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Гороскоп на май-2021 для знака Овен: пора тратить деньги, а не ностальгировать

Сегодня, 14:46

Подробный астрологический прогноз на май-2021 для знака Овен

Что ждет представителей знака Овен в мае-2021? На какие детали стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни важно проявить настойчивость и силу воли? Читайте подробный гороскоп на май-2021 для знака Овен.

Работа

Если в мае 2021 года Овны рассчитывают на улучшение условий своего труда, то правильно делают. Подъем по карьерной лестнице вполне реален. Вы долгое время двигались к своей цели. Теперь главное зависит от вас – оказаться в нужном месте, в подходящее время и договориться с теми людьми.

Финансы

Полученные деньги в мае 2021 могут вскружить Овнам голову. Захочется пожить на широкую ногу и спустить чуть ли не всю сумму на бесполезные вещи. Деньги вам еще пригодятся, так что лучше держите себя в руках. А вот заранее составленная смета расходов поможет вам не потратить лишнего.

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Здоровье

Как и работа, самочувствие будет зависеть только от вашей активности в конце весны. Так что, несмотря на внешнюю усталость, не расслабляйтесь, не позволяйте себе лениться и скрываться от тренировок и элементарной утренней зарядки. Движение – это жизнь, и именно такое утверждение касается Овнов.

Любовь

В мае 2021 года борьба – естественное состояние для Овна. Вам страшна будет скука. Вы будете выражать свои чувства изысканно. А это очень похоже на начальную стадию отношений, которая так и не продвинется дальше конфетной фазы.

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Отдых

Настоящий отдых, наслаждение и отвлечение от ежедневных хлопот Овны найдут в кулинарной сфере. Кто-то захочет готовить сам, а другие предпочтут поглощать разные вкусности. Это не воспрещается, но учтите, что чрезмерное увлечение тортиками или чипсами вскоре отразится на здоровье.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам Зодиака.

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