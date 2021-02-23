Идеальный домашний майонез: 3 простых рецепта
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К майонезу можно относиться по-разному, но с тем, что с ним вкуснее и аппетитнее, согласятся все. И если вы против майонеза магазинного, то есть прекрасная альтернатива – приготовить его дома. Так вы будете знать, из чего он сделан и какой конечный результат получите. В подборке представлены 3 рецепта домашнего майонеза и обязательные правила при его приготовлении.
Для вкусного домашнего майонеза нужно:
- Чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.
- Желательно домашние яйца. Так вы получите насыщенный желтый оттенок. Магазинные яйца дадут более светлый оттенок.
- Лучше готовить майонез с подсолнечным и оливковым маслом в пропорциях 1:3. Много оливкового масла даст горечь.
- Для вкуса майонеза используйте специи: сушенный чеснок, молотый черный перец, зелень.
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Домашний майонез (рецепт 1)
Ингредиенты
- 1 яйцо
- 150 г сметаны 20-30%
- 100 мл растительного масла
- 1 ч. л. яблочного уксуса
- 1 ч. л. соли
- ½ ч. л. сахара
- 2 зубчика чеснока
- Приправы по вкусу
Способ приготовления
- Яйцо, сахар, соль, уксус и масло взбить миксером около минуты.
- Добавить сметану, измельченный чеснок и любимые приправы и взбивать еще минуту.
Домашний майонез (рецепт 2)
Ингредиенты
- 250 мл подсолнечного/оливкового масла (соотношение 1:3)
- 1 яйцо
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. горчицы
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. лимонного сока
Способ приготовления
- Соединить все ингредиенты, взбить погружным блендером до нужной консистенции.
Домашний майонез (рецепт 3, вегетарианский)
Ингредиенты
- 1 стакан соевого молока
- 1,5 стакана растительного масла
- 2 ч. л. яблочного уксуса
- Горчица, соль по вкусу
Способ приготовления
- В блендер налить соевое молоко, начать взбивать.
- Добавить специи и яблочный уксус.
- Тонкой струйкой начать вливать растительное масло и взбивать до нужной консистенции.
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