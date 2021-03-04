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Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

Сегодня, 12:38

Лучшие прически на 8 Марта с фото

8 Марта – повод не только радоваться приходу весны, но и привести себя в порядок после серых зимних будней. В этот особенный женский день душа требует кардинальных перемен. Так почему бы не начать со смены обыденной прически?

В канун праздников всегда много дел, и конечно же. важно не забыть о подарках. Чтобы не ломать голову над тем, как в этом году удивить близких на 8 марта – предлагаем посмотреть наш календарь подарков. У нас много интересных идей.

Красивые прически к 8 Марта для длинных волос

Фото: Pinterest

Если вы хотите сохранить нежный весенний образ – сделайте простую прическу и украсьте локоны аксессуаром. Такой вариант подойдет девушкам с длинными волосами, в противном случае форма прически попросту не будет держаться. Также волосы можно украсить цветами или декоративным обручем.

Фото: Pinterest

Романтическая прически на 8 Марта 2021: колоски

Фото: Pinterest

Колоски – бьюти-тренд, которые уже долгое время не теряет актуальности. При том, что заплести можно как крупные косы, так и мелкие в датском стиле. Не обязательно для плетения использовать все волосы. Колоски хорошо смотрятся с простой укладкой.

Как сделать укладку на коротких волосах: быстрый вариант

Фото: Pinterest

Если 8 Марта у вас нет времени изобретать велосипед – на фото отличный вариант быстрой укладки на короткие волосы. Просто высушите феном волосы, заколите их мелкой заколкой на затылке и украсьте декоративным обручем.

Прическа для средней длины волос на 8 Марта: пучок

Фото: Pinterest

8 Марта забронирован столик в ресторане? Чтобы локоны не раскрутились и прическа держалась весь вечер – сделайте пучок. Такую прическу можно собрать из средних и длинных волос. Все, что вам понадобится – невидимки и шпильки. Элегантно, эффектно и в то же время ненавязчиво.

Напомним, ранее мы делились яркими идеями красивого маникюра к 8 Марта. Кроме того, рассказывали, на какие модные подарки на 8 Марта стоит обратить внимание.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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