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Любимые десерты детства: 5 рецептов советских сладостей

Сегодня, 13:27

"Персики", "Муравейник", "Медовик", трубочки с кремом – да, это удар по фигуре, но изредка это можно испечь

Конечно, мы можем обожать и даже приготовить что-нибудь изысканное из французской кондитерской карты, например, эклеры, можем испечь незабываемый баскский чизкейк и сочный брауни, а можем удивить близких или гостей особенными десертами. Десертами, которые мы с нетерпением ждали в детстве и забыть о которых невозможно. Домашние "Медовик" и "Муравейник", красивые пирожные "Персики" и трубочки с нежным кремом – рецепты этих сладостей найдете ниже.

Трубочки с кремом

Фото: іnstagram.com/bestfood485/

Ингредиенты

  • 500 г – слоеное тесто
  • 1 шт. – желток
  • 250 г – сахар
  • 75 мл – вода
  • 100 г – белки
  • лимонная кислота – щепотка
  • ванилин
  • растительное масло

Способ приготовления

  1. Для приготовления трубочек нам понадобятся конусы, если их нет, то можно сделать из фольги.
  2. Каждый пласт теста нужно раскатать толщиной около 3 мм. Нарезать полоски шириной 2 см.
  3. Конусы немного смазать растительным маслом, обернуть тестом, с небольшим захлестом.
  4. Противень застелить пергаментной бумагой, смазать маслом, совсем немного. Выложить трубочки, смазать их желтком. Отправить в разогретую духовку до 180 градусов, выпекать в течении 20-25 минут. Остудить.
  5. Для крема соединить сахар с водой, на среднем огне сварить сироп.
  6. В чашу блендера вылить белки, добавить ванилин. Когда сироп хорошо закипит, его нужно охладить в течение 2 минут. Тонкой струйкой добавить сироп в чашу блендера, продолжая взбивать.
  7. Добавить лимонную кислоту, продолжая взбивать до устойчивой массы 3-5 минут.
  8. Остывшие трубочки снять с формы и наполнить кремом.

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Торт "Муравейник"

Фото: instagram.com/apple_pie_289/

Ингредиенты

  • 250 г – сливочное масло
  • 0, 5 ст. – сахар
  • 2 шт. – яйца
  • 450 г – мука
  • сода на кончике ножа
  • соль щепотка

Для крема

  • 1 банка – сгущенное вареное молоко
  • 200 г – сливочное масло

Способ приготовления

  1. Яйца взбить вилкой. Масло взбить с сахаром до получения пышной массы.
  2. Не переставая перемешивать деревянной ложкой (или обычной вилкой), добавить яйца, предварительно взбитые вилкой, соду и соль.
  3. Постепенно всыпать муку (всыпать муки столько, чтобы после замеса получилось достаточно крутое тесто).
  4. Поместить тесто в холодильник на 1 час. Включить духовку.
  5. Охлажденное в холодильнике тесто (60-65 минут) пропустить через мясорубку или натереть на терке.
  6. Противень застелить пергаментом и смазать маслом.
  7. Выложить в один слой разделенные жгуты теста на смазанный противень и выпекать при 150-170 градусов до зарумянивания (20-25 минут).
  8. Для крема сливочное масло взбить до получения пышной массы.
  9. Не переставая взбивать, малыми порциями добавить вареное сгущенное молоко.
  10. Охлажденные после выпечки жгуты поломать на кусочки и хорошо перемешать с кремом.
  11. Положить на блюдо в виде горки, по желанию украсить (можно ягодами, орешками, шоколадом, изюмом, маком) и поставить в холодильник.
  12. Охлажденный и пропитавшийся торт можно подавать.

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Торт "Медовик"

Фото: instagram.com/gotovim_edi.m/

Ингредиенты

  • 120 г – мед
  • 150 г – сахар
  • 2 шт. – яйца
  • 1 ч. л. – соды
  • 100 г – сливочное масло
  • 450 г – мука
  • щепотка соли

Для крема

  • 500 мл – сметана
  • 350 мл – сгущенное молоко

Способ приготовления

  1. В кастрюле с толстым дном смешать мед, сахар, яйца и масло. Поставить на огонь и постоянно помешивать пока сахар не растворится.
  2. Добавить щепотку соли и ложку соды, масса начнет увеличиваться в размере и пениться, помешивать минуту, снять с огня и немного остудить.
  3. Просеять муку и замешать тесто. Сразу всю муку не добавлять. Тесто должно получиться мягким, не забитым и не липнуть к рукам. Дать разойтись тесту 10 минут.
  4. Разделить тесто на 8-10 частей, раскатать тонкие коржи. Выпекать каждый корж 2-4 минуты при 180° до золотистого цвета.
  5. Обрезать с помощью тарелки края, чтобы торт был ровный, крошки будут нужны для посыпки.
  6. Для крема сметану и сгущенное молоко взбить миксером.
  7. Каждый корж промазать 3-4 ложками крема, потом – бока и верх, посыпать крошками.
  8. Убрать в холодильник на 4-5 часов.

Пирожные "Персики"

Фото: instagram.com/alena_beze/

Ингредиенты

  • 300 г – мука
  • 80 г – сливочное масло
  • 2 шт. – яйца
  • 2 ст. л. – сметана
  • 200 г – сахар
  • 1 ч. л. – разрыхлитель
  • ванилин – на кончике ножа

Для начинки

  • 1 банка – вареное сгущенное молоко
  • 8 шт. – миндаль

Для декора

  • по 1 шт. – морковь, свекла
  • сахар для обсыпки, листики мяты

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром. Добавить сметану, масло комнатной температуры и ванилин. Взбить миксером.
  2. Добавить 1/3 муки и разрыхлитель. Взбить до однородности. Добавить остальную муку, замесить тесто. Оно должно быть мягким.
  3. Застелить противень пергаментной бумагой. Разделить тесто на 16 кусочков.
  4. Руками слепить шарики из теста. Выложить на противень и немного придавить ладонью, чтобы они с одной стороны стали плоскими и приняли форму полусферы.
  5. Разогреть духовку до 160-180°C и выпекать пирожные 15-20 минут.
  6. Готовые полусферы оставить слегка остыть. Затем чайной ложкой или ножом вынуть сердцевинку из теста, чтобы получилось углубление для начинки.
  7. Серединки измельчить и смешать с вареной сгущенкой.
  8. Каждую половинку "персика" заполнить кремом. Смазать кремом и края теста, чтобы половинки легко было скрепить друг с другом.
  9. На одну из половинок положить миндаль. Скрепить половинки персиков между собой.
  10. Выдавить сок из моркови и сок из свеклы, обмазать пирожные. Украсить сахаром и листьями мяты.

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Творожная запеканка

Фото: instagram.com/__julia_konstantinova__/

Ингредиенты

  • 1 кг – творог
  • 2 шт. – яйцо
  • 0, 5 ст. – сахар
  • 3 ст. л. – манка
  • 1 ч. л. – разрыхлитель для теста
  • сливочное масло для выпекания

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром и добавить манку. Дать 30 мин настояться.
  2. В полученную массу добавить творог и разрыхлитель. Все перемешать и выложить в форму смазанным сливочным маслом.
  3. Выпекать при 180 градусах до образования румяной корочки.
  4. Сверху смазать сметаной.

А здесь узнаете о продуктах, которые нельзя есть на ночь.

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