Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Подробный прогноз астролога на 2021 год для каждого знака зодиака в главных сферах жизни

Узнайте гороскоп на 2021 год для своего знака зодиака во всех значимых сферах жизни от астролога Любови Шехматовой.

Гороскоп на 2021 год для знака зодиака Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

У Овнов 2021 год будет удачным. Главное – регулярно прислушиваться к своим мыслям, пропуская чужие подсказки, наставления, критику через фильтр собственных ощущений. Личное умозаключение нынче – самый правильный ориентир в жизни, дорожите им и смело высказывайте.

Укрепляйте дружеские узы, принимайте активное участие в жизни социума – здесь вас ждет удача, а сфера коммуникаций будет судьбоносной. Доброжелательно общайтесь, проявляйте любознательность, случайных встреч в наступающем году не бывает, они предначертаны свыше. Окружающий мир – это информационное поле, где предстоит черпать новые знания, жизненную энергию, вдохновляющие впечатления.

Оглянитесь вокруг: все самое ценное рядом, искать счастье, отправляясь за тридевять земель, не надо. Люди благожелательны, друзья боготворят, жизнь прекрасна, наполнена всевозможными ситуациями, которые вас учат мудрости, обогащают духовно. Интеллектуальная всеядность, жажда познать все, быть в курсе разнообразных новостей – от соседских сплетен до событий мирового масштаба – это нормально.

Профессиональные перспективы блестящие, 3-летние мытарства позади. Шлагбаум на пути карьерного роста открыт, так что зарабатывайте деньги. Если трудитесь по зову сердца, вам крупно повезло – творческая самореализация пройдет с максимальными показателями. Энтузиазм труженика удастся блестяще конвертировать в материальные блага.

Но увы, нынче финансовая сфера – место искушений, это минное поле, где рискуете подорваться, клюнув на крючок авантюр, махинаций, взяв кредит или дав в долг. Не пытайтесь разбогатеть, а довольствуйтесь тем, что имеете. Разумно распределяйте средства. Их будет предостаточно для полноценной жизни.

На романтическом фронте все чудесно, вас обожают, отвечайте вовремя взаимностью. Любовные ангелы порхают над теми парами, что смотрят на мир одними глазами, чьи взгляды и убеждения созвучны. Цемент союза – верная дружба, духовное единство с партнером.

Гороскоп на 2021 год для знака зодиака Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Ключевая тема 2021 года у Тельцов – реализация призвания, карьерный рост, шлифовка делового мастерства с учетом научного прогресса и повышением материального статуса. Сейчас вы на профессиональном пике, к которому шли многие годы, и должны получить заслуженные лавры.

Легко не будет, неудачи, поражения будут тестом: значит работа не соответствует высшему предназначению. Или вам тяжело вписаться в должностную иерархию, освоить инновационные технологии. У вас появятся высокие покровители: вашим протеже может стать совершенно незнакомая высокопоставленная фигура, начальник, друг.

Если сели не в свои сани – с надоевшим делом предстоит расстаться. Не цепляйтесь за должность и высокий статус, не штурмуйте начальство, требуя привилегий. Переключайтесь на новую деятельность, непременно хорошо оплачиваемую. Но будьте начеку и не поддавайтесь сомнительным искушениям извне.

На личном фронте высокая динамика, градус страстей зашкаливает, вы пугаете сумасбродством партнеров, поскольку желаете получить максимум удовольствия. Держите себя под контролем: "разрушать – не строить", вас объединят общие интересы, увлечения, поездки. Союз следует сохранить.

Судьбоносная задача года – стать финансово независимыми, обрести твердую материальную почву под ногами, чтобы не жить за чужой счет, и непременно реализовать собственные желания. И вам удастся ее решить. На благие дела деньги всегда придут.

Главное – застолбить за собой плодородное пастбище, быть сытыми и довольными, ибо неудовлетворенный Бык яростен и деструктивен. Вовремя везде расплачивайтесь, долгов не накапливайте, иначе образуется дыра для утечки энергии. Исключите любые риски, нужно четко контролировать все свои ресурсы и не идти на поводу чужих запросов, они вас разрушат.

Гороскоп на 2021 год для знака зодиака Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

Год в целом замечательный, вы сами себе господин. Главное – не идти на поводу чужих амбиций, не позволять собой манипулировать, а с теми, кто не желает играть по вашим правилам, без сожаленья расставайтесь. В любом споре за вами последнее слово.

Фортуна благоволит Близнецам в 2021 году. На повестке дня – поиск себя, персонального пути развития. События года определяют вашу роль в социуме, закладывая фундамент на 10 лет вперед под аккомпанемент подведения итогов за предыдущие 10 лет. Не удивляйтесь, если возвращаются люди из прошлого. Так надо, экскурс в былое предначертан. Значит, ваши отношения не завершены, и судьба требует привести их к логическому финалу.

Предстоит обрести прочный духовный стержень, научиться принимать самостоятельные решения, взяв бразды ответственности в свои руки. Залог правильного выбора – избавление от любых зависимостей, плохих привычек. Это палка в колесах. Внешний вид является вашей визитной карточкой. Следите за фигурой, подберите модный гардероб, прическу, отработайте манеры поведения. Сумеете пленять окружающих добродетелями, авторитетом, лидерской целеустремленностью, став образцом для подражания – замечательно, взлет обеспечен!

В материальной сфере все стабильно, квалифицированные специалисты нынче в цене, трудитесь и зарабатывайте деньги. Цените свой труд, на него могут позариться лгуны и мошенники, прельстившись выгодой, до июля вы у них на мушке.

В личной жизни будет успешная перезагрузка. В мировоззрении произойдет квантовый скачок. Требования к возлюбленным возрастут, но к счастью, они прекрасно в них впишутся, продемонстрировав высший пилотаж достоинств.

Боитесь потерять того, к кому прикипели всей душой – расставание почти неизбежно. Ну, а если вы готовы отправиться в автономное плавание, вам обязательно пошлется надежный спутник. Тем, кто "растворился" в суженом, следует срочно менять тактику, рулить по собственному усмотрению. Иначе развод, крах мостов сотрудничества на протяжении года, неизбежны. Впрочем, если в брачном союзе есть потенциал для роста, ваши идеалы, убеждения созвучны – удачно пройдете кризисную полосу и останетесь вместе.

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Гороскоп на 2021 год для знака зодиака Рак

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

В 2021 году Ракам звезды советуют притормозить – хватит вкалывать, трудовой фанатизм опасен. Да здравствует безделье! Вам предстоит разобраться в себе на более глубинном уровне, затрагивая скрытые слои подсознания, чтобы избавиться от токсического греховного балласта и восстановить гармонию в душе. Энергетическая подзарядка, психологическая релаксация, духовные практики очень полезны.

Работа и здоровье – вещи взаимосвязанные. Чтобы не болеть, особенно при низком иммунитете, трудитесь ради удовольствия, выдавая на-гора не количество, а качество, в роли специалиста узкого профиля. Если ощущаете недомогание – это тест, значит, занимаетесь вредной трудовой деятельностью. Следует делать только то, что наполняет энергией, одухотворяет.

Многие события на служебном поприще несут печать кармической предопределенности, свидетельствуют о завершении многолетних программ. Потеряв полномочия, обязанности или работу, к которой прикипели, не жалейте. Значит, здесь нет потенциала для роста, зато взамен вы сохраните здоровье. Не позволяйте другим вас эксплуатировать и четко следите, чтобы вас не засосала бытовая рутина.

На финансовой арене правит балом Фортуна. Радуйтесь: все что заслужили, получите сполна, долги вернут с дивидендами, многие получат щедрое наследство, помощь тайных благодетелей. Ресурсные убытки компенсируются. Раскошеливайте сердца и кошельки партнеров: к ним у вас доступ будет открыт, создавайте совместный бизнес, привлекайте спонсоров.

У женатых пар расцвет чувств, сердца бьются в унисон, левые приключения отменяются. Год динамичный, способствует успешному преображению личности, супружеских отношений. Ничего не бойтесь, стрессоустойчивость нынче высокая. Кто рискует в критический миг, тот побеждает и находит. Обязательно прощайте обидчиков, тогда и вам простятся прегрешения, ляпсусы и непременно жертвуйте тем, кто в беде.

Гороскоп на 2021 год для знака зодиака Лев

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

У Львов 2021 год будет переломным, ожидаются кардинальные перемены в карьере, сфере сотрудничества, брачных, семейных отношениях. Дальше шагаем вместе или врозь? Вопрос станет остро, финал зависит от того, насколько вы зрелая личность для супружества, готовы ли стать надежной опорой избранникам, делить поровну радости и невзгоды в партнерском союзе. Сильны ли обоюдные чувства? Поэтому избегайте развлекательных тусовок, флирты, соблазнительные ухаживания – это игра с огнем и путь регресса.

В профессиональной сфере уходите от злоупотреблений, особенно в первом полугодии. От начальства, увы, придется дистанцироваться, иначе станете козлом отпущения. И сами на руководящем посту наломаете дров. Идеально заняться автономным делом, чтобы ни от кого не зависеть. Иначе сядете на финансовую мель.

Судьбоносная задача – обрести достойных друзей, единомышленников, заняться общественной работой, стать мудрым политиком, неформальным лидером. В итоге вас окружат приятели, подруги, с которыми будет происходить равноценный обмен энергиями, эмоциями, впечатлениями, воцарится полное созвучие взглядов, убеждений. Друг тот, кто каждый раз, когда вы в нем нуждаетесь, это чувствует.

Главное – избавиться от былых любовных связей, пропитанных нафталином. Они исчерпали свой ресурс и уже в тягость. Если ощущаете романтическую фригидность, пыл вожделения угас, трансформируйте их в дружбу. Роль зажигательного Мачо или Музы сейчас не для вас. Впрочем, не стоит посыпать голову пеплом, вы все равно будете любимы и желанны.

Гороскоп на 2021 год для знака зодиака Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Энергетика 2021 года изменится, заставив Дев модернизировать подход к повседневной жизни, заботе о физическом, духовном, эмоциональном здоровье. Вы прозреете, увидев мир в новом ракурсе, отказавшись от предрассудков и клише в пользу новых идей. Если ваш разум интенсивно впитывает все прогрессивное, отвергая избитые пути, это замечательно. Осваивайте инновационные технологии, в работе полагайтесь на профессиональное чутье, действуйте нестандартно.

Если работа не устраивает, есть шансы восстановить справедливость, переквалифицироваться. Заветное дело, что предначертано для самореализации, само найдет вас. У бизнесменов убудет спешный старт масштабных проектов.

Карьерное продвижение тоже реально. Взлететь на олимп мгновенно не удастся, но преграды не помеха и цель поставлена. Закладывается профессиональная база на несколько лет. Сейчас вы в апогее, к которому шли годами, специалист высокого класса и заслужили достойный статус и должность.

На любовном небосклоне наконец-то солнечно, депрессивные тучи, угнетавшие вас, развеялись. В сердце лед безразличия тронулся, очаровывайте, влюбляйтесь и наслаждайтесь глубиной чувств. Высок риск раствориться друг в друге. Это год возврата удачных шансов, ранее упущенных. Берите реванш!

Для духовной эволюции главное не зацикливаться на домашних делах, семья изматывает. Не жертвуйте престижной работой ради комфорта домочадцев, умело маневрируйте. Вертикаль "родители-дети", "начальник-подчиненный" будет напряженной. И не стоит реагировать на чужую критику, советы, подсказки, думайте своей головой.

Гороскоп на 2021 год для знака зодиака Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

Если за прошлые годы вы намучились, то теперь судьба компенсирует ваши страдания приятными сюрпризами. То, что вас не сломало, сделало сильнее, и теперь любые преграды, как с гуся вода, только стимулируют энтузиазм. 2021 год у Весов ожидается благоприятный.

Прежние убеждения подлежат инвентаризации, экспериментируйте, ломайте устаревшие стереотипы мышления, современный социум требует абсолютно новых взглядов. Предстоит сделать ревизию в кругу знакомых, чтобы избавиться от исчерпавших себя контактов и отношений. Это балласт, который подлежит утилизации, чтобы освободить место для новых отношений. Сфера коммуникаций ведет к регрессу, угнетает.

