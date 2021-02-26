Коктейли на 8 Марта: 5 легких напитков для женщин
Лучшие рецепты тематических коктейлей
Легко, вкусно и сладко – с таким настроением нужно праздновать 8 Марта. Ну и какой праздник без симпатичных тематических коктейлей? Прямо скажем – не полноценный. Если вы в замешательстве, какими оригинальными блюдами удивить себя и гостей – эти рецепты будут кстати. А ниже собраны коктейли с самыми любимыми женскими напитками в составе.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 25 мл свежевыжатого клементинового сока;
- 50 мл свежевыжатого апельсинового сока;
- 100 мл шампанского.
Способ приготовления:
- Налейте цитрусовый сок в бокал для шампанского.
- Добавьте охлажденное шампанского и подавайте.
Время приготовления:
- 3 минуты
Ингредиенты:
- 35 мл текилы Reposado;
- 20 мл ликера Куантро;
- 35 мл свежевыжатого лаймового сока;
- горсть кубиков льда;
- долька лайма и соль – для украшения.
Способ приготовления:
- Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер.
- Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд.
- Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью.
- Украсить напиток долькой лайма и сразу же подавать.
Совет: чтобы сделать "съедобный" край бокала, надо натереть его кусочком лимона или лайма, а потом обмакнуть в соль.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- мелкий сахар;
- вода;
- 8 свежих листиков мяты плюс еще несколько для подачи;
- 1 небольшая горстка свежей или замороженной малины;
- кубики льда;
- 50 мл бурбона.
Способ приготовления:
- Сделайте простой сахарный сироп. Для этого смешайте в кастрюле сахар и воду в пропорции 1:1 или 1:2. Нагревайте на среднем огне, пока сахар не растворится, затем перелейте чайную ложку смеси в стакан.
- Добавьте мяту и малину, разомните ложкой. Отложите на 10 минут, чтобы смесь настоялась.
- Уберите мяту и процедите напиток в чистый стакан.
- Измельчите немного льда и добавьте горсть в стакан, затем налейте бурбон.
- Размешайте коктейль, по желанию добавьте еще немного льда. Украсьте джулеп свежими листиками мяты.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 120 мл ананасового сока;
- 60 мл белого рома;
- 60 мл кокосового молока, сливок или ликера;
- долька ананаса – для украшения (необязательно);
- лед – по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы.
- Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса.
- Подавайте коктейль вместе с трубочкой.
Время приготовления:
- 3 минуты
Ингредиенты:
- 25 мл водки;
- 25 мл ликера трипл-сек или куантро;
- 100 мл клюквенного сока;
- 15 мл лимонного сока;
- кубики льда или ледяная крошка;
- газированная вода;
- спираль из лимонной цедры;
- листик мяты.
Способ приготовления:
- Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер.
- Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини.
- Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.
Здесь найдете рецепты легких салатов к 8 Марта.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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