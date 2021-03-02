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8 Марта по-советски: особенности и тонкости праздничного меню

Сегодня, 09:00

Тогда все было скромно, но по-весеннему трогательно

Это сейчас есть возможность отпраздновать 8 Марта на полную катушку. Разнообразие продуктов, их практическая доступность и множество вариантов рецептов. Несколько десятков лет тому назад было все иначе. Да, 8 Марта в Советском союзе – единственный праздник, который не был так сильно "окрашен" партийной символикой. В этот день, как и сейчас, не нужно было на работу. Женщины могли быстро сбегать в парикмахерскую с утра и начинать готовить праздничный стол. Он, кстати, почти не уступал тогдашнему новогоднему что касается меню и некоторой дороговизны продуктов, из которых все и готовилось. Итак, каким оно было – образцовое 8 Марта наших мам и бабушек?

История в 4 действиях.

Действие первое. Подготовительное

Итак, 8 Марта выходной. Женщине не нужно было вставить рано, готовить завтрак и бежать на работу. В этот день, по возможности, ходили в парикмахерскую сделать прическу. И маникюр. Даже если впереди предстояла готовка праздничного стола.

Фото: instagram.com/80desiatye/

Еще – забежать в магазин, докупить все недостающее.

Хрустальная посуда уже блестела и ждала своего "выхода", ее натирали накануне. Что касается подарков, то это были практичные вещи, например, утюг. Достать парфюм или хорошую косметику было практически невозможно.

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Действие второе и основное. Праздничный стол

Начнем с того, что в этот период уже можно было купить огурцы, зелень, если ее, конечно, не выращивали на подоконнике. То есть уже чуть веселей. Вероятно, поэтому окрошка – неоспорима. У каждой хозяйки был свой рецепт. У начинающей хозяйки была книга "1000 вкусных блюд". По ней готовилась окрошка. Ее, каноническую, можно приготовить и на это 8 Марта.

Фото: instagram.com/lana_vkm/

Окрошка

1½ литра хлебного кваса, 250 г вареной говядины, 100 г вареной ветчины, 2 зеленых огурца, 1 чайная ложка приготовленной горчицы, сахар, соль, укроп, зеленый лук, ½ стакана сметаны, 3 яйца.

Интересно, что вареные желтки перетирались с горчицей и разбалтывались в окрошке. А в остальном – все знакомо.

Что касается салатов, то они были неизменными. На советском столе, в главный женский день, стояла "Мимоза". Почему этот салат был праздничным? Из-за красоты и из-за составляющих. Там не было чего-то дефицитного – консервы рыбные, картофель отварной, яйца, сливочное масло и яблоко. Благо, это можно было купить легко.

Но один салат советского 8 Марта заслуживает особого внимания. Его почему-то называли "Французским" или "Весенним". "Французским", наверное, из того, что он был диетическим – капуста, яблоко, морковь и подсолнечное масло. А советских женщин всегда в некотором роде раздражала стройность француженок. Вероятно, наши мамы и бабушки думали, что именно с помощью этого салата худеют во Франции.

Еще один деликатесный салат был в то время. Это сейчас многим может показаться смешно, а тогда он был очень даже. Салат с печенью трески. В составе – сама печень трески, яйца, огурец (свежий), зелень. Вареный картофель для того, чтоб салата с треской было много.

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Бутерброды. С красной икрой, внимание, только на Новый год и только у обеспеченных советских граждан. Главным элементом бутербродов были шпроты. На хлеб намазывалось либо сливочное масло, либо пюре из вареных яиц, а сверху – по две шпротины.

Здесь можно процитировать еще один вариант праздничных бутербродов из тех же "1000 вкусных рецептов":

Ломтики белого хлеба или булки (круглые или в виде звездочек) поджарить с обеих сторон на масле, дать остыть и намазать маслом с горчицей, а сверху положить в виде веночка ломтики редиса, середину украсить килькой или кусочком селедки, свернутым в виде колечка.

Как видим, не шпротами едиными.

Майонез. Он тоже требует особого внимания. Это сейчас его стараются если добавлять, то немного. Или же готовить домашний. В советское время был культ майонеза. Его даже слегка насаждали.

Фото: .instagram.com/almitrofanov/

Поэтому люди верили, что ни одно блюдо, требующее майонеза, без него вкусным не будет априори.

Безусловно, соленья. Их еще не успели доесть за зиму, а мужчинам под крепкие напитки они были невероятно вкусны. Маринованные грибы, огурцы и помидоры – все это тоже имело место быть на столе.

Горячее – котлеты и отбивные. Если не хотелось заморачиваться, то была курица. Приготовленная в духовке. Зачастую с рисом в качестве начинки. И да, аппетитная корочка достигалась путем обильного смазывания птицы опять же майонезом.

В выборе гарнира к горячему относились единодушно: никогда ничего не будет вкуснее картофельного пюре.

Алкоголь. Здесь все зависело от предпочтений. Шампанское, кстати, многие стеснялись пить. Ведь тогда это был прежде всего новогодний напиток. На советское 8 Марта были водка и вино. Иногда херес. И конечно, херес не подавался к десерту, как это и должно быть, но тогда об это мало кто догадывался.

Из безалкогольных напитков – компоты. Их в квартирах советских людей было достаточно.

Действие третье. Десертное

Это если повезло с работой, то женщину могло осчастливить коробкой конфет начальство. Если нет, все приходилось покупать самой. Или об это додумывались мужчины.

Помимо конфет, были торты. Классический для советского времени "Киевский", "Прага". Иногда "Птичье молоко".

И еще один чудо-десерт, он заслуживает особого внимания. Имя ему – трубочки с кремом (взбитые белки со сливками). Эти трубочки были красивыми, да. И на столе они лежали красиво.

Фото: instagram.com/80desiatye/

Но вот никто не подумал, когда их придумывал, как их можно аккуратно есть. Ведь при укусе они рассыпались (тесто было слоеным), крем падал куда угодно, только не в рот. Но тем не менее, именно эти пирожные были на десерт 8 Марта во многих семьях.

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Действие четвертое. Финальное

Сегодня, когда можно купить практически все, праздничная еда прошлого кажется скудной, а для некоторых – очень неинтересной. Но тогда люди были рады и этому скромному застолью, и ели все с огромным удовольствием. Ведь до следующего праздника было далеко, поэтому "1000 вкусных рецептов" убирались надолго в книжный шкаф и ждали своего применения.

Здесь собраны 5 праздничных рецептов на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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