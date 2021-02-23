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Идеальный домашний майонез: 3 простых рецепта

Сегодня, 14:45

Чтобы соус не горчил, важны правильные пропорции растительного масла

К майонезу можно относиться по-разному, но с тем, что с ним вкуснее и аппетитнее, согласятся все. И если вы против майонеза магазинного, то есть прекрасная альтернатива – приготовить его дома. Так вы будете знать, из чего он сделан и какой конечный результат получите. В подборке представлены 3 рецепта домашнего майонеза и обязательные правила при его приготовлении.

Для вкусного домашнего майонеза нужно:

  • Чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.
  • Желательно домашние яйца. Так вы получите насыщенный желтый оттенок. Магазинные яйца дадут более светлый оттенок.
  • Лучше готовить майонез с подсолнечным и оливковым маслом в пропорциях 1:3. Много оливкового масла даст горечь.
  • Для вкуса майонеза используйте специи: сушенный чеснок, молотый черный перец, зелень.

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Домашний майонез (рецепт 1)

Фото: instagram.com/gotovimvkussno/

Ингредиенты

  • 1 яйцо
  • 150 г сметаны 20-30%
  • 100 мл растительного масла
  • 1 ч. л. яблочного уксуса
  • 1 ч. л. соли
  • ½ ч. л. сахара
  • 2 зубчика чеснока
  • Приправы по вкусу

Способ приготовления

  1. Яйцо, сахар, соль, уксус и масло взбить миксером около минуты.
  2. Добавить сметану, измельченный чеснок и любимые приправы и взбивать еще минуту.

Домашний майонез (рецепт 2)

Фото: instagram.com/julia_kireeva_kurakova/

Ингредиенты

  • 250 мл подсолнечного/оливкового масла (соотношение 1:3)
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. горчицы
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. лимонного сока

Способ приготовления

  1. Соединить все ингредиенты, взбить погружным блендером до нужной консистенции.

Домашний майонез (рецепт 3, вегетарианский)

Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

Ингредиенты

  • 1 стакан соевого молока
  • 1,5 стакана растительного масла
  • 2 ч. л. яблочного уксуса
  • Горчица, соль по вкусу

Способ приготовления

  1. В блендер налить соевое молоко, начать взбивать.
  2. Добавить специи и яблочный уксус.
  3. Тонкой струйкой начать вливать растительное масло и взбивать до нужной консистенции.

Здесь узнаете, как приготовить рис для домашних суши.

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