Вирізи і монохром: топ-5 трендів із червоної доріжки церемонії "Оскар-2021"

Головні модні та б'юті-тенденції найгучнішої кінопремії року

Вчора ми милувалися найкрасивішими сукнями "Оскара" і стримували посмішку від невдалих образів церемонії. Тепер же пропонуємо проаналізувати вбрання червоної доріжки з точки зору трендів. Якісь із модних тенденцій вже зараз на піку, а інші наберуть популярність лише восени і взимку.

Спокусливі вирізи

Більшість дівчат, які ступили на червону доріжку "Оскара-2021", обрали сукні з чуттєвими вирізами. Ванесса Кірбі лише злегка підкреслила талію, Аріана Дебос уподобала асиметрію, а Зендея і зовсім оголила прес.

Ванесса Кірбі Фото: Getty Images

Зендея Фото: Getty Images

Аріана Дебос Фото: Getty Images

Невеликі відкриті ділянки вітаються і в повсякденному одязі. Вони додають гостроти базовому образу і виглядають абсолютно не вульгарно. До того ж акцент у вигляді вирізу може бути не тільки на талії, але й біля плечей та ключиць.

Золото і металік

Благородних металів, паєток і фольги було багато в осінньо-зимових колекціях Chanel, Valentino і Balmain. Гості кінопремії чекати холодів не стали – і приміряли тренд уже зараз.

Кері Малліган Фото: Getty Images

Андра Дей Фото: Getty Images

Марго Роббі Фото: Getty Images

Якщо золоті сукні більше актуальні для вечірніх виходів, то блейзери, штани і сорочки можна поєднувати з речами casual. Про аксесуари теж не треба забувати – сумка або човники з ефектом металік перетворюють на модний навіть дуже консервативний наряд.

Монохромні образи

Беріть приклад з чоловіків червоної доріжки. Ті, хто запам'ятався найбільше, витримали свої образи в одному кольорі. Рожевим костюмом з кристалами Swarovski Колман Домінго затьмарив усіх, а Леслі Одом-молодший поєднав два тренди і повністю убрався в золото.

Колман Домінго Фото: Getty Images

Ніколетт Робінсон і Леслі Одом-молодший Фото: instagram.com/theacademy

Пол Рейсі Фото: instagram.com/vanityfair

До слова, речі для total look можуть збігатися не лише за відтінком, але й мати однакову текстуру. Безперечний хіт цієї весни – шкіряні монохромні образи. Один із таких саме показала Кендалл Дженнер. Модель одягнула шоколадний костюм від українського бренду.

Масивні прикраси

Здається, епоха мінімалістичних підвісок добігає кінця. Тепер прикраси на шиї мають виділятися – як кольє ларіат Тіари Томас, жовті діаманти BVLGARI на шиї Зендеї або намисто з черепашок Валерії Чанг.

Тіара Томас Фото: instagram.com/tiara_thomas

Зендая Фото: instagram.com/vanityfair

Лі Ісаак и Валерія Чанг Фото: Getty Images

Замініть дорогоцінне каміння прикрасами з бісеру – і від цього тільки виграєте. Об'ємні кольє пасуватимуть до святкових аутфітов, а в інші дні можна носити наївні з фігурних намистин у кілька шарів. Також цікаво виглядають вироби з натуральних матеріалів – дерева, мінералів, шкіри.

Акцент на губи

Деякі гості "Оскара" зробили ставку на тотальну яскравість. І вбрання насичених кольорів не завадили їм підібрати таку ж насичену помаду, причому необов'язково в тон. Кобальтовий костюм співачка H.E.R. доповнила пурпуровим макіяжем губ, а Марія Бакалова розбавила "ангельський" білий образ червоним. Ну і класика від Аманди Сейфрід – червона помада під яскраво-червону сукню.

H.E.R. Фото: instagram.com/hermusicofficial

Марія Бакалова Фото: instagram.com/mariabakalovaofficