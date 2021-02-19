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3 жирных, но вкусных салата из советского прошлого – нельзя устоять

Сегодня, 18:33

И это не оливье с "шубой" и "Мимозой"

Конечно, поколение конца 80-х начала 90-х может думать, что несколько десятков лет тому назад, кроме оливье, селедки под "шубой", "Столичного" и овощных, никаких других салатов не существовало. Мол, скромно все тогда было. На широкую ногу праздновали разве что Новый год. А зря. Не нужно думать, что тогда готовили по-простецки, по-домашнему. Были в те времена и достаточно достойные в плане ингредиентов и их сочетаний в одной тарелке салаты. "Пассажирский" – тот, что ели в вагоне-ресторане, салат "Минский" – гордость кухни Беларуси и "Обжорка" – салат-выручалка, когда гости на пороге.

Салат "Пассажирский"

Из самого названия понятно, что этот салат был главным в вагонах-ресторанах. Для многих съесть тарелку "Пассажирского" – это было особым ритуалом. Конечно, готовили его и вне поезда, то есть дома. И, как полагается, в основном на праздники.

Фото: instagram.com/tanya_gotovit/

Ингредиенты (1 порция)

  • Печень говяжья – 250 г.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Огурец соленый – 1 шт.
  • Майонез для заправки

Способ приготовления

  1. Печень промыть, протоки удалить, обжарить, остудить, нарезать соломкой.
  2. Лук нарезать полукольцами, пассеровать. Огурец нарезать соломкой.
  3. Все смешать, заправить майонезом.

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Салат "Минский"

Этот салат не простой, он вписан в кулинарные книги Беларуси в середине 80-х. О том, что "Минский" действительно отображает всю палитру вкусов этой страны, говорят его составляющие. Картофель, грибы, квашеная капуста – это то, что белорусы активно выращивают-собирают, это то, что есть во многих блюдах их кухни.

Ингредиенты

  • Грибы – 300 г
  • Отварной картофель – 5 шт.
  • Соленые огурцы – 2 шт.
  • Квашеная капуста – 200 г
  • Соль, сметана – по вкусу
  • Зеленый лук
  • Растительное масло

Способ приготовления

  1. Любые грибы отварить или обжарить на растительном масле. Нарезать довольно крупными кусочками.
  2. Отварной картофель также измельчить кубиками. Огурцы натереть на терке.
  3. Лук нарезать колечками.
  4. Соединить в салатнике картофель, лук, грибы, огурцы и квашенную капусту.
  5. Салат посолить по вкусу и заправить сметаной.

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Салат "Обжорка"

Фото: instagram.com/nashi_zhizni_/

"Обжорка" – потому что сытно. Немного скромно, да. Но мясо в нем есть, овощи тоже присутствует – почти сбалансированное блюдо. Есть версия, что этот салат был придуман как альтернатива оливье и "Мимозе". На праздник его не готовили, а вот к неожиданному приходу гостей – вполне.

Ингредиенты

  • Свинина отварная – 500 г
  • Морковь – 2 шт.
  • Огурцы соленые – 3 средних
  • Лук – 1 шт.
  • Майонез

Способ приготовления

  1. Все нарезать соломкой.
  2. Морковь и лук обжарить отдельно на сковороде.
  3. Смешать, заправит майонезом.

Здесь найдете рецепт котлеты по-киевски.

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