Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина
На них не понадобится много времени, но понравятся они всем
8 Марта – день особенный и подготовиться к нему нужно с особой тщательностью. Важная роль – у праздничного меню, оно должно быть непревзойденным. Если вы за легкость в приготовлении и незабываемый вкус блюд, то воспользуйтесь этой подборкой рецептов.
В начинку можно добавить ломтики огурца или авокадо.
Ингредиенты:
- 1 лаваш
- 200 г слабосоленого лосося
- 200 г сливочного сыра
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 пучок укропа
- 1 пучок зеленого лука
Способ приготовления:
- Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок.
- Нанесите получившийся крем на лаваш.
- Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.
Брускетта – популярное итальянское блюдо, в наше время – закуска-"антипасто", которую подают в качестве аперитива. Отличительная особенность брускетты – ломтики хлеба для нее предварительно обжаривают (например, на гриле или на сковородке без масла), сбрызгивают оливковым маслом и натирают чесноком. Для приготовления брускетты идеально подходит хлеб чиабатта.
Ингредиенты:
- 4 ломтика чиабатты или багета
- 2 средних помидора
- 50 г феты
- Веточки тимьяна или смесь итальянских трав
- Оливковое масло
- 1 зубчик чеснока
Способ приготовления:
- Подсушиваем нарезанный хлеб на сковороде, в духовке или на гриле.
- Натираем кусочки чиабатты половинкой зубчика чеснока, сбрызгиваем оливковым маслом, присыпаем тимьяном или смесью итальянских трав.
- Помидоры очищаем от шкурки и удаляем семена. Мякоть помидора мелко рубим.
- Фету разламываем на небольшие кусочки.
- На хлеб с оливковым маслом и травами выкладываем слой томатов, кладем сверху фету.
Это красивое и вкусное блюдо, которое можно поставить на праздничный стол. Куриное мясо получается нежным, с приятным цитрусовым ароматом.
Ингредиенты:
- 1,5 кг куриных бедрышек
- 4 апельсина
- 5-6 ст. л. соевого соуса
- 100 г меда
- 1 ч. л. соли
- Прованские травы
- Куркума
- Молотый красный перец
- 3-4 зубчика чеснока
Способ приготовления:
- Для начала выжать сок из двух-трех апельсинов. Добавить соевый соус, жидкий мед, соль, прованские травы, красный молотый перец и куркуму. Перемешать.
- Нарезать чеснок пластинками, добавить в маринад и еще раз перемешать.
- Куриные бедра помыть и обсушить бумажным полотенцем. Выложить курицу в глубокую форму для запекания, предварительно смазав дно растительным маслом.
- Залить маринадом курицу, накрыть фольгой и поставить в холодильник мариноваться на несколько часов.
- Нарезать апельсин тонкими кольцами и выложить сверху на курицу.
- Запекать бедрышки в течение 45-55 минут при температуре 180 ºС, периодически поливая апельсиновым маринадом.
- Подавать готовую курицу с отварным рисом или картофельным пюре.
Салат из рукколы, свежих груш, гранатовых зерен, поджаренных орехов и сыра – это очень вкусно! А если вы возьмете сыр с голубой плесенью, то получите изысканное блюдо во французском стиле.
Ингредиенты:
- Спелые груши – 2 шт.
- Зерна граната – 100 г
- Сыр гауда или адыгейский – 120 г
- Оливковое масло – 2-3 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Руккола – небольшой пучок
- Грецкие орехи – горсть
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Грушу нарежьте ломтиками, а сыр – кубиками. Выложите на тарелку вместе с промытой рукколой.
- Добавьте зерна граната, поджаренные грецкие орехи и перемешайте.
- Полейте салат оливковым маслом, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу. Дайте настояться 10-15 минут и подавайте.
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Курица с ананасами – это всегда просто и очень вкусно. Ананасы для салата лучше взять консервированные не кольцами, а кусочками: так вам не придется их резать.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Майонез – по вкусу
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Консервированный ананас – 380 г
- Огурцы – 2 шт.
- Куриное филе – 300 г
- Несколько веточек зелени
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
- Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
- Зелень помыть и измельчить.
- Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
На заметку: Вы также можете сделать салат слоеным. Для этого нужно выложить ингредиенты слоями, промазывая майонезом, в такой последовательности: курица, ананасы, огурцы. Отставить на 15–20 минут, потом сверху выложить слои яйца и кукурузы.
Лучше всего для фондю использовать клубнику, бананы, груши, персики, крупный виноград без косточек. Также в шоколад можно обмакивать кусочки бисквита или зефира.
Ингредиенты:
- Черный шоколад – 100 г
- Сливки – 100 мл
- Свежие фрукты и ягоды – по вкусу
Способ приготовления:
- Фрукты и ягоды помыть, шоколад поломать небольшими кусочками.
- Приготовить ганаш: залить шоколад сливками, отправить в микроволновую печь на минуту.
- Перемешать шоколад и сливки венчиком, чтобы получилась гладкая однородная масса. Можно добавить столовую ложку рома.
- Фрукты произвольно почистить, порезать, сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели.
- Зажечь свечу, поместить над ней жаропрочную мисочку с шоколадом. Ягоды и фрукты накалывать на специальные шпажки и окунать в шоколад.
Здесь найдете рецепты горячих блюд на 8 Марта.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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