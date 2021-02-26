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Коктейли на 8 Марта: 5 легких напитков для женщин

Сегодня, 11:54

Лучшие рецепты тематических коктейлей

Легко, вкусно и сладко – с таким настроением нужно праздновать 8 Марта. Ну и какой праздник без симпатичных тематических коктейлей? Прямо скажем – не полноценный. Если вы в замешательстве, какими оригинальными блюдами удивить себя и гостей – эти рецепты будут кстати. А ниже собраны коктейли с самыми любимыми женскими напитками в составе.

Коктейль "Мимоза"

Коктейль из апельсинового сока с шампанским
Коктейль из апельсинового сока с шампанским
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 25 мл свежевыжатого клементинового сока;
  • 50 мл свежевыжатого апельсинового сока;
  • 100 мл шампанского.

Способ приготовления:

  1. Налейте цитрусовый сок в бокал для шампанского.
  2. Добавьте охлажденное шампанского и подавайте.

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Коктейль "Маргарита" классический

Коктейль "Маргарита"
Коктейль "Маргарита"
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 3 минуты

Ингредиенты:

  • 35 мл текилы Reposado;
  • 20 мл ликера Куантро;
  • 35 мл свежевыжатого лаймового сока;
  • горсть кубиков льда;
  • долька лайма и соль – для украшения.

Способ приготовления:

  1. Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер.
  2. Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд.
  3. Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью.
  4. Украсить напиток долькой лайма и сразу же подавать.

Совет: чтобы сделать "съедобный" край бокала, надо натереть его кусочком лимона или лайма, а потом обмакнуть в соль.

Малиновый джулеп от Джейми Оливера

Джулеп с мятой и малиной
Джулеп с мятой и малиной
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • мелкий сахар;
  • вода;
  • 8 свежих листиков мяты плюс еще несколько для подачи;
  • 1 небольшая горстка свежей или замороженной малины;
  • кубики льда;
  • 50 мл бурбона.

Способ приготовления:

  1. Сделайте простой сахарный сироп. Для этого смешайте в кастрюле сахар и воду в пропорции 1:1 или 1:2. Нагревайте на среднем огне, пока сахар не растворится, затем перелейте чайную ложку смеси в стакан.
  2. Добавьте мяту и малину, разомните ложкой. Отложите на 10 минут, чтобы смесь настоялась.
  3. Уберите мяту и процедите напиток в чистый стакан.
  4. Измельчите немного льда и добавьте горсть в стакан, затем налейте бурбон.
  5. Размешайте коктейль, по желанию добавьте еще немного льда. Украсьте джулеп свежими листиками мяты.

Коктейль "Пина колада"

Коктейль Пина колада
Коктейль Пина колада
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 120 мл ананасового сока;
  • 60 мл белого рома;
  • 60 мл кокосового молока, сливок или ликера;
  • долька ананаса – для украшения (необязательно);
  • лед – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы.
  2. Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса.
  3. Подавайте коктейль вместе с трубочкой.

Коктейль "Космополитен"

Коктейль "Космополитен"
Коктейль "Космополитен"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 минуты

Ингредиенты:

  • 25 мл водки;
  • 25 мл ликера трипл-сек или куантро;
  • 100 мл клюквенного сока;
  • 15 мл лимонного сока;
  • кубики льда или ледяная крошка;
  • газированная вода;
  • спираль из лимонной цедры;
  • листик мяты.

Способ приготовления:

  1. Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер.
  2. Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини.
  3. Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.

Здесь найдете рецепты легких салатов к 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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