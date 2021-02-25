Горячие блюда на 8 Марта: 5 праздничных рецептов
Подборка аппетитных блюд на любой вкус
Горячие блюда – один из главных пунктов праздничного меню. Рецепты на 8 Марта должны быть небанальными, но и не сложными и вычурными. Все блюда из нашей подборки вкусные, легкие и красивые. Их особенно оценят женщины, которые не прочь вкусно поесть и при этом стараются следить за своей фигурой.
Рулет из свиной вырезки – универсальное праздничное блюдо, которое можно готовить с самыми разными начинками. Мы расскажем, как запечь вырезку с яблоками, курагой и луком.
Ингредиенты:
- 1 кг свиной вырезки или корейки
- 2-3 яблока
- 100 г кураги
- 1 луковица
- 1 ст. л меда
- Щепотка молотого кориандра
- Соль, перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Свинину помыть и обсушить. Сделать по центру вдоль волокон надрез, не доходя до низа 1/2 см. Раздвинуть мясо руками и сделать глубокие поперечные надрезы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каждого края 1/2 см. Раскрыть кусок мяса, как книгу. Надрезать утолщенные места, если они есть, накрыть мясо пленкой и отбить молотком так, чтобы толщина слоя была 1,5-2 см.
- Очищенные яблоки нарезать дольками, предварительно замоченную курагу – кубиками, лук мелко порубить. Приправить кориандром, солью и молотым перцем, перемешать.
- Выложить начинку на мясо, свернуть в рулет и при необходимости скрепить вырезку кулинарной нитью.
- Поместить мясо на противень, смазанный растительным маслом. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке 1 час 20 минут, периодически поливая свинину соком, выделяющимся при запекании.
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Красная рыба с медом и горчицей – это просто, быстро и очень вкусно. Для приготовления блюда используйте только свежий лосось хорошего качества.
Ингредиенты:
- 680-900 г филе лосося
- 1 1/2 столовой ложки меда
- 1 1/2 столовой ложки дижонской горчицы
- 3 зубчика чеснока, измельченных
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1 столовая ложка нарезанного свежего укропа
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 205 ºC.
- В маленькой миске смешайте мед, горчицу, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла, лимонный сок, укроп и соль.
- Застелите противень фольгой. Смажьте филе лосося с обеих сторон оливковым маслом. Положите филе кожей вниз (если на филе есть кожа) на фольгу. Смажьте рыбу медово-горчичной смесью с помощью кулинарной кисточки.
- Поставьте в духовку и запекайте при температуре 205 ºC в течение 8-10 минут или до тех пор, пока он не приготовится (не передерживайте лосося!). Это нормально, если рыба остается немного сырой в центре. Когда вы достанете ее из духовки, остаточное тепло приготовит филе до конца.
Если запечь цыпленка в духовке до хрустящей корочки, а затем подать его с ароматным соусом из томатов и перца, то получится идеальное блюдо для праздничного стола.
Ингредиенты:
Для соуса:
- Сочные помидоры – 2 шт.
- Перец сладкий красный – 2 шт.
- Перец чили красный – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Уксус из хереса – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Майоран сушеный – 1 щепотка
- Соль морская – 1 щепотка
Для цыпленка:
- Небольшая тушка цыпленка – 1 шт.
- Майоран свежий – 1 пучок
- Чеснок – 2 зубчика
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Перец черный молотый – 1 щепотка
- Соль морская – 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 200 ºС.
- Тушку цыпленка вымыть, просушить бумажным полотенцем, проткнуть вилкой в нескольких местах, на коже сделать надрезы.
- Почистить 2 зубчика чеснока, измельчить их и начинить надрезы в тушке.
- Свежий майоран мелко порубить.
- Присыпать цыпленка свежим майораном, посолить и поперчить, выложить на противень и сбрызнуть оливковым маслом. Запекать в разогретой духовке 35-40 минут.
- Сладкий перец положить в глубокий противень и запекать 30-40 минут.
- Поместить запеченный перец на несколько минут в полиэтиленовый пакет и плотно закрыть, затем почистить, вынуть семена и нарезать мякоть небольшими кусочками.
- Оставшийся чеснок почистить и измельчить.
- Перец чили, удалив семена, мелко порубить.
- Приготовить соус: разогреть в сковороде 1 ст. ложку оливкового масла, обжарить чеснок и чили, добавить щепотку сухого майорана.
- Помидоры разрезать пополам, натереть мякоть на терке и добавить в сковороду. Уваривать соус в течение 4-5 минут, чтобы он стал гуще.
- Добавить кусочки запеченного перца, винный уксус и щепотку соли. Подавать цыпленка с соусом.
Дорада – это вкусная и полезная рыба, которую очень сложно испортить. Поэтому приготовить ее по силам даже начинающим кулинарам. Мы расскажем, как запечь дораду в средиземноморском стиле.
Ингредиенты:
- Дорада – 2 тушки
- Филе анчоусов – 6 шт.
- Смесь оливок и маслин – 12 шт.
- Помидоры черри – 12 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Тимьян – 4 стебля
- Вино белое – 4 ст. л.
- Сливочное масло
Способ приготовления:
- Рыбу очистите, выпотрошите, промойте и натрите солью и перцем.
- Разогрейте духовку до 200 ºС.
- Большой прямоугольный лист фольги сложите в два слоя и выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1-2 филе анчоусов, сверху поместите дораду и приподнимите края фольги.
- Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу.
- Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25-30 минут.
- Конверт с рыбой выложите на блюдо, вскройте ножницами прямо на столе.
Куриные рулетики с сыром и зеленью – простое, вкусное и полезное блюдо. Этот рецепт поможет превратить любой обед или ужин в праздничный.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.
- Сыр твердый – 50 г
- Масло оливковое – 3-4 ст. л.
- Петрушка (зелень) – 1 пучок
- Горчица готовая – 1 ч. л.
- Зубчик чеснока
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе промыть и обсушить. Разрезать вдоль на две части каждое филе. Отбить каждую часть с двух сторон.
- Для начинки смешать в миске тертый сыр, мелко нашинкованный чеснок, петрушку и горчицу. Хорошо перемешать.
- Каждое филе натереть солью и смазать оливковым маслом. Выложить начинку на мясо. Свернуть каждое филе рулетиком и уложить в форму для запекания.
- Добавить еще 2 ст. л. оливкового масла и поставить в духовку. Запекать 25-30 минут при температуре 180 ºC.
- Готовые рулетики остудить в форме.
- Подавать вместе с овощами гриль и отварным рисом.
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Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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