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Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта

Сегодня, 17:47

Приготовьте милый и вкусный сюрприз на 8 Марта для любимой мамы, бабушки, жены или сестры

Их даже в руку приятно брать, не то, что есть. Капкейки – удивительный десерт. Они праздничны всегда. И если задача – приготовить что-то необычное на 8 Марта стоит сейчас – позаботьтесь и о десертах. Эти капкейки обязательно понравятся всем, ведь внутри них клубника, а украшает – творожный крем.

Капкейки с клубничной начинкой и творожным кремом

Фото: instagram.com/namelaka_by/
Фото: instagram.com/namelaka_by/

Ингредиенты

  • 80 г – сливочного масла
  • 150 г – сахара
  • 3 г – соли
  • 60 г – яиц
  • 120 г – сливок 33%
  • 0,5 г – ванилина
  • 130 г – муки
  • 6 г – разрыхлителя

Для начинки

  • 300 г – замороженной клубники
  • 70 г – сахара
  • 5 г – пектина
  • 20 г – лимонного сока

Для крема

  • 100 г – клубничного конфитюра
  • 80 г – белого шоколада
  • 80 г – сливочного масла
  • 200 г – творожного сыра

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты, кроме муки, миксером.
  2. Примешать смесь с мукой вручную.
  3. Переложить в кондитерский мешок, отсадить в формочки по 45 г.
  4. Выпекать в разогретой духовке при 160 градусах 25 минут. Остудить.
  5. Клубнику смешать с сахаром и поставить на средний огонь. Вторую часть сахара перемешать венчиком с пектином. Добавить, когда температура клубники поднялась до 45 градусов и сахар растворился, перемешать. Варить 1 минуту.
  6. Добавить свежевыжатый лимонный сок. Снова дать закипеть, снять с огня.
  7. Соединить горячий конфитюр и растопленный шоколад, хорошо размешать венчиком. Охладить.
  8. Добавить размягченное сливочное масло, размешать до однородности. Переложить в кондитерский мешок и дать стабилизироваться 3-4 часа.
  9. Наполнить капкейки с помощью кондитерского мешка.
  10. Получившийся крем соединить с творожным сыром, слегка взбить, украсить капкейки.

Здесь найдете 3 рецепта ароматных маффинов.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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