Избегайте случайных связей, сплетен, осуждений, лишнего любопытства, не навязывайте собственные взгляды – они неубедительны. Пускай вас не интересует лишняя информация и пустая болтовня, губительная для развития. Никого не судите – вам нужно сначала вынуть бревно из собственного глаза.

Следует больше активизировать профессиональное обучение – ВУЗ, аспирантура, курсы повышения квалификации. Вы непременно должны контактировать с иностранцами, людьми высокообразованными, обладающими философским мышлением, преподавателями. Путешествуйте в дальние страны – там ждет удача, познавайте чужую культуру, менталитет и расширяйте духовный кругозор, можно даже по Интернету.

На романтическом небосклоне наблюдается победоносный фейерверк, либидо на высоте: флиртуйте, влюбляйтесь, завоевывайте сердца поклонников. Ваша глубокая любовь призвана окрылять, вдохновлять, подымать на вершины блаженства, но только тех, кто этого заслужил.

С финансами ожидаются сложности, то взлеты, то падения – будьте начеку. Предстоит канитель: налоги, наследство, совместные деньги, долги, гонорары, штрафы. Контролируйте траты, вовремя расплачивайтесь, есть риск впасть в иллюзию и взять кредит, что недопустимо.

Свято берегите свой моральный облик, культивируйте добродетели в сердце, не поддавайтесь искушениям, держите удар против соблазнов, придерживаясь Божиих заповедей.

Гороскоп на 2021 год для знака зодиака Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Скорпионов ждут "американские горки", 2021 год – очень деятельный, пронизан форс-мажорным духом, хождением над пропастью. Это важное условие для развития. Уменьшить вашу привязанность к материальному миру, финансам, вещам, комфорту, укротить собственнические инстинкты – задача такова.

Именно в моменты экстрима, психологического напряжения скрытая греховная сторона натуры расцветет во всей красе, вскроются "скелеты в шкафу". Но это не повод для депрессии и самобичевания – тайное становится явным, чтобы навсегда уйти из вашей жизни. Поэтому смело ныряйте в водоворот рискованных ситуаций, нарабатывайте иммунитет к стрессам, искореняйте страх. Только отважные духом преобразятся и снова воскреснут из пепла ошибок, и тогда в будущем никакие тяжелые испытания вам не страшны. Ваш энергетический потенциал возрастет многократно.

Убытки и потери неизбежны – так судьба конфискует излишки, взятые за предыдущие годы. Не будьте жмотом, уступайте, охотно делайте подарки, делитесь, спонсируйте других, тогда утраты будут минимальными. Чтобы материальные проблемы решались легко, больше уделяйте сил духовному развитию. Необходимые средства придут строго дозировано и в последний момент. А когда фатально не везет, значит, вы эгоист, пропитанный гордыней и претензиями к судьбе и миру.

Перемены будут происходить и в святая-святых – в доме, семье, отношениях с родными, выводя из равновесия, выбивая почву из-под ног, что негативно отразится на работе, супружестве, самореализации, здоровье.

У многих дело пахнет разводом, поскольку партнеры склонны к неадекватным действиям. Поэтому не спешите как рвать узы, так и узаконивать союзы. Хуже не будет, ведь вы само совершенство и настоящие маги в искусстве обольщения противоположного пола и любви.

Девиз года: ставить интересы, желания окружающих на пьедестал, а собственные запросы отодвинуть на второе место. Перекосы в сферу "беру-отдаю" чреваты пропажами, ограблениями, банкротством. Если хотите что-то ценное получить, как материальное, так и моральное – оторвите от себя самое дорогое, разорвав меркантильные цепи. Всегда трудитесь с вдохновением, любое увлекательное занятие, хобби, способствует раскрытию творческих талантов.

Гороскоп на 2021 год для знака зодиака Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Стрельцы в 2021 году – центр гравитации, вокруг которого вращаются галактики. Хотя внешне об этом не скажешь. Внутри бурлит колоссальная незримая сила, душа переполнена богатейшим опытом, чувствами, знаниями, коими нужно непременно поделиться с окружающими, иначе саморазрушение неизбежно. Отдавая вы, освобождаете место для новых энергий.

