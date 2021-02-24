Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта

Приготовьте милый и вкусный сюрприз на 8 Марта для любимой мамы, бабушки, жены или сестры

Их даже в руку приятно брать, не то, что есть. Капкейки – удивительный десерт. Они праздничны всегда. И если задача – приготовить что-то необычное на 8 Марта стоит сейчас – позаботьтесь и о десертах. Эти капкейки обязательно понравятся всем, ведь внутри них клубника, а украшает – творожный крем.

Капкейки с клубничной начинкой и творожным кремом

Фото: instagram.com/namelaka_by/

Ингредиенты

80 г – сливочного масла

150 г – сахара

3 г – соли

60 г – яиц

120 г – сливок 33%

0,5 г – ванилина

130 г – муки

6 г – разрыхлителя

Для начинки

300 г – замороженной клубники

70 г – сахара

5 г – пектина

20 г – лимонного сока

Для крема

100 г – клубничного конфитюра

80 г – белого шоколада

80 г – сливочного масла

200 г – творожного сыра

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты, кроме муки, миксером. Примешать смесь с мукой вручную. Переложить в кондитерский мешок, отсадить в формочки по 45 г. Выпекать в разогретой духовке при 160 градусах 25 минут. Остудить. Клубнику смешать с сахаром и поставить на средний огонь. Вторую часть сахара перемешать венчиком с пектином. Добавить, когда температура клубники поднялась до 45 градусов и сахар растворился, перемешать. Варить 1 минуту. Добавить свежевыжатый лимонный сок. Снова дать закипеть, снять с огня. Соединить горячий конфитюр и растопленный шоколад, хорошо размешать венчиком. Охладить. Добавить размягченное сливочное масло, размешать до однородности. Переложить в кондитерский мешок и дать стабилизироваться 3-4 часа. Наполнить капкейки с помощью кондитерского мешка. Получившийся крем соединить с творожным сыром, слегка взбить, украсить капкейки.

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Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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