Гороскоп на май-2021 для знака Стрелец: деньги придут к деньгам

Астрологический прогноз на май-2021 для знака Стрелец

Насколько позитивным и благоприятным будет май-2021 для Стрельца? Где ему лучше умерить свои амбиции, а в какой сфере, наоборот, поднажать, чтобы достичь желаемых результатов? Читайте подробный гороскоп на май-2021 для знака Стрелец.

Работа

Бизнесс Фото: Unsplash

В конце весны Стрельцы могут рассчитывать на карьерный рост. Даже если вам не слишком хочется заморачиваться с развитием бизнеса, вас неотвратимо затянет этот процесс, и деваться будет некуда. Все складывается как нельзя более удачно. Просто не сворачивайте с выбранного пути.

Финансы

Покупки Фото: Unsplash

Расширение бизнеса потребует ощутимых финансовых вливаний, так что особо шиковать в мае-2021 у Стрельцов не получится. Но не переживайте – бедствовать вы не будете. Просто соразмеряйте свои расходы с поступлениями и не забывайте откладывать средства на будущий летний отпуск.

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Здоровье

Диета Фото: Unsplash

Стрельцам в мае-2021 лучше не испытывать свой организм на прочность. Желание привести тело в норму перед летом не должно вымотать из вас все силы и соки. Интенсивные тренировки могут стать причиной обострения старых хронических болезней. Так что соблюдайте меру и не перетрудитесь.

Любовь

Любовь Фото: Unsplash

В своих романтических отношениях Стрелец будет раскрываться постепенно и осторожно. Желание не потерять контроль над своим сердцем станет причиной эмоциональной сдержанности – партнер почувствует, что вы с ними не до конца искренни.

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Отдых

Отдых Фото: Unsplash

Как бы вам ни хотелось отдохнуть в мае-2021, наберитесь терпения и подождите до лета. Сейчас ваше присутствие необходимо и в решении рабочих вопросов, и в быту. Так что расслабиться вы можете недолго и поверхностно – с пультом у телевизора или во время прогулки по парку.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

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