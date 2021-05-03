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Гороскоп на май-2021 для знака зодиака Водолей: не спешите что-то менять

Сегодня, 18:21

Астрологический прогноз на май-2021 для знака Водолей

Каким будет астрологический прогноз на май-2021 года для Водолея? В каких сферах он сможет проявить себя лучшим образом, а где придется поднапрячься, чтобы не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на май-2021 для знака Водолей.

Работа

Босс
Босс
Фото: Unsplash

Если в работе что-то тормозится, не спешите менять должность, подчиненных или обои на рабочем столе. Попробуйте спокойно сесть и проанализировать свои ошибки. Постепенно картина прояснится, и решение рабочего вопроса само выйдет на поверхность. Просто проявите терпение.

Финансы

Банкомат
Банкомат
Фото: Unsplash

Денежный поток в мае-2021 будет неизменным и стабильным. Если в предыдущий период Водолеев радовал неожиданный доход, то эта приятная тенденция продолжится в конце весны. Но в то же время не удивляйтесь пустому кошельку, если и до того судьба особо не баловала вас.

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Здоровье

Правильное питание
Правильное питание
Фото: Unsplash

Звезды рекомендуют Водолеям в мае-2021 внимательнее отнестись к своему желудку. Не ешьте все подряд, продумайте свой рацион и хотя бы на какое-то время вычеркните из него вредные продукты. Если не сделать этого в виде профилактики, потом придется лечиться уже всерьез.

Любовь

Сладости
Сладости
Фото: Unsplash

Май 2021 года – не самый подходящий месяц для начала совместной жизни или создания семьи. Водолей будет весьма сдержанным в своих чувствах, а это, в свою очередь, сильно мешает естественному энергообмену между партнерами.

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Отдых

Турист
Турист
Фото: Unsplash

Май-2021 благоволит как для коротких, так и для длительных поездок. Если у Водолеев появится заманчивая возможность отправиться в безопасное путешествие, не стоит отказываться. Лучше отложить другие дела, но воспользоваться отличной возможностью обновить свои впечатления.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

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