Внимание горделивым и надменным Стрельцам: не прите, как бульдозер, попытка взять жезл власти в свои руки и проигнорировать чужие интересы, чревата разрушительными последствиями. События мая, июня и декабря – тому подтверждение.

На протяжении 2021 года зависимость от партнеров усилится, противостояние амбиций достигнет пика. Чтобы разногласия не разрушили вас как личность, имейте ввиду, потребность в личной свободе – это бунт низшего "Я". Работайте над недостатками, преображайтесь, меняйте себя. Подстраивайтесь под требования окружающих – они командуют парадом.

Никому не переходите дорогу, не ставьте палки в колеса. Вовремя давайте "задний ход", если кто-то дышит в спину, притормозите, пропустив вперед энтузиаста. Уступая, вы формируете счастливое будущее. Но если пойдете на принцип, сделаете себе хуже.

У брачных пар наступает период реставрации отношений. К сожалению, на чувства и действия партнера вы не способны влиять, только на собственные эгоистические программы. Он решает, быть дальше вмести или разойтись. И не смейте давить! Форсировать события нельзя, сейчас выбирает спутник, дайте ему созреть и пригласить вас под венец.

Идея выйти замуж или жениться любой ценой – пагубна. Пытаясь активней это сделать, вы идете против течения. Впрочем, тот, кому вы предназначены, сам вас найдет и завоюет сердце. Будьте внимательны, на протяжении года в вашем жизненном поле появятся люди из будущего.

В связи с высокой вероятностью финансового кризиса и перемен в работе, затяните пояса, приготовьтесь к стрессам. Инциденты на службе, в трудовом коллективе, проблемы в повседневном быту могут грянуть, как гром среди ясного неба, выбив из колеи. Тут все непредсказуемо. Да, вы отличный труженик, но рационально все наперед рассчитать, берясь за дело или левые подработки, здесь невозможно.

Это год фатальных событий, которые предотвратить нельзя, ибо они формировались 10 лет с вашим активным участием. Права на ошибку нет. Духовная эволюция требует выявить и признать собственные изъяны, фобии, пороки и "перезагрузиться". Вам в этом помогут партнеры как деловые, так и брачные.

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Гороскоп на 2021 год для знака зодиака Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

От Козерога в 2021 году трудовой фронт потребует тотальной мобилизации сил. Не отлынивайте от работы. Перспектива делового успеха, духовного и материального роста ожидает только истинных тружеников, у которых все выполняется без сучка и задоринки. Откорректируйте режим труда и досуга.

Любая работа, где вы сможете интеллектуально и физически выкладываться на все сто, станет богатым хлебным местом. С радостью выполняйте каждодневные обязательства, на службе оттачивайте профессиональное мастерство, которое непременно понадобится в будущем. Несмотря ни на что вкладывайте максимум энергии в ежедневный труд и благоустройство быта, и тогда вам не страшны никакие передряги, да и денег прибавится.

Если на душе скребут кошки, ощущаете недомогание, работа – самое лучшее спасение и целитель. Неутомимых пахарей "за себя и за того парня" и тех, кто исповедует здоровый стиль бытия, судьба обязательно наградит хорошим здоровьем и деньгами. Бить баклуши, паразитировать за чужой счет – значит обесточивать собственные энергоресурсы и деградировать. Поддерживайте гармоничный микроклимат в служебном коллективе, там витают удачные шансы, кто-то из коллег непременно вас облагодетельствует.

Тусовочные развлечения и увеселительные забавы с романтическими приключениями в первом полугодии противопоказаны, возьмите тайм-аут. Рискуете впасть в иллюзию и соблазниться совсем не той особой, о чем горько пожалеете. Душа опустошится.

Тяжелые события прошлых трех лет испытали вас на прочность, теперь вы осознаете пределы своих возможностей. Вы хорошо ощутили влияние низшего "Я", знаете, как его укротить. Избегайте диктаторства, не подавляйте чужую волю, ибо за это вас не взлюбят, старайтесь избавиться от собственных недостатков, чтобы стать лучше и совершеннее.

Год благополучный, вы будете иметь все, что хочется, но без шика и бахвальства. Дармовщины не предусмотрено, получите то, что заслужили. Поэтому и траты контролируйте – транжирство запрещено.

