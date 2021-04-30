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Гороскоп на май-2021 для знака Телец: не бойтесь спуститься с пьедестала

Сегодня, 18:01

Астрологический прогноз на май-2021 для знака Телец

Станет ли май-2021 позитивным и радостным месяцем для Тельцов? А может быть, придется все время доказывать Судьбе свою компетентность, способности, таланты и возможности? В каких сферах жизни ждать подвоха? Читайте гороскоп на май-2021 для знака Телец.

Работа

В мае 2021 года Тельцам предстоит на какое-то время поменяться ролями с подчиненными. Предложенные вами решения рабочих вопросов будут не единожды раскритикованы со стороны коллег. Так что не стоит мнить себя крутым начальником. Будьте к этому готовы и не принимайте скоропалительных решений.

Финансы

Ваша тяга к азарту и шикарным тратам может сыграть с вами злую шутку в конце весны. И это как раз накануне летнего отпуска. Лучше сэкономить на необдуманных покупках, а вместо них вложить имеющиеся средства в развитие бизнеса. Ваши инвестиции вскоре окупятся, и вот тогда можно будет шиковать с чистой совестью.

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Здоровье

У Тельцов может проснуться давняя нерешенная проблема с зубами. Так что настройтесь и сходите к стоматологу, чтобы решить, наконец, этот набивший оскомину вопрос. Ваши страхи уже просто неуместны, иначе дальше может быть только хуже. В остальном здоровье вас не подведет.

Любовь

В мае-2021 Телец будет источать надежность, постоянство и уверенностью в завтрашнем дне. Вы будете последовательно проявлять свою привязанность, включая собственнические нотки. На вас можно положиться, и партнеры будут это чувствовать.

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Отдых

Постарайтесь больше отдыхать, но при этом меньше сидеть за экраном. Даже кратковременное нахождение на свежем воздухе добавит вам гораздо больше энергии и позитива, чем целый вечер, потраченный с пультом в руке на просмотр любимого сериальчика.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам Зодиака.

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