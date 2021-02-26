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Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

Сегодня, 15:39

На них не понадобится много времени, но понравятся они всем

8 Марта – день особенный и подготовиться к нему нужно с особой тщательностью. Важная роль – у праздничного меню, оно должно быть непревзойденным. Если вы за легкость в приготовлении и незабываемый вкус блюд, то воспользуйтесь этой подборкой рецептов.

Рулет из лаваша с лососем

Рулет из лаваша с красной рыбой
Рулет из лаваша с красной рыбой
Фото: Depositphotos

В начинку можно добавить ломтики огурца или авокадо.

Ингредиенты:

  • 1 лаваш
  • 200 г слабосоленого лосося
  • 200 г сливочного сыра
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок зеленого лука

Способ приготовления:

  1. Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок.
  2. Нанесите получившийся крем на лаваш.
  3. Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.

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Брускетта с томатами, сыром и зеленью

Брускетта с томатами
Брускетта с томатами
Фото: Depositphotos

Брускетта – популярное итальянское блюдо, в наше время – закуска-"антипасто", которую подают в качестве аперитива. Отличительная особенность брускетты – ломтики хлеба для нее предварительно обжаривают (например, на гриле или на сковородке без масла), сбрызгивают оливковым маслом и натирают чесноком. Для приготовления брускетты идеально подходит хлеб чиабатта.

Ингредиенты:

  • 4 ломтика чиабатты или багета
  • 2 средних помидора
  • 50 г феты
  • Веточки тимьяна или смесь итальянских трав
  • Оливковое масло
  • 1 зубчик чеснока

Способ приготовления:

  1. Подсушиваем нарезанный хлеб на сковороде, в духовке или на гриле.
  2. Натираем кусочки чиабатты половинкой зубчика чеснока, сбрызгиваем оливковым маслом, присыпаем тимьяном или смесью итальянских трав.
  3. Помидоры очищаем от шкурки и удаляем семена. Мякоть помидора мелко рубим.
  4. Фету разламываем на небольшие кусочки.
  5. На хлеб с оливковым маслом и травами выкладываем слой томатов, кладем сверху фету.

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Куриные бедра в духовке с апельсинами

Куриные бедра с апельсинами
Куриные бедра с апельсинами
Фото: Depositphotos

Это красивое и вкусное блюдо, которое можно поставить на праздничный стол. Куриное мясо получается нежным, с приятным цитрусовым ароматом.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг куриных бедрышек
  • 4 апельсина
  • 5-6 ст. л. соевого соуса
  • 100 г меда
  • 1 ч. л. соли
  • Прованские травы
  • Куркума
  • Молотый красный перец
  • 3-4 зубчика чеснока

Способ приготовления:

  1. Для начала выжать сок из двух-трех апельсинов. Добавить соевый соус, жидкий мед, соль, прованские травы, красный молотый перец и куркуму. Перемешать.
  2. Нарезать чеснок пластинками, добавить в маринад и еще раз перемешать.
  3. Куриные бедра помыть и обсушить бумажным полотенцем. Выложить курицу в глубокую форму для запекания, предварительно смазав дно растительным маслом.
  4. Залить маринадом курицу, накрыть фольгой и поставить в холодильник мариноваться на несколько часов.
  5. Нарезать апельсин тонкими кольцами и выложить сверху на курицу.
  6. Запекать бедрышки в течение 45-55 минут при температуре 180 ºС, периодически поливая апельсиновым маринадом.
  7. Подавать готовую курицу с отварным рисом или картофельным пюре.

Салат из граната, груши и сыра

Салат из груши и сыра
Салат из груши и сыра
Фото: Depositphotos

Салат из рукколы, свежих груш, гранатовых зерен, поджаренных орехов и сыра – это очень вкусно! А если вы возьмете сыр с голубой плесенью, то получите изысканное блюдо во французском стиле.

Ингредиенты:

  • Спелые груши – 2 шт.
  • Зерна граната – 100 г
  • Сыр гауда или адыгейский – 120 г
  • Оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ч. л.
  • Руккола – небольшой пучок
  • Грецкие орехи – горсть
  • Соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Грушу нарежьте ломтиками, а сыр – кубиками. Выложите на тарелку вместе с промытой рукколой.
  2. Добавьте зерна граната, поджаренные грецкие орехи и перемешайте.
  3. Полейте салат оливковым маслом, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу. Дайте настояться 10-15 минут и подавайте.

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Салат из курицы с ананасами

Салат из курицы с ананасами
Салат из курицы с ананасами
Фото: Depositphotos

Курица с ананасами – это всегда просто и очень вкусно. Ананасы для салата лучше взять консервированные не кольцами, а кусочками: так вам не придется их резать.

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Консервированный ананас – 380 г
  • Огурцы – 2 шт.
  • Куриное филе – 300 г
  • Несколько веточек зелени
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
  2. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
  3. Зелень помыть и измельчить.
  4. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.

На заметку: Вы также можете сделать салат слоеным. Для этого нужно выложить ингредиенты слоями, промазывая майонезом, в такой последовательности: курица, ананасы, огурцы. Отставить на 15–20 минут, потом сверху выложить слои яйца и кукурузы.

Шоколадное фондю с фруктами

Шоколадное фондю
Шоколадное фондю
Фото: Depositphotos

Лучше всего для фондю использовать клубнику, бананы, груши, персики, крупный виноград без косточек. Также в шоколад можно обмакивать кусочки бисквита или зефира.

Ингредиенты:

  • Черный шоколад – 100 г
  • Сливки – 100 мл
  • Свежие фрукты и ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Фрукты и ягоды помыть, шоколад поломать небольшими кусочками.
  2. Приготовить ганаш: залить шоколад сливками, отправить в микроволновую печь на минуту.
  3. Перемешать шоколад и сливки венчиком, чтобы получилась гладкая однородная масса. Можно добавить столовую ложку рома.
  4. Фрукты произвольно почистить, порезать, сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели.
  5. Зажечь свечу, поместить над ней жаропрочную мисочку с шоколадом. Ягоды и фрукты накалывать на специальные шпажки и окунать в шоколад.

Здесь найдете рецепты горячих блюд на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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