Гороскоп на 2021 год для знака зодиака Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

У Водолеев в 2021 году жизнь прекрасна, как зажигательный фейерверк. Год в целом благостный, порхайте на крыльях счастья, нужно жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым приятным мгновением бытия. А будущее само о себе позаботится.

Фортуна к вам благоволит и способствует выполнению заветных желаний. Харизма сияет, усиливая влияние на окружающих. Занимайтесь любимым делом, получая от этого удовольствие. Регулярно делайте себе на фоне скучных будней маленькие праздники, чтобы удержаться на плаву вдохновения.

Ощутить свою уникальность, следуя велению сердца, одновременно избегая слияния с толпой –вот судьбоносная задача года. Быть винтиком в коллективном механизме уже нельзя, эта тема отработана. Ибо, подчиняясь общественным запросам, вы растворяетесь как личность, социум гасит ростки творческого энтузиазма.

Перспективных планов лучше не строить, мечты и надежды – это мираж. Друзей станет меньше, о чем не стоит сожалеть, ибо от вас уйдут те подруги, товарищи, единомышленники, с кем отношения себя исчерпали.

Зато в кругу тех, кто люб и дорог, вы будете чувствовать себя замечательно. Только берегите семейный очаг – в первом полугодии здесь могут возникать разнообразные проблемы. Наполняйте личную жизнь романтизмом, радуйтесь, влюбляйтесь! Принимайте активное участие в судьбе детей, возлюбленных, где идет успешный прогресс.

Презентуйте новые проекты, созидайте – дух творчества бурлит, требуя неотложного воплощения в процессе самореализации. Финансовые промахи вам не грозят, вы сумеете хорошо укрепить материальные тылы, благодаря собственным усилиям и удаче.

Гороскоп на 2021 год для знака зодиака Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Год напряженный, наполнен энергетическим диссонансом. Идет сворачивание многолетних деловых стратегических планов и программ, которые себя отжили и уже стали балластом. Если работа надоела, скорее всего, ваше дело не соответствует высшему призванию или запросам социума, и творческий задор иссяк. А механически на автопилоте тянуть трудовую лямку ради денег нельзя.

Не цепляйтесь за прошлое – созревшее яблочко само упадет. На смену деятельности, где вы как специалист исчерпали ресурс, придет другая. Главная задача 2021 года у Рыб – поддерживать огонь в семейном очаге, стать образцовым семьянином: любящим, милосердным, заботливым и хозяйственным, дать возможность домочадцам улучшить судьбу, стать совершеннее.

Решайте жилищные и бытовые проблемы, укрепляйте кровные узы, пускайте корни. Сумеете благоустроить домашнюю обитель, личное суверенное пространство, на которое никто не посягает – прекрасно! Это гарантия крепкого тыла на 10 лет. С радостью взваливайте на себя бремя домашних хлопот, поскольку припахать суженых в домашних стенах не удастся. У них другие приоритеты: это бизнес, карьера, профессиональный рост.

У вас же, наоборот, эта тема отработанная. И не стоит ломиться в закрытые двери. Как ни прискорбно, быть фаворитом у высоких чинов не выйдет. Покровители испарились. Если привязались к работе, где начальство регулярно закручивает гайки – в итоге семья испытывает дефицит вашего внимания. В этом случае судьба насильно может лишить вас работы, чтобы вернуть в семейное лоно, ибо именно здесь прогресс вашего духовного развития.

На интимном фронте успешное преображение. Холодное безразличие партнеров, что разочаровывало и пугало вас в прошлом, уже позади. Случайных контактов, рассчитывая на выгоду, избегайте – их польза иллюзорна. Также не впускайте в душу малознакомых людей, дистанцируйтесь от соседей, любознательность пагубна для психики.

Самая прибыльная деятельность – материально-техническое снабжение, домашнее хозяйство, использование природных ресурсов, земельных владений, сдача в аренду жилья, гостиничный бизнес. Занимайтесь благотворительностью, тайно и в меру покровительствуйте нуждающимся, не афишируя это.

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Астролог Любовь Шехматова

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