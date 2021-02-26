Коктейли на 8 Марта: 5 легких напитков для женщин

Лучшие рецепты тематических коктейлей

Легко, вкусно и сладко – с таким настроением нужно праздновать 8 Марта. Ну и какой праздник без симпатичных тематических коктейлей? Прямо скажем – не полноценный. Если вы в замешательстве, какими оригинальными блюдами удивить себя и гостей – эти рецепты будут кстати. А ниже собраны коктейли с самыми любимыми женскими напитками в составе.

Коктейль "Мимоза"

Коктейль из апельсинового сока с шампанским Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

25 мл свежевыжатого клементинового сока;

50 мл свежевыжатого апельсинового сока;

100 мл шампанского.

Способ приготовления:

Налейте цитрусовый сок в бокал для шампанского. Добавьте охлажденное шампанского и подавайте.

Коктейль "Маргарита" классический

Коктейль "Маргарита" Фото: Pixabay

Время приготовления:

3 минуты

Ингредиенты:

35 мл текилы Reposado;

20 мл ликера Куантро;

35 мл свежевыжатого лаймового сока;

горсть кубиков льда;

долька лайма и соль – для украшения.

Способ приготовления:

Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер. Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд. Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью. Украсить напиток долькой лайма и сразу же подавать.

Совет: чтобы сделать "съедобный" край бокала, надо натереть его кусочком лимона или лайма, а потом обмакнуть в соль.

Малиновый джулеп от Джейми Оливера

Джулеп с мятой и малиной Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

мелкий сахар;

вода;

8 свежих листиков мяты плюс еще несколько для подачи;

1 небольшая горстка свежей или замороженной малины;

кубики льда;

50 мл бурбона.

Способ приготовления:

Сделайте простой сахарный сироп. Для этого смешайте в кастрюле сахар и воду в пропорции 1:1 или 1:2. Нагревайте на среднем огне, пока сахар не растворится, затем перелейте чайную ложку смеси в стакан. Добавьте мяту и малину, разомните ложкой. Отложите на 10 минут, чтобы смесь настоялась. Уберите мяту и процедите напиток в чистый стакан. Измельчите немного льда и добавьте горсть в стакан, затем налейте бурбон. Размешайте коктейль, по желанию добавьте еще немного льда. Украсьте джулеп свежими листиками мяты.

Коктейль "Пина колада"

Коктейль Пина колада Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

120 мл ананасового сока;

60 мл белого рома;

60 мл кокосового молока, сливок или ликера;

долька ананаса – для украшения (необязательно);

лед – по вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы. Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса. Подавайте коктейль вместе с трубочкой.

Коктейль "Космополитен"

Коктейль "Космополитен" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 минуты

Ингредиенты:

25 мл водки;

25 мл ликера трипл-сек или куантро;

100 мл клюквенного сока;

15 мл лимонного сока;

кубики льда или ледяная крошка;

газированная вода;

спираль из лимонной цедры;

листик мяты.

Способ приготовления:

Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер. Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини. Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.

Здесь найдете рецепты легких салатов к 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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