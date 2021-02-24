Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта
Приготовьте милый и вкусный сюрприз на 8 Марта для любимой мамы, бабушки, жены или сестры
Их даже в руку приятно брать, не то, что есть. Капкейки – удивительный десерт. Они праздничны всегда. И если задача – приготовить что-то необычное на 8 Марта стоит сейчас – позаботьтесь и о десертах. Эти капкейки обязательно понравятся всем, ведь внутри них клубника, а украшает – творожный крем.
Капкейки с клубничной начинкой и творожным кремом
Ингредиенты
- 80 г – сливочного масла
- 150 г – сахара
- 3 г – соли
- 60 г – яиц
- 120 г – сливок 33%
- 0,5 г – ванилина
- 130 г – муки
- 6 г – разрыхлителя
Для начинки
- 300 г – замороженной клубники
- 70 г – сахара
- 5 г – пектина
- 20 г – лимонного сока
Для крема
- 100 г – клубничного конфитюра
- 80 г – белого шоколада
- 80 г – сливочного масла
- 200 г – творожного сыра
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты, кроме муки, миксером.
- Примешать смесь с мукой вручную.
- Переложить в кондитерский мешок, отсадить в формочки по 45 г.
- Выпекать в разогретой духовке при 160 градусах 25 минут. Остудить.
- Клубнику смешать с сахаром и поставить на средний огонь. Вторую часть сахара перемешать венчиком с пектином. Добавить, когда температура клубники поднялась до 45 градусов и сахар растворился, перемешать. Варить 1 минуту.
- Добавить свежевыжатый лимонный сок. Снова дать закипеть, снять с огня.
- Соединить горячий конфитюр и растопленный шоколад, хорошо размешать венчиком. Охладить.
- Добавить размягченное сливочное масло, размешать до однородности. Переложить в кондитерский мешок и дать стабилизироваться 3-4 часа.
- Наполнить капкейки с помощью кондитерского мешка.
- Получившийся крем соединить с творожным сыром, слегка взбить, украсить капкейки.
Здесь найдете 3 рецепта ароматных маффинов.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное