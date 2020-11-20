Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Читайте подробный любовный гороскоп на год Белого Быка 2021 для своего знака зодиака

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака расскажет, кому повезет в любовной сфере, кто встретит свою половинку, кого ждет разочарование, а кому, возможно, придется пережить разлуку. Какие сюрпризы преподнесет год Белого Металлического Быка каждому из знаков зодиака в 2021 году? Чего ожидать, из-за чего грустить и радоваться в самой романтической, нежной, страстной и всеобъемлющей сфере человеческих отношений — в любви и романтике. Читайте подробный любовный гороскоп на год Белого Быка 2021 для себя и партнера.

Любовный гороскоп на год Белого Быка 2021 Фото: Depositphotos

Символ 2021 года Бык справедливо считается отличным семьянином, который постоянно проявляет заботу о любимых и близких людях. Это приверженец традиций, который ценит налаженный образ жизни и с трудом согласится на какие-либо новаторства. Бык — натура властная. Он беспрекословный хозяин в доме и семье. За ним как за каменной стеной, но вот перечить ему или делать что-то по-своему, ему наперекор, не стоит — он этого не потерпит.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

С приходом года Быка личная жизнь Овнов расцветет яркими красками. Уже с самого начала года возле вас очутится давний знакомый, который захочет восстановить былые отношения. Не торопитесь окунаться в прошлое — у вас еще будет время и возможности для более ярких чувств. Пик расцвета новых отношений приходится на лето, но и в холода вы не останетесь одиноки.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

В любовной сфере у Тельцов в год Быка все сложится отлично. Старые и проверенные отношения станут еще крепче, а если необходимо обновление в личной жизни — оно обязательно произойдет. Единственное, что может омрачить ваше блаженство — это разные взгляды на жизнь с любимым человеком. Не забывайте в такие моменты искать компромиссы и идти на уступки.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

Близнецам в 2021 году следует быть готовым к переменам в любовной сфере. Белый Бык может кардинально повлиять на многие ваши начинания и достижения в личной жизни. Не всегда это означает разрыв — возможно, вы выйдете на новый уровень отношений. Не забывайте, что для вас важна искренность и открытость. Вы не потерпите лжи от партнера, но и он не готов к вашему лукавству.

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Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Рак

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

Благоприятный год ждет представителей знака Рак, особенно одиноких. Не отвлекайтесь на чужие проблемы, не распыляйтесь по мелочам, смотрите на ситуацию глобально — и тогда ваша личная жизнь наладится. Главное — мобилизовать свои силы, и вы окажетесь в центре внимания именно тех людей, которые вам интересны. Наиболее удачный период для этого — весна 2021 года.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Львам в 2021 году ничего не будет даваться просто так. Придется повоевать за свою любовь, отстоять свое право обладателя, но зато при успешном разрешении этого вопроса вы будете купаться в блаженстве и страсти. В любом случае год Быка не будет скучным и обыденным. В жаркие летние месяцы звезды советуют задуматься о смене статуса — вы с партнером готовы к этому.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Девам в год Быка звезды пророчат любовь с первого взгляда — почему бы и нет? Позвольте себе раскрепоститься и быть собой, заявляя миру о собственных желаниях, а не пряча их глубоко внутри за семью печатями. У семейных Дев все будет стабильно и ровно — вы даже можете заскучать. Чтобы этого не произошло, изобретайте развлечения для себя и своей половинки.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

В год Белого Быка любовные связи Весов усилятся, вы будете ощущать некую неделимость с любимым человеком, как половинки одного целого. Возможно, судьба захочет проверить вас на прочность, так что будьте готовы к разлуке. Но она пойдет вам на пользу — это лишь укрепит вашу любовь и взаимное притяжение. Главное — не давайте друг другу поводов для ревности.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Если бы любовная жизнь Скорпиона складывалась без сучка и задоринки, ему было бы ужасно скучно. Так что в 2021 году будьте готовы к качелям в этой сфере жизни. Порывы страсти будут сменяться приступами агрессии, за которыми последуют бурные примирения. Такая жизнь вам по душе. Но вот вопрос — долго ли ваш партнер выдержит столь бурный темп? Соотносите свои силы.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Если Стрельцы в начале 2021 года не проморгают появление интересного объекта на своем горизонте, они будут счастливы весь год. Любовь, как известно, способна творить чудеса. Благодаря этому знакомству, вы ощутите весь спектр чувств и будете окрылены отношениями или же их иллюзией. Но и будучи верными старым связям, вы не испытаете страданий — ваши тылы надежны.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Непростой год ждет Козерогов в сфере личной жизни. Ваши страхи и сомнения могут сыграть с вами злую шутку. Боясь осложнений во взаимоотношениях с партнером, вы будете довольствоваться тем, что имеете. Хотя вам уже давно хочется обновления и свежей волны чувств. Что для вас в приоритете — решать только вам, и советчики со стороны тут будут бессильны.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Перемены грядущего года Быка могут коснуться и личной жизни Водолеев. Долгосрочные союзы могут оказаться под угрозой, если вы вовремя не решите для себя, что для вас самое важное. Не рубите с плеча, действуйте сообща, сдерживайте свою эмоциональность. Буря страстей уляжется примерно к осени, и тогда вы сможете трезво переосмыслить прожитый промежуток времени.

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

В течение 2021 года у представителей знака Рыб чувственная сфера жизни будет наполнена романтикой и мечтательностью. Но имейте в виду, если вам есть что скрывать, то лучше не распространяться о своих победах и неудачах на любовном фронте. Вряд ли эта информация понравится вашему партнеру, а вот проблем может подбросить на целый год вперед.

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