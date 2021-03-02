8 Березня по-радянськи: особливості та тонкощі святкового меню

Тоді все було скромно, але по-весняному зворушливо

Це тепер є можливість відсвяткувати 8 Березня на повну котушку. Різноманітність продуктів, їхня практична доступність і безліч варіянтів рецептів. Кілька десятків років тому було все інакше. Так, 8 Березня в Радянському союзі – єдине свято, яке не було так сильно "забарвлене" партійною символікою. Цього дня, як і зараз, не треба було на роботу. Жінки могли швидко збігати в перукарню з ранку і починати готувати святковий стіл. Він, до речі, майже не поступався тодішньому новорічному щодо меню і деякої дорожнечі продуктів, з яких усе й готувалося. Отже, яким воно було – взірцеве 8 Березня наших мам і бабусь?

Історія в 4 діях.

Дія перша. Підготовча

Отже, 8 Березня вихідний. Жінці не треба було вставити рано, готувати сніданок і бігти на роботу. Цього дня, за можливості, ходили в перукарню зробити зачіску. І манікюр. Навіть якщо попереду чекало приготування святкового столу.

Фото: instagram.com/80desiatye/

Ще – забігти в магазин, докупити все, чого бракувало.

Кришталевий посуд вже блищав і чекав на свій "вихід", його натирали напередодні. Щодо подарунків, то це були практичні речі, наприклад, праска. Дістати парфуми або хорошу косметику було практично неможливо.

Дія друга й основна. Святковий стіл

Почнемо з того, що на початку березня вже можна було купити огірки, зелень, якщо її, звісно, не вирощували на підвіконні. Тобто вже трохи веселіше. Ймовірно, тому окрошка – беззаперечна. У кожної господині був свій рецепт. У молодої господині була книга "1000 смачних страв". За нею готувалася окрошка. Її, канонічну, можна приготувати і цього 8 Березня.

Фото: instagram.com/lana_vkm/

Окрошка

1½ літра хлібного квасу, 250 г вареної яловичини, 100 г вареної шинки, 2 зелених огірка, 1 чайна ложка приготовленої гірчиці, цукор, сіль, кріп, зелена цибуля, ½ склянки сметани, 3 яйця.

Цікаво, що варені жовтки перетиралися з гірчицею і розбовтуватися в окрошці. А в іншому – все знайоме.

Щодо салатів, то вони були незмінними. На радянському столі, в головний жіночий день, стояла "Мімоза". Чому цей салат був святковим? Через красу та через складові. Там не було чогось дефіцитного – консерви рибні, картопля відварна, яйця, вершкове масло і яблуко. Благо, це можна було купити легко.

Але один салат радянського 8 Березня заслуговує на особливу увагу. Його чомусь називали "Французьким" або "Весняним". "Французьким", напевно,тому що він був дієтичним – капуста, яблуко, морква та соняшникова олія. А радянських жінок завжди певною мірою дратувала стрункість француженок. Ймовірно, наші мами й бабусі думали, що саме за допомогою цього салату худнуть у Франції.

Ще один делікатесний салат був того часу. Це зараз багатьом може видаватися смішно, а тоді він був неабиякий. Салат з печінкою тріски. У складі – сама печінка тріски, яйця, огірок (свіжий), зелень. Варену картоплю додавали для того, щоб салату з тріскою було багато.

Бутерброди. З червоною ікрою, увага, тільки на Новий рік і тільки у забезпечених радянських громадян. Головним елементом бутербродів були шпроти. На хліб намазувати або вершкове масло, або пюре з варених яєць, а зверху – по дві шпротини.

Тут можна процитувати ще один варіянт святкових бутербродів з тих же "1000 смачних рецептів":

Скибочки білого хліба або булки (круглі або у вигляді зірочок) підсмажити з обох боків на олії, дати охолонути і намазати маслом з гірчицею, а зверху покласти у вигляді віночка скибочки редису, середину прикрасити кількою або шматочком оселедця, згорнутим у кільце.

Як бачимо, не шпротами єдиними.

Майонез. Він теж вимагає особливої уваги. Це зараз його намагаються якщо додавати, то трохи. Або ж готувати домашній. За радянських часів був культ майонезу. Його навіть злегка насаджували.

Фото: .instagram.com/almitrofanov/

Тому люди вірили, що жодна страва, що потребує майонезу, без нього смачною не буде апріорі.

Безумовно, соління. Їх ще не встигли доїсти за зиму, а чоловікам під міцні напої вони були неймовірно смачні. Мариновані гриби, огірки та помідори – все це теж мало місце бути на столі.

Гаряче – котлети і відбивні. Якщо не хотілося заморочуватися, то була курка. Приготована в духовці. Найчастіше з рисом в якості начинки. І так, апетитна скоринка досягалася шляхом рясного змазування птиці знову ж майонезом.

У виборі гарніру до гарячого ставилися одностайно: ніколи нічого не буде смачніше за картопляне пюре.

Алкоголь. Тут усе залежало від уподобань. Шампанське, до речі, багато хто соромилися пити. Адже тоді це був насамперед новорічний напій. На радянське 8 Березня були горілка та вино. Іноді херес. І звісно, херес не подавався до десерту, як це і має бути, але тоді про це мало хто здогадувався.

З безалкогольних напоїв – компоти. Їх у квартирах радянських людей було достатньо.

Дія третя. Десертна

Це якщо пощастило з роботою, то жінку могло ощасливити коробкою цукерок начальство. Якщо ні, все доводилося купувати самій. Або про це здогадувалися чоловіки.

Крім цукерок, були торти. Класичний для радянського часу "Київський", "Прага". Іноді "Пташине молоко".

І ще був один диво-десерт, він заслуговує на особливу увагу. Ім'я йому – трубочки з кремом (збиті білки з вершками). Ці трубочки були красивими, так. І на столі вони лежали красиво.

Фото: instagram.com/80desiatye/

Але ніхто не подумав, коли їх придумував, як їх можна акуратно їсти. Адже при укусі вони розсипалися (тісто було листковим), крем падав будь-куди, тільки не в рот. Але тим не менш, саме ці тістечка були на десерт 8 Березня у багатьох сім'ях.

Дія четверта. Фінальна

Сьогодні, коли можна купити практично все, святкова їжа минулого видається надто скромною, а для деяких – дуже нецікавою. Але тоді люди були раді й цьому застіллю, і їли все з величезним задоволенням. Адже до наступного свята було далеко, тому книгу "1000 смачних рецептів" клали надовго в шафу і вона чекала на своє застосування.

Тут зібрані 5 святкових рецептів на 8 Березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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