Легкие салаты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Они легко готовятся и им не нужен майонез

8 Марта – день женственный и легкий. Поэтому хочется легкости и в угощениях. Ну и оригинальности, конечно. Если в ваших планах разнообразить праздничное торжественное меню интересными салатами, которые к тому же не навредят фигуре, то воспользуйтесь этой подборкой простых, но вкусных салатов.

Салат из тунца и овощей

Салат из тунца и овощей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Микс салатных листьев

1 огурец

1 помидор или горсть томатов черри

2 вареных яйца

80 г консервированного тунца кусочками

Оливковое масло – по вкусу

Зернистая горчица – по вкусу

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать на тарелку. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, вареных яиц и тунца. По желанию добавить нарезанный красный лук. Посолить и поперчить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.

Теплый салат со свеклой и апельсинами

Салат из свеклы и апельсинов Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

4 свеклы

2 апельсина

50 г грецких орехов

1 пучок петрушки

1 упаковка салатного микса

Соль и перец – по вкусу

Для заправки:

3 ст. л. апельсинового сока

1 ст. л. дижонской горчицы

1 ст. л. яблочного уксуса

2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

Свеклу очистить и нарезать кубиками. Разложить на фольге, приправить солью и перцем, завернуть и поставить в разогретую до 200 ºС духовку. Запекать до готовности 60–90 минут. Очистить апельсины, срезав кожуру ножом, чтобы можно было легче достать дольки. Их также следует вырезать ножом, чтобы избавиться от кожуры. Из оставшихся обрезков апельсина выжать сок. Чтобы приготовить заправку, необходимо смешать апельсиновый сок, дижонскую горчицу, яблочный уксус, соль, перец и оливковое масло. Тщательно перемешать соус вилкой. Готовую свеклу достать из духовки и переложить в салатницу. Заправить половиной получившегося соуса. К свекле добавить нарезанные дольки апельсина. Грецкие орехи вымыть и подсушить в микроволновке в течение двух-трех минут. Петрушку мелко нарезать. Положить зелень и орехи к свекле с апельсинами, приправить салат солью и перцем, перемешать. Выложить на тарелку салатные листья, а сверху – теплый салат из свеклы и апельсинов, заправить оставшимся соусом и подавать к столу.

Салат из копченой курицы с кукурузой

Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 банка консервированной кукурузы

300 г вареной свеклы

200 г варено-копченой курицы

1 свежий огурец

75 г микс салата

100 г помидоров черри

150 г феты

1 ст. л. горчицы

1/2 ст. л. яблочного уксуса

5 ст. л. оливкового масла

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу. Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте. Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы. Свеклу почистите и нарежьте кубиками. Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы, фету. Заправьте оливковым маслом. Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь. Если заправка покажется вам кислой – добавьте немного меда или кленового сиропа. Перемешайте.

Праздничный салат из печени трески

Салат из печени трески Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

240 г печени трески

3 куриных яйца

2 ст. л. красной икры

2 свежих огурца

1 картофель

1 пучок зеленого лука

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:⠀

Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры. Отварить вкрутую яйца и очистить их от скорлупы. Подготовленный картофель натереть на мелкой терке. Выложить в стеклянные стаканчики или кулинарные кольца ровным слоем, посолить и поперчить. Нарезать кубиками печень трески. Выложить ее вторым слоем. Нарезать кубиками два яйца и выложить их следующим слоем. Последний слой будет из двух частей. Свежие огурцы нарезать мелкими кубиками и выложить поверх яиц с одной стороны. С другой стороны разложить красную икру. Помыть и просушить зеленый лук. Часть его мелко нарезать и посыпать огуречные кубики. Украсить салат половинкой или четвертинкой яйца, разрезанного вдоль, и стеблями зеленого лука.

Салат с креветками и помидорами черри

Салат с креветками и помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

200 г готовых креветок

8 помидоров черри

6 перепелиных яиц

50 г микса салатных листьев

50 г свежего шпината

50 г пармезана

Для заправки:

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. зернистой горчицы

2 ч. л. сока лимона

Кунжут, соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Листья салата и шпинат хорошо помыть и обсушить на бумажных полотенцах. Отварить перепелиные яйца в течение четырех минут, остудить, очистить и разрезать вдоль пополам. Помидоры черри разрезать вдоль пополам. Пармезан натереть на мелкой терке. Соединить в мисочке оливковое масло, горчицу, лимонный сок, соль, перец и перемешать до однородности. Порвать на небольшие кусочки салатный микс, добавить шпинат, готовые креветки, помидорки, яйца, заправку. Аккуратно перемешать, выложить на тарелки, посыпать пармезаном и кунжутом.

Здесь найдете рецепты горячих и легких блюд на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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