Любимые десерты детства: 5 рецептов советских сладостей
"Персики", "Муравейник", "Медовик", трубочки с кремом – да, это удар по фигуре, но изредка это можно испечь
Конечно, мы можем обожать и даже приготовить что-нибудь изысканное из французской кондитерской карты, например, эклеры, можем испечь незабываемый баскский чизкейк и сочный брауни, а можем удивить близких или гостей особенными десертами. Десертами, которые мы с нетерпением ждали в детстве и забыть о которых невозможно. Домашние "Медовик" и "Муравейник", красивые пирожные "Персики" и трубочки с нежным кремом – рецепты этих сладостей найдете ниже.
Трубочки с кремом
Ингредиенты
- 500 г – слоеное тесто
- 1 шт. – желток
- 250 г – сахар
- 75 мл – вода
- 100 г – белки
- лимонная кислота – щепотка
- ванилин
- растительное масло
Способ приготовления
- Для приготовления трубочек нам понадобятся конусы, если их нет, то можно сделать из фольги.
- Каждый пласт теста нужно раскатать толщиной около 3 мм. Нарезать полоски шириной 2 см.
- Конусы немного смазать растительным маслом, обернуть тестом, с небольшим захлестом.
- Противень застелить пергаментной бумагой, смазать маслом, совсем немного. Выложить трубочки, смазать их желтком. Отправить в разогретую духовку до 180 градусов, выпекать в течении 20-25 минут. Остудить.
- Для крема соединить сахар с водой, на среднем огне сварить сироп.
- В чашу блендера вылить белки, добавить ванилин. Когда сироп хорошо закипит, его нужно охладить в течение 2 минут. Тонкой струйкой добавить сироп в чашу блендера, продолжая взбивать.
- Добавить лимонную кислоту, продолжая взбивать до устойчивой массы 3-5 минут.
- Остывшие трубочки снять с формы и наполнить кремом.
Торт "Муравейник"
Ингредиенты
- 250 г – сливочное масло
- 0, 5 ст. – сахар
- 2 шт. – яйца
- 450 г – мука
- сода на кончике ножа
- соль щепотка
Для крема
- 1 банка – сгущенное вареное молоко
- 200 г – сливочное масло
Способ приготовления
- Яйца взбить вилкой. Масло взбить с сахаром до получения пышной массы.
- Не переставая перемешивать деревянной ложкой (или обычной вилкой), добавить яйца, предварительно взбитые вилкой, соду и соль.
- Постепенно всыпать муку (всыпать муки столько, чтобы после замеса получилось достаточно крутое тесто).
- Поместить тесто в холодильник на 1 час. Включить духовку.
- Охлажденное в холодильнике тесто (60-65 минут) пропустить через мясорубку или натереть на терке.
- Противень застелить пергаментом и смазать маслом.
- Выложить в один слой разделенные жгуты теста на смазанный противень и выпекать при 150-170 градусов до зарумянивания (20-25 минут).
- Для крема сливочное масло взбить до получения пышной массы.
- Не переставая взбивать, малыми порциями добавить вареное сгущенное молоко.
- Охлажденные после выпечки жгуты поломать на кусочки и хорошо перемешать с кремом.
- Положить на блюдо в виде горки, по желанию украсить (можно ягодами, орешками, шоколадом, изюмом, маком) и поставить в холодильник.
- Охлажденный и пропитавшийся торт можно подавать.
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Торт "Медовик"
Ингредиенты
- 120 г – мед
- 150 г – сахар
- 2 шт. – яйца
- 1 ч. л. – соды
- 100 г – сливочное масло
- 450 г – мука
- щепотка соли
Для крема
- 500 мл – сметана
- 350 мл – сгущенное молоко
Способ приготовления
- В кастрюле с толстым дном смешать мед, сахар, яйца и масло. Поставить на огонь и постоянно помешивать пока сахар не растворится.
- Добавить щепотку соли и ложку соды, масса начнет увеличиваться в размере и пениться, помешивать минуту, снять с огня и немного остудить.
- Просеять муку и замешать тесто. Сразу всю муку не добавлять. Тесто должно получиться мягким, не забитым и не липнуть к рукам. Дать разойтись тесту 10 минут.
- Разделить тесто на 8-10 частей, раскатать тонкие коржи. Выпекать каждый корж 2-4 минуты при 180° до золотистого цвета.
- Обрезать с помощью тарелки края, чтобы торт был ровный, крошки будут нужны для посыпки.
- Для крема сметану и сгущенное молоко взбить миксером.
- Каждый корж промазать 3-4 ложками крема, потом – бока и верх, посыпать крошками.
- Убрать в холодильник на 4-5 часов.
Пирожные "Персики"
Ингредиенты
- 300 г – мука
- 80 г – сливочное масло
- 2 шт. – яйца
- 2 ст. л. – сметана
- 200 г – сахар
- 1 ч. л. – разрыхлитель
- ванилин – на кончике ножа
Для начинки
- 1 банка – вареное сгущенное молоко
- 8 шт. – миндаль
Для декора
- по 1 шт. – морковь, свекла
- сахар для обсыпки, листики мяты
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром. Добавить сметану, масло комнатной температуры и ванилин. Взбить миксером.
- Добавить 1/3 муки и разрыхлитель. Взбить до однородности. Добавить остальную муку, замесить тесто. Оно должно быть мягким.
- Застелить противень пергаментной бумагой. Разделить тесто на 16 кусочков.
- Руками слепить шарики из теста. Выложить на противень и немного придавить ладонью, чтобы они с одной стороны стали плоскими и приняли форму полусферы.
- Разогреть духовку до 160-180°C и выпекать пирожные 15-20 минут.
- Готовые полусферы оставить слегка остыть. Затем чайной ложкой или ножом вынуть сердцевинку из теста, чтобы получилось углубление для начинки.
- Серединки измельчить и смешать с вареной сгущенкой.
- Каждую половинку "персика" заполнить кремом. Смазать кремом и края теста, чтобы половинки легко было скрепить друг с другом.
- На одну из половинок положить миндаль. Скрепить половинки персиков между собой.
- Выдавить сок из моркови и сок из свеклы, обмазать пирожные. Украсить сахаром и листьями мяты.
Творожная запеканка
Ингредиенты
- 1 кг – творог
- 2 шт. – яйцо
- 0, 5 ст. – сахар
- 3 ст. л. – манка
- 1 ч. л. – разрыхлитель для теста
- сливочное масло для выпекания
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром и добавить манку. Дать 30 мин настояться.
- В полученную массу добавить творог и разрыхлитель. Все перемешать и выложить в форму смазанным сливочным маслом.
- Выпекать при 180 градусах до образования румяной корочки.
- Сверху смазать сметаной.
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