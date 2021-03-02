8 Березня по-радянськи: особливості та тонкощі святкового меню
Тоді все було скромно, але по-весняному зворушливо
Це тепер є можливість відсвяткувати 8 Березня на повну котушку. Різноманітність продуктів, їхня практична доступність і безліч варіянтів рецептів. Кілька десятків років тому було все інакше. Так, 8 Березня в Радянському союзі – єдине свято, яке не було так сильно "забарвлене" партійною символікою. Цього дня, як і зараз, не треба було на роботу. Жінки могли швидко збігати в перукарню з ранку і починати готувати святковий стіл. Він, до речі, майже не поступався тодішньому новорічному щодо меню і деякої дорожнечі продуктів, з яких усе й готувалося. Отже, яким воно було – взірцеве 8 Березня наших мам і бабусь?
Історія в 4 діях.
Дія перша. Підготовча
Отже, 8 Березня вихідний. Жінці не треба було вставити рано, готувати сніданок і бігти на роботу. Цього дня, за можливості, ходили в перукарню зробити зачіску. І манікюр. Навіть якщо попереду чекало приготування святкового столу.
Ще – забігти в магазин, докупити все, чого бракувало.
Кришталевий посуд вже блищав і чекав на свій "вихід", його натирали напередодні. Щодо подарунків, то це були практичні речі, наприклад, праска. Дістати парфуми або хорошу косметику було практично неможливо.
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Дія друга й основна. Святковий стіл
Почнемо з того, що на початку березня вже можна було купити огірки, зелень, якщо її, звісно, не вирощували на підвіконні. Тобто вже трохи веселіше. Ймовірно, тому окрошка – беззаперечна. У кожної господині був свій рецепт. У молодої господині була книга "1000 смачних страв". За нею готувалася окрошка. Її, канонічну, можна приготувати і цього 8 Березня.
Окрошка
1½ літра хлібного квасу, 250 г вареної яловичини, 100 г вареної шинки, 2 зелених огірка, 1 чайна ложка приготовленої гірчиці, цукор, сіль, кріп, зелена цибуля, ½ склянки сметани, 3 яйця.
Цікаво, що варені жовтки перетиралися з гірчицею і розбовтуватися в окрошці. А в іншому – все знайоме.
Щодо салатів, то вони були незмінними. На радянському столі, в головний жіночий день, стояла "Мімоза". Чому цей салат був святковим? Через красу та через складові. Там не було чогось дефіцитного – консерви рибні, картопля відварна, яйця, вершкове масло і яблуко. Благо, це можна було купити легко.
Але один салат радянського 8 Березня заслуговує на особливу увагу. Його чомусь називали "Французьким" або "Весняним". "Французьким", напевно,тому що він був дієтичним – капуста, яблуко, морква та соняшникова олія. А радянських жінок завжди певною мірою дратувала стрункість француженок. Ймовірно, наші мами й бабусі думали, що саме за допомогою цього салату худнуть у Франції.
Ще один делікатесний салат був того часу. Це зараз багатьом може видаватися смішно, а тоді він був неабиякий. Салат з печінкою тріски. У складі – сама печінка тріски, яйця, огірок (свіжий), зелень. Варену картоплю додавали для того, щоб салату з тріскою було багато.
Бутерброди. З червоною ікрою, увага, тільки на Новий рік і тільки у забезпечених радянських громадян. Головним елементом бутербродів були шпроти. На хліб намазувати або вершкове масло, або пюре з варених яєць, а зверху – по дві шпротини.
Тут можна процитувати ще один варіянт святкових бутербродів з тих же "1000 смачних рецептів":
Скибочки білого хліба або булки (круглі або у вигляді зірочок) підсмажити з обох боків на олії, дати охолонути і намазати маслом з гірчицею, а зверху покласти у вигляді віночка скибочки редису, середину прикрасити кількою або шматочком оселедця, згорнутим у кільце.
Як бачимо, не шпротами єдиними.
Майонез. Він теж вимагає особливої уваги. Це зараз його намагаються якщо додавати, то трохи. Або ж готувати домашній. За радянських часів був культ майонезу. Його навіть злегка насаджували.
Тому люди вірили, що жодна страва, що потребує майонезу, без нього смачною не буде апріорі.
Безумовно, соління. Їх ще не встигли доїсти за зиму, а чоловікам під міцні напої вони були неймовірно смачні. Мариновані гриби, огірки та помідори – все це теж мало місце бути на столі.
Гаряче – котлети і відбивні. Якщо не хотілося заморочуватися, то була курка. Приготована в духовці. Найчастіше з рисом в якості начинки. І так, апетитна скоринка досягалася шляхом рясного змазування птиці знову ж майонезом.
У виборі гарніру до гарячого ставилися одностайно: ніколи нічого не буде смачніше за картопляне пюре.
Алкоголь. Тут усе залежало від уподобань. Шампанське, до речі, багато хто соромилися пити. Адже тоді це був насамперед новорічний напій. На радянське 8 Березня були горілка та вино. Іноді херес. І звісно, херес не подавався до десерту, як це і має бути, але тоді про це мало хто здогадувався.
З безалкогольних напоїв – компоти. Їх у квартирах радянських людей було достатньо.
Дія третя. Десертна
Це якщо пощастило з роботою, то жінку могло ощасливити коробкою цукерок начальство. Якщо ні, все доводилося купувати самій. Або про це здогадувалися чоловіки.
Крім цукерок, були торти. Класичний для радянського часу "Київський", "Прага". Іноді "Пташине молоко".
І ще був один диво-десерт, він заслуговує на особливу увагу. Ім'я йому – трубочки з кремом (збиті білки з вершками). Ці трубочки були красивими, так. І на столі вони лежали красиво.
Але ніхто не подумав, коли їх придумував, як їх можна акуратно їсти. Адже при укусі вони розсипалися (тісто було листковим), крем падав будь-куди, тільки не в рот. Але тим не менш, саме ці тістечка були на десерт 8 Березня у багатьох сім'ях.
Дія четверта. Фінальна
Сьогодні, коли можна купити практично все, святкова їжа минулого видається надто скромною, а для деяких – дуже нецікавою. Але тоді люди були раді й цьому застіллю, і їли все з величезним задоволенням. Адже до наступного свята було далеко, тому книгу "1000 смачних рецептів" клали надовго в шафу і вона чекала на своє застосування.
Тут зібрані 5 святкових рецептів на 8 Березня.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
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