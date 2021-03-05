Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

Открытки и картинки с 8 Марта для мам, любимых, сестер, коллег и знакомых женщин

Сегодня.Lifestyle подготовили самые интересные, прикольные и красочные открытки с 8 Марта для мам, любимых, сестер, бабушек, коллег, друзей и знакомых женщин. Обязательно поздравьте важных для вас женщин с 8 Марта, Международным женским днем, пожелайте им любви, радости, гармонии и счастья.

Если вы еще не определились с подарком на этот и другие праздники марта, загляните в наш календарик-подсказку – там вы обязательно подберете лучший вариант, как поздравить и что подарить дорогим для вас людям.

Предлагаем вам самые лучшие стихи, открытки, картинки и поздравления с Международным женским днем 8 Марта – для родных, близких и знакомых женщин.

Поздравления с 8 Марта для всех женщин: короткие и прикольные стихи

Желаю радости и смеха,

8 Марта — женский день —

Наполнен будет он успехом,

Подарит радость от людей.

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Универсальное поздравления с 8 Марта

Солнце утром заглянуло вдруг в твое окошко,

Подарив 8 Марта радости немножко,

Удачи на дорожку, счастья две ладошки.

Доброты и красоты и душевной теплоты.

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

С Международным женским днем

Восьмое марта — день чудесный,

Об этом всем давно известно.

Желаю счастья, шуток, смеха,

Цветов и у мужчин успеха!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Поздравление сотруднице с 8 Марта

С праздником 8 Марта

Наших женщин поздравляем.

Пусть работа будет в радость

От души вам пожелаем!



Много счастья в жизни личной,

Красоты, очарования.

Видеть новое в привычном,

Исполнения желаний!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay



Стихи сотруднице с Международным женским днем

Сотрудницы милые наши

Для нас вы всех лучше и краше.

Мы вас с женским днем поздравляем,

Успехов в делах всем желаем.



Здоровья, уюта, удачи,

Уменья решить все задачи.

И женского счастья простого,

Притом на работе и дома.

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Поздравление для бабушки с 8 Марта

Чудесный день — 8 Марта!

Весною дышит все вокруг.

Бабуль, тебя я поздравляю!

Пускай капели перестук

Тебе подарит предвкушенье

Тепла и радости заряд.

Пусть стороной идут волненья,

Глаза от счастья пусть горят.

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Стихи бабушке с 8 Марта

Столько лет всегда ты рядом,

А нам большего не надо.

Так заботлива, нежна,

Знай, ты очень нам нужна.



С 8 Марта поздравляем,

И добра тебе желаем.

Ты, бабуля, ангел нежный,

Пусть в душе живет надежда.

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Поздравления сестре с 8 Марта

Моя милая сестренка,

Поздравления прими,

В женский день 8 Марта,

Пожелать хочу любви!



Пусть она прекрасной будет,

Счастье, радость принесет,

Обогреет, приголубит,

От невзгод убережет!



Пусть весенним первоцветом,

Расцветет душа твоя,

Добра тебе, тепла и света,

От всей души желаю я!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Стихи сестре с 8 Марта

С 8 Марта, сестренка,

С самым нежным из дней!

Пусть удача тихонько

Подкрадется к тебе.



И подарит немало

И любви, и добра —

Чтоб прекрасной осталась

И счастливой была!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Поздравления с 8 Марта для мамы

Восьмое марта – праздник мам,

Опять стучится в двери к нам.

Любимой маме пожелать

Хочу тревог совсем не знать,



В своей красе не сомневаться,

И никогда не волноваться.

Во всем я маме помогу,

От всех забот уберегу!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Стихи с 8 Марта для мамы

В День Женщин начну поздравления с главной:

Что в мире важнее общения с мамой?

Родная, всех благ пожелаю тебе

Царит пусть безмерная радость в судьбе!



Будь счастлива даже сильней, чем возможно!

Вовек за детей пусть не будет тревожно,

Ты в радости долгие годы живи,

Мой вечный источник тепла и любви!

Поздравления с 8 Марта любимой

С 8 Марта, солнышко родное.

С праздником, любимая моя.

Для меня ты лучшая на свете,

Самая красивая звезда.



Я хочу, чтоб были всегда вместе,

Чтоб счастливой ты всегда была.

Без тебя мне жить неинтересно.

Будь здоровой, ласточка моя.

Стихи с 8 Марта для любимой

Ты, любимая, прекрасна

И божественна во всем.

Время мчится незаметно,

Когда мы с тобой вдвоем.



С 8 Марта поздравляю!

И скажу тебе любя,

Что безумно обожаю

Я, любимая, тебя.



Будь всегда-всегда веселой

С чистой, светлою душой,

Замечательной, игривой.

Я люблю тебя такой.

Ранее мы рассказывали, что хочет мама на 8 Марта: идеи практичных подарков.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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