Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

На них не понадобится много времени, но понравятся они всем

8 Марта – день особенный и подготовиться к нему нужно с особой тщательностью. Важная роль – у праздничного меню, оно должно быть непревзойденным. Если вы за легкость в приготовлении и незабываемый вкус блюд, то воспользуйтесь этой подборкой рецептов.

Рулет из лаваша с лососем

Рулет из лаваша с красной рыбой Фото: Depositphotos

В начинку можно добавить ломтики огурца или авокадо.

Ингредиенты:

1 лаваш

200 г слабосоленого лосося

200 г сливочного сыра

1 ст. л. лимонного сока

1 пучок укропа

1 пучок зеленого лука

Способ приготовления:

Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок. Нанесите получившийся крем на лаваш. Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.

Брускетта с томатами, сыром и зеленью

Брускетта с томатами Фото: Depositphotos

Брускетта – популярное итальянское блюдо, в наше время – закуска-"антипасто", которую подают в качестве аперитива. Отличительная особенность брускетты – ломтики хлеба для нее предварительно обжаривают (например, на гриле или на сковородке без масла), сбрызгивают оливковым маслом и натирают чесноком. Для приготовления брускетты идеально подходит хлеб чиабатта.

Ингредиенты:

4 ломтика чиабатты или багета

2 средних помидора

50 г феты

Веточки тимьяна или смесь итальянских трав

Оливковое масло

1 зубчик чеснока

Способ приготовления:

Подсушиваем нарезанный хлеб на сковороде, в духовке или на гриле. Натираем кусочки чиабатты половинкой зубчика чеснока, сбрызгиваем оливковым маслом, присыпаем тимьяном или смесью итальянских трав. Помидоры очищаем от шкурки и удаляем семена. Мякоть помидора мелко рубим. Фету разламываем на небольшие кусочки. На хлеб с оливковым маслом и травами выкладываем слой томатов, кладем сверху фету.

Куриные бедра в духовке с апельсинами

Куриные бедра с апельсинами Фото: Depositphotos

Это красивое и вкусное блюдо, которое можно поставить на праздничный стол. Куриное мясо получается нежным, с приятным цитрусовым ароматом.

Ингредиенты:

1,5 кг куриных бедрышек

4 апельсина

5-6 ст. л. соевого соуса

100 г меда

1 ч. л. соли

Прованские травы

Куркума

Молотый красный перец

3-4 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Для начала выжать сок из двух-трех апельсинов. Добавить соевый соус, жидкий мед, соль, прованские травы, красный молотый перец и куркуму. Перемешать. Нарезать чеснок пластинками, добавить в маринад и еще раз перемешать. Куриные бедра помыть и обсушить бумажным полотенцем. Выложить курицу в глубокую форму для запекания, предварительно смазав дно растительным маслом. Залить маринадом курицу, накрыть фольгой и поставить в холодильник мариноваться на несколько часов. Нарезать апельсин тонкими кольцами и выложить сверху на курицу. Запекать бедрышки в течение 45-55 минут при температуре 180 ºС, периодически поливая апельсиновым маринадом. Подавать готовую курицу с отварным рисом или картофельным пюре.

Салат из граната, груши и сыра

Салат из груши и сыра Фото: Depositphotos

Салат из рукколы, свежих груш, гранатовых зерен, поджаренных орехов и сыра – это очень вкусно! А если вы возьмете сыр с голубой плесенью, то получите изысканное блюдо во французском стиле.

Ингредиенты:

Спелые груши – 2 шт.

Зерна граната – 100 г

Сыр гауда или адыгейский – 120 г

Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Руккола – небольшой пучок

Грецкие орехи – горсть

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Грушу нарежьте ломтиками, а сыр – кубиками. Выложите на тарелку вместе с промытой рукколой. Добавьте зерна граната, поджаренные грецкие орехи и перемешайте. Полейте салат оливковым маслом, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу. Дайте настояться 10-15 минут и подавайте.

Салат из курицы с ананасами

Салат из курицы с ананасами Фото: Depositphotos

Курица с ананасами – это всегда просто и очень вкусно. Ананасы для салата лучше взять консервированные не кольцами, а кусочками: так вам не придется их резать.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Майонез – по вкусу

Консервированная кукуруза – 1 банка

Консервированный ананас – 380 г

Огурцы – 2 шт.

Куриное филе – 300 г

Несколько веточек зелени

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить. Зелень помыть и измельчить. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.

На заметку: Вы также можете сделать салат слоеным. Для этого нужно выложить ингредиенты слоями, промазывая майонезом, в такой последовательности: курица, ананасы, огурцы. Отставить на 15–20 минут, потом сверху выложить слои яйца и кукурузы.

Шоколадное фондю с фруктами

Шоколадное фондю Фото: Depositphotos

Лучше всего для фондю использовать клубнику, бананы, груши, персики, крупный виноград без косточек. Также в шоколад можно обмакивать кусочки бисквита или зефира.

Ингредиенты:

Черный шоколад – 100 г

Сливки – 100 мл

Свежие фрукты и ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

Фрукты и ягоды помыть, шоколад поломать небольшими кусочками. Приготовить ганаш: залить шоколад сливками, отправить в микроволновую печь на минуту. Перемешать шоколад и сливки венчиком, чтобы получилась гладкая однородная масса. Можно добавить столовую ложку рома. Фрукты произвольно почистить, порезать, сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели. Зажечь свечу, поместить над ней жаропрочную мисочку с шоколадом. Ягоды и фрукты накалывать на специальные шпажки и окунать в шоколад.

Здесь найдете рецепты горячих блюд на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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