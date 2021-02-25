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Горячие блюда на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Сегодня, 14:39

Подборка аппетитных блюд на любой вкус

Горячие блюда – один из главных пунктов праздничного меню. Рецепты на 8 Марта должны быть небанальными, но и не сложными и вычурными. Все блюда из нашей подборки вкусные, легкие и красивые. Их особенно оценят женщины, которые не прочь вкусно поесть и при этом стараются следить за своей фигурой.

Свинина с яблоками и курагой в духовке

Свинина с начинкой
Свинина с начинкой
Фото: Depositphotos

Рулет из свиной вырезки – универсальное праздничное блюдо, которое можно готовить с самыми разными начинками. Мы расскажем, как запечь вырезку с яблоками, курагой и луком.

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной вырезки или корейки
  • 2-3 яблока
  • 100 г кураги
  • 1 луковица
  • 1 ст. л меда
  • Щепотка молотого кориандра
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Свинину помыть и обсушить. Сделать по центру вдоль волокон надрез, не доходя до низа 1/2 см. Раздвинуть мясо руками и сделать глубокие поперечные надрезы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каждого края 1/2 см. Раскрыть кусок мяса, как книгу. Надрезать утолщенные места, если они есть, накрыть мясо пленкой и отбить молотком так, чтобы толщина слоя была 1,5-2 см.
  2. Очищенные яблоки нарезать дольками, предварительно замоченную курагу – кубиками, лук мелко порубить. Приправить кориандром, солью и молотым перцем, перемешать.
  3. Выложить начинку на мясо, свернуть в рулет и при необходимости скрепить вырезку кулинарной нитью.
  4. Поместить мясо на противень, смазанный растительным маслом. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке 1 час 20 минут, периодически поливая свинину соком, выделяющимся при запекании.

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Запеченный лосось с горчицей и медом

Запеченное филе лосося
Запеченное филе лосося
Фото: Depositphotos

Красная рыба с медом и горчицей – это просто, быстро и очень вкусно. Для приготовления блюда используйте только свежий лосось хорошего качества.

Ингредиенты:

  • 680-900 г филе лосося
  • 1 1/2 столовой ложки меда
  • 1 1/2 столовой ложки дижонской горчицы
  • 3 зубчика чеснока, измельченных
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего укропа
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 205 ºC.
  2. В маленькой миске смешайте мед, горчицу, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла, лимонный сок, укроп и соль.
  3. Застелите противень фольгой. Смажьте филе лосося с обеих сторон оливковым маслом. Положите филе кожей вниз (если на филе есть кожа) на фольгу. Смажьте рыбу медово-горчичной смесью с помощью кулинарной кисточки.
  4. Поставьте в духовку и запекайте при температуре 205 ºC в течение 8-10 минут или до тех пор, пока он не приготовится (не передерживайте лосося!). Это нормально, если рыба остается немного сырой в центре. Когда вы достанете ее из духовки, остаточное тепло приготовит филе до конца.

Цыпленок с соусом из помидоров и перца

Запеченный цыпленок
Запеченный цыпленок
Фото: freepik.com

Если запечь цыпленка в духовке до хрустящей корочки, а затем подать его с ароматным соусом из томатов и перца, то получится идеальное блюдо для праздничного стола.

Ингредиенты:

Для соуса:

  • Сочные помидоры – 2 шт.
  • Перец сладкий красный – 2 шт.
  • Перец чили красный – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Уксус из хереса – 2 ст. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Майоран сушеный – 1 щепотка
  • Соль морская – 1 щепотка

Для цыпленка:

  • Небольшая тушка цыпленка – 1 шт.
  • Майоран свежий – 1 пучок
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Масло оливковое – 2 ст. л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка
  • Соль морская – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 200 ºС.
  2. Тушку цыпленка вымыть, просушить бумажным полотенцем, проткнуть вилкой в нескольких местах, на коже сделать надрезы.
  3. Почистить 2 зубчика чеснока, измельчить их и начинить надрезы в тушке.
  4. Свежий майоран мелко порубить.
  5. Присыпать цыпленка свежим майораном, посолить и поперчить, выложить на противень и сбрызнуть оливковым маслом. Запекать в разогретой духовке 35-40 минут.
  6. Сладкий перец положить в глубокий противень и запекать 30-40 минут.
  7. Поместить запеченный перец на несколько минут в полиэтиленовый пакет и плотно закрыть, затем почистить, вынуть семена и нарезать мякоть небольшими кусочками.
  8. Оставшийся чеснок почистить и измельчить.
  9. Перец чили, удалив семена, мелко порубить.
  10. Приготовить соус: разогреть в сковороде 1 ст. ложку оливкового масла, обжарить чеснок и чили, добавить щепотку сухого майорана.
  11. Помидоры разрезать пополам, натереть мякоть на терке и добавить в сковороду. Уваривать соус в течение 4-5 минут, чтобы он стал гуще.
  12. Добавить кусочки запеченного перца, винный уксус и щепотку соли. Подавать цыпленка с соусом.

Запеченная дорада с помидорами черри и оливками

Дорада с оливками и помидорами черри
Дорада с оливками и помидорами черри
Фото: Depositphotos

Дорада – это вкусная и полезная рыба, которую очень сложно испортить. Поэтому приготовить ее по силам даже начинающим кулинарам. Мы расскажем, как запечь дораду в средиземноморском стиле.

Ингредиенты:

  • Дорада – 2 тушки
  • Филе анчоусов – 6 шт.
  • Смесь оливок и маслин – 12 шт.
  • Помидоры черри – 12 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Тимьян – 4 стебля
  • Вино белое – 4 ст. л.
  • Сливочное масло

Способ приготовления:

  1. Рыбу очистите, выпотрошите, промойте и натрите солью и перцем.
  2. Разогрейте духовку до 200 ºС.
  3. Большой прямоугольный лист фольги сложите в два слоя и выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1-2 филе анчоусов, сверху поместите дораду и приподнимите края фольги.
  4. Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу.
  5. Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25-30 минут.
  6. Конверт с рыбой выложите на блюдо, вскройте ножницами прямо на столе.

Куриные рулетики с сыром и зеленью

Куриные рулетики с начинкой
Куриные рулетики с начинкой
Фото: Depositphotos

Куриные рулетики с сыром и зеленью – простое, вкусное и полезное блюдо. Этот рецепт поможет превратить любой обед или ужин в праздничный.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Сыр твердый – 50 г
  • Масло оливковое – 3-4 ст. л.
  • Петрушка (зелень) – 1 пучок
  • Горчица готовая – 1 ч. л.
  • Зубчик чеснока
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе промыть и обсушить. Разрезать вдоль на две части каждое филе. Отбить каждую часть с двух сторон.
  2. Для начинки смешать в миске тертый сыр, мелко нашинкованный чеснок, петрушку и горчицу. Хорошо перемешать.
  3. Каждое филе натереть солью и смазать оливковым маслом. Выложить начинку на мясо. Свернуть каждое филе рулетиком и уложить в форму для запекания.
  4. Добавить еще 2 ст. л. оливкового масла и поставить в духовку. Запекать 25-30 минут при температуре 180 ºC.
  5. Готовые рулетики остудить в форме.
  6. Подавать вместе с овощами гриль и отварным рисом.

Здесь найдете оригинальный рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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