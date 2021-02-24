Меню на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Пора начинать планировать праздник

Чтобы праздник прошел на высшем уровне, к нему и готовиться желательно заранее. Ну а когда это 8 Марта – тогда уже двойная ответственность. Если планируете встретить и провести этот день дома, воспользуйтесь рецептами легких в приготовлении и красивых блюд. А еще – воспользуйтесь рекомендациями по приготовлению идеального домашнего майонеза, который подчеркнет вкус ваших любимых салатов.

Морковный рулет с зеленью, чесноком и сыром

Морковный рулет Фото: Depositphotos

Выбирайте для приготовления этого рулета молодую морковь – так он получится особенно сочным и вкусным.

Ингредиенты

450 г моркови

4 яйца

1 ст. л. сливочного масла

175 г сливочного сыра

1 пучок зелени

1 зубчик чеснока

Соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления

Морковь очистить и натереть на крупной терке. Обжарить на сливочном масле в течение пяти минут, остудить. Духовку разогреть до 180 ºС. Противень застелить бумагой для выпечки, смазать маслом с помощью силиконовой кисточки. К остывшей моркови добавить желтки, соль и перец по вкусу, перемешать. Белки взбить до устойчивой пены, добавить к моркови и еще раз аккуратно перемешать. Выложить массу на подготовленный противень в виде прямоугольника 20 на 30 см. Выпекать в предварительно разогретой духовке 12-15 минут. Перевернуть корж на лист бумаги для выпечки, накрыть влажным полотенцем, остудить. Осторожно снять бумагу, на которой выпекался корж. Приготовить начинку. Зелень и чеснок измельчить, тщательно перемешать со сливочным сыром комнатной температуры. Распределить сырную массу по поверхности коржа ровным слоем, свернуть рулет с помощью бумаги, накрыть пленкой, охладить.

Паста с креветками и цукини в сливочном соусе

Паста с креветками Фото: Depositphotos

Такая паста будет готова буквально за 15 минут. Вы можете посыпать готовое блюдо тертым пармезаном.

Ингредиенты

1/2 упаковки пасты

2 ст. л. оливкового масла

1 цукини или молодой кабачок

2 зубчика чеснока

200-300 г крупных креветок

200 мл жирных сливок

Соль, молотый перец

Мускатный орех

Способ приготовления

Отварите пасту в подсоленной воде, слейте жидкость. Пока макароны варятся, промойте варено-замороженные креветки и натрите кабачок на крупной терке. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте чеснок и цукини. Жарьте, время от времени помешивая, пока кабачки не станут мягкими. Не готовьте слишком долго, овощи должны оставаться слегка хрустящими. Добавьте размороженные креветки и жарьте еще минуту. Затем влейте сливки, приправьте по вкусу и проварите еще несколько минут. Помните, что готовые креветки должны напоминать букву "С". Если они свернулись в букву "О", это значит, что вы их передержали. В конце добавьте пасту, перемешайте.

Салат из курицы, авокадо и апельсинов

Салат из курицы Фото: Depositphotos

Если вы любите экспериментировать с сочетаниями продуктов, приготовьте яркий и полезный салат из куриного филе, авокадо, сладкого перца и апельсинов с медово-цитрусовой заправкой.

Ингредиенты

250 г куриной грудки

3 сладких перца

1 авокадо

1 апельсин

10 г свежей мяты

40 мл оливкового масла

15 г меда

20 мл сока лайма

1 ч. л. дижонской горчицы

Соль, перец

Способ приготовления

Вареную или запеченную куриную грудку режем на небольшие кусочки. Разноцветные сладкие перцы нарезаем брусочками, очистив от семян. Из авокадо удаляем косточку, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками. Очищенный апельсин разделяем на дольки и режем кубиками. Для приготовления заправки смешиваем мелко нарезанные листочки мяты, оливковое масло, сок лайма, горчицу и мед. По вкусу добавляем соль и черный перец. Все ингредиенты смешиваем и поливаем заправкой. Даем салату настояться в течение 10-15 минут.

Шоколадный чизкейк без выпечки

Шоколадный чизкейк Фото: Depositphotos

Чизкейк с шоколадным кремом и коньяком получается очень нежным и ароматным, а приготовить его не составит труда. Важно хорошо охладить десерт перед подачей, чтобы начинка застыла.

Ингредиенты

Для основы

100 г сахарного печенья

50 г растопленного сливочного масла

Для начинки

250 г маскарпоне

150 мл взбитых сливок

25 г сахарной пудры

2 ст. л. коньяка

100 г шоколада

2 ст. л. какао

Способ приготовления

Печенье поломать, сложить в полиэтиленовый пакет и раскатать скалкой, чтобы получились мелкие крошки. Перемешать с растопленным маслом. Покрыть пищевой пленкой разъемную круглую форму диаметром 20-23 см. Утрамбовать тесто по дну формы и поставить в холодильник, пока готовится начинка. Перемешать венчиком маскарпоне, взбитые сливки и сахарную пудру. Добавить коньяк, столовую ложку какао и растопленный на водяной бане шоколад, хорошо перемешать. Поместить начинку на основу, разровнять сверху и накрыть пленкой. Поставить чизкейк в холодильник на ночь, перед подачей посыпать оставшимся какао.

Коктейль "Мимоза"

Коктейль "Мимоза" Фото: Depositphotos

Этот напиток получил свое название благодаря своему желто-оранжевому цвету.

Ингредиенты

1/3 бокала шампанского

1/3 бокала апельсинового сока

1 ст. л. апельсинового ликера

Способ приготовления

Охладите все напитки. Налейте в бокал для шампанского игристое вино, апельсиновый сок и ликер. Подавайте коктейль сразу же после приготовления.

Здесь узнаете, как приготовить рикотту в домашних условиях.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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