолеев радовал неожиданный доход, то эта приятная тенденция продолжится в конце весны. Но в то же время не удивляйтесь пустому кошельку, если и до того судьба особо не баловала вас. Общий гороскоп на май-2021 для знака Водолей читайте по ссылке.

Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Судьба предоставит вам шанс разбогатеть, если вы верите в счастливый случай, лотерею или свою фортуну. Не отказывайтесь от авантюрной, на первый взгляд, идеи, прежде чем взвесите все риски. Зато основной источник дохода продолжит стабильно пополнять ваш счет в банке. Общий гороскоп на май-2021 для знака Рыбы читайте по ссылке.

Ранее мы публиковали гороскоп от астролога на 2021 год для всех знаков зодиака.

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