Любимые десерты детства: 5 рецептов советских сладостей

"Персики", "Муравейник", "Медовик", трубочки с кремом – да, это удар по фигуре, но изредка это можно испечь

Конечно, мы можем обожать и даже приготовить что-нибудь изысканное из французской кондитерской карты, например, эклеры, можем испечь незабываемый баскский чизкейк и сочный брауни, а можем удивить близких или гостей особенными десертами. Десертами, которые мы с нетерпением ждали в детстве и забыть о которых невозможно. Домашние "Медовик" и "Муравейник", красивые пирожные "Персики" и трубочки с нежным кремом – рецепты этих сладостей найдете ниже.

Трубочки с кремом

Фото: іnstagram.com/bestfood485/

Ингредиенты

500 г – слоеное тесто

1 шт. – желток

250 г – сахар

75 мл – вода

100 г – белки

лимонная кислота – щепотка

ванилин

растительное масло

Способ приготовления

Для приготовления трубочек нам понадобятся конусы, если их нет, то можно сделать из фольги. Каждый пласт теста нужно раскатать толщиной около 3 мм. Нарезать полоски шириной 2 см. Конусы немного смазать растительным маслом, обернуть тестом, с небольшим захлестом. Противень застелить пергаментной бумагой, смазать маслом, совсем немного. Выложить трубочки, смазать их желтком. Отправить в разогретую духовку до 180 градусов, выпекать в течении 20-25 минут. Остудить. Для крема соединить сахар с водой, на среднем огне сварить сироп. В чашу блендера вылить белки, добавить ванилин. Когда сироп хорошо закипит, его нужно охладить в течение 2 минут. Тонкой струйкой добавить сироп в чашу блендера, продолжая взбивать. Добавить лимонную кислоту, продолжая взбивать до устойчивой массы 3-5 минут. Остывшие трубочки снять с формы и наполнить кремом.

Торт "Муравейник"

Фото: instagram.com/apple_pie_289/

Ингредиенты

250 г – сливочное масло

0, 5 ст. – сахар

2 шт. – яйца

450 г – мука

сода на кончике ножа

соль щепотка

Для крема

1 банка – сгущенное вареное молоко

200 г – сливочное масло

Способ приготовления

Яйца взбить вилкой. Масло взбить с сахаром до получения пышной массы. Не переставая перемешивать деревянной ложкой (или обычной вилкой), добавить яйца, предварительно взбитые вилкой, соду и соль. Постепенно всыпать муку (всыпать муки столько, чтобы после замеса получилось достаточно крутое тесто). Поместить тесто в холодильник на 1 час. Включить духовку. Охлажденное в холодильнике тесто (60-65 минут) пропустить через мясорубку или натереть на терке. Противень застелить пергаментом и смазать маслом. Выложить в один слой разделенные жгуты теста на смазанный противень и выпекать при 150-170 градусов до зарумянивания (20-25 минут). Для крема сливочное масло взбить до получения пышной массы. Не переставая взбивать, малыми порциями добавить вареное сгущенное молоко. Охлажденные после выпечки жгуты поломать на кусочки и хорошо перемешать с кремом. Положить на блюдо в виде горки, по желанию украсить (можно ягодами, орешками, шоколадом, изюмом, маком) и поставить в холодильник. Охлажденный и пропитавшийся торт можно подавать.

Торт "Медовик"

Фото: instagram.com/gotovim_edi.m/

Ингредиенты

120 г – мед

150 г – сахар

2 шт. – яйца

1 ч. л. – соды

100 г – сливочное масло

450 г – мука

щепотка соли

Для крема

500 мл – сметана

350 мл – сгущенное молоко

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном смешать мед, сахар, яйца и масло. Поставить на огонь и постоянно помешивать пока сахар не растворится. Добавить щепотку соли и ложку соды, масса начнет увеличиваться в размере и пениться, помешивать минуту, снять с огня и немного остудить. Просеять муку и замешать тесто. Сразу всю муку не добавлять. Тесто должно получиться мягким, не забитым и не липнуть к рукам. Дать разойтись тесту 10 минут. Разделить тесто на 8-10 частей, раскатать тонкие коржи. Выпекать каждый корж 2-4 минуты при 180° до золотистого цвета. Обрезать с помощью тарелки края, чтобы торт был ровный, крошки будут нужны для посыпки. Для крема сметану и сгущенное молоко взбить миксером. Каждый корж промазать 3-4 ложками крема, потом – бока и верх, посыпать крошками. Убрать в холодильник на 4-5 часов.

Пирожные "Персики"

Фото: instagram.com/alena_beze/

Ингредиенты

300 г – мука

80 г – сливочное масло

2 шт. – яйца

2 ст. л. – сметана

200 г – сахар

1 ч. л. – разрыхлитель

ванилин – на кончике ножа

Для начинки

1 банка – вареное сгущенное молоко

8 шт. – миндаль

Для декора

по 1 шт. – морковь, свекла

сахар для обсыпки, листики мяты

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром. Добавить сметану, масло комнатной температуры и ванилин. Взбить миксером. Добавить 1/3 муки и разрыхлитель. Взбить до однородности. Добавить остальную муку, замесить тесто. Оно должно быть мягким. Застелить противень пергаментной бумагой. Разделить тесто на 16 кусочков. Руками слепить шарики из теста. Выложить на противень и немного придавить ладонью, чтобы они с одной стороны стали плоскими и приняли форму полусферы. Разогреть духовку до 160-180°C и выпекать пирожные 15-20 минут. Готовые полусферы оставить слегка остыть. Затем чайной ложкой или ножом вынуть сердцевинку из теста, чтобы получилось углубление для начинки. Серединки измельчить и смешать с вареной сгущенкой. Каждую половинку "персика" заполнить кремом. Смазать кремом и края теста, чтобы половинки легко было скрепить друг с другом. На одну из половинок положить миндаль. Скрепить половинки персиков между собой. Выдавить сок из моркови и сок из свеклы, обмазать пирожные. Украсить сахаром и листьями мяты.

Творожная запеканка

Фото: instagram.com/__julia_konstantinova__/

Ингредиенты

1 кг – творог

2 шт. – яйцо

0, 5 ст. – сахар

3 ст. л. – манка

1 ч. л. – разрыхлитель для теста

сливочное масло для выпекания

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и добавить манку. Дать 30 мин настояться. В полученную массу добавить творог и разрыхлитель. Все перемешать и выложить в форму смазанным сливочным маслом. Выпекать при 180 градусах до образования румяной корочки. Сверху смазать сметаной.

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