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Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Сегодня, 18:26

Читайте подробный любовный гороскоп на год Белого Быка 2021 для своего знака зодиака

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака расскажет, кому повезет в любовной сфере, кто встретит свою половинку, кого ждет разочарование, а кому, возможно, придется пережить разлуку. Какие сюрпризы преподнесет год Белого Металлического Быка каждому из знаков зодиака в 2021 году? Чего ожидать, из-за чего грустить и радоваться в самой романтической, нежной, страстной и всеобъемлющей сфере человеческих отношений — в любви и романтике. Читайте подробный любовный гороскоп на год Белого Быка 2021 для себя и партнера.

Любовный гороскоп на год Белого Быка 2021
Любовный гороскоп на год Белого Быка 2021
Фото: Depositphotos

Символ 2021 года Бык справедливо считается отличным семьянином, который постоянно проявляет заботу о любимых и близких людях. Это приверженец традиций, который ценит налаженный образ жизни и с трудом согласится на какие-либо новаторства. Бык — натура властная. Он беспрекословный хозяин в доме и семье. За ним как за каменной стеной, но вот перечить ему или делать что-то по-своему, ему наперекор, не стоит — он этого не потерпит.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

С приходом года Быка личная жизнь Овнов расцветет яркими красками. Уже с самого начала года возле вас очутится давний знакомый, который захочет восстановить былые отношения. Не торопитесь окунаться в прошлое — у вас еще будет время и возможности для более ярких чувств. Пик расцвета новых отношений приходится на лето, но и в холода вы не останетесь одиноки.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

В любовной сфере у Тельцов в год Быка все сложится отлично. Старые и проверенные отношения станут еще крепче, а если необходимо обновление в личной жизни — оно обязательно произойдет. Единственное, что может омрачить ваше блаженство — это разные взгляды на жизнь с любимым человеком. Не забывайте в такие моменты искать компромиссы и идти на уступки.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Близнецам в 2021 году следует быть готовым к переменам в любовной сфере. Белый Бык может кардинально повлиять на многие ваши начинания и достижения в личной жизни. Не всегда это означает разрыв — возможно, вы выйдете на новый уровень отношений. Не забывайте, что для вас важна искренность и открытость. Вы не потерпите лжи от партнера, но и он не готов к вашему лукавству.

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Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

Благоприятный год ждет представителей знака Рак, особенно одиноких. Не отвлекайтесь на чужие проблемы, не распыляйтесь по мелочам, смотрите на ситуацию глобально — и тогда ваша личная жизнь наладится. Главное — мобилизовать свои силы, и вы окажетесь в центре внимания именно тех людей, которые вам интересны. Наиболее удачный период для этого — весна 2021 года.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Львам в 2021 году ничего не будет даваться просто так. Придется повоевать за свою любовь, отстоять свое право обладателя, но зато при успешном разрешении этого вопроса вы будете купаться в блаженстве и страсти. В любом случае год Быка не будет скучным и обыденным. В жаркие летние месяцы звезды советуют задуматься о смене статуса — вы с партнером готовы к этому.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

Девам в год Быка звезды пророчат любовь с первого взгляда — почему бы и нет? Позвольте себе раскрепоститься и быть собой, заявляя миру о собственных желаниях, а не пряча их глубоко внутри за семью печатями. У семейных Дев все будет стабильно и ровно — вы даже можете заскучать. Чтобы этого не произошло, изобретайте развлечения для себя и своей половинки.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

В год Белого Быка любовные связи Весов усилятся, вы будете ощущать некую неделимость с любимым человеком, как половинки одного целого. Возможно, судьба захочет проверить вас на прочность, так что будьте готовы к разлуке. Но она пойдет вам на пользу — это лишь укрепит вашу любовь и взаимное притяжение. Главное — не давайте друг другу поводов для ревности.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

Если бы любовная жизнь Скорпиона складывалась без сучка и задоринки, ему было бы ужасно скучно. Так что в 2021 году будьте готовы к качелям в этой сфере жизни. Порывы страсти будут сменяться приступами агрессии, за которыми последуют бурные примирения. Такая жизнь вам по душе. Но вот вопрос — долго ли ваш партнер выдержит столь бурный темп? Соотносите свои силы.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Если Стрельцы в начале 2021 года не проморгают появление интересного объекта на своем горизонте, они будут счастливы весь год. Любовь, как известно, способна творить чудеса. Благодаря этому знакомству, вы ощутите весь спектр чувств и будете окрылены отношениями или же их иллюзией. Но и будучи верными старым связям, вы не испытаете страданий — ваши тылы надежны.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Непростой год ждет Козерогов в сфере личной жизни. Ваши страхи и сомнения могут сыграть с вами злую шутку. Боясь осложнений во взаимоотношениях с партнером, вы будете довольствоваться тем, что имеете. Хотя вам уже давно хочется обновления и свежей волны чувств. Что для вас в приоритете — решать только вам, и советчики со стороны тут будут бессильны.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Перемены грядущего года Быка могут коснуться и личной жизни Водолеев. Долгосрочные союзы могут оказаться под угрозой, если вы вовремя не решите для себя, что для вас самое важное. Не рубите с плеча, действуйте сообща, сдерживайте свою эмоциональность. Буря страстей уляжется примерно к осени, и тогда вы сможете трезво переосмыслить прожитый промежуток времени.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

В течение 2021 года у представителей знака Рыб чувственная сфера жизни будет наполнена романтикой и мечтательностью. Но имейте в виду, если вам есть что скрывать, то лучше не распространяться о своих победах и неудачах на любовном фронте. Вряд ли эта информация понравится вашему партнеру, а вот проблем может подбросить на целый год вперед.

Ранее мы рассказывали, какой главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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