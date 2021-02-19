3 жирных, но вкусных салата из советского прошлого – нельзя устоять
И это не оливье с "шубой" и "Мимозой"
Конечно, поколение конца 80-х начала 90-х может думать, что несколько десятков лет тому назад, кроме оливье, селедки под "шубой", "Столичного" и овощных, никаких других салатов не существовало. Мол, скромно все тогда было. На широкую ногу праздновали разве что Новый год. А зря. Не нужно думать, что тогда готовили по-простецки, по-домашнему. Были в те времена и достаточно достойные в плане ингредиентов и их сочетаний в одной тарелке салаты. "Пассажирский" – тот, что ели в вагоне-ресторане, салат "Минский" – гордость кухни Беларуси и "Обжорка" – салат-выручалка, когда гости на пороге.
Салат "Пассажирский"
Из самого названия понятно, что этот салат был главным в вагонах-ресторанах. Для многих съесть тарелку "Пассажирского" – это было особым ритуалом. Конечно, готовили его и вне поезда, то есть дома. И, как полагается, в основном на праздники.
Ингредиенты (1 порция)
- Печень говяжья – 250 г.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Огурец соленый – 1 шт.
- Майонез для заправки
Способ приготовления
- Печень промыть, протоки удалить, обжарить, остудить, нарезать соломкой.
- Лук нарезать полукольцами, пассеровать. Огурец нарезать соломкой.
- Все смешать, заправить майонезом.
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Салат "Минский"
Этот салат не простой, он вписан в кулинарные книги Беларуси в середине 80-х. О том, что "Минский" действительно отображает всю палитру вкусов этой страны, говорят его составляющие. Картофель, грибы, квашеная капуста – это то, что белорусы активно выращивают-собирают, это то, что есть во многих блюдах их кухни.
Ингредиенты
- Грибы – 300 г
- Отварной картофель – 5 шт.
- Соленые огурцы – 2 шт.
- Квашеная капуста – 200 г
- Соль, сметана – по вкусу
- Зеленый лук
- Растительное масло
Способ приготовления
- Любые грибы отварить или обжарить на растительном масле. Нарезать довольно крупными кусочками.
- Отварной картофель также измельчить кубиками. Огурцы натереть на терке.
- Лук нарезать колечками.
- Соединить в салатнике картофель, лук, грибы, огурцы и квашенную капусту.
- Салат посолить по вкусу и заправить сметаной.
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Салат "Обжорка"
"Обжорка" – потому что сытно. Немного скромно, да. Но мясо в нем есть, овощи тоже присутствует – почти сбалансированное блюдо. Есть версия, что этот салат был придуман как альтернатива оливье и "Мимозе". На праздник его не готовили, а вот к неожиданному приходу гостей – вполне.
Ингредиенты
- Свинина отварная – 500 г
- Морковь – 2 шт.
- Огурцы соленые – 3 средних
- Лук – 1 шт.
- Майонез
Способ приготовления
- Все нарезать соломкой.
- Морковь и лук обжарить отдельно на сковороде.
- Смешать, заправит майонезом.
Здесь найдете рецепт котлеты по-киевски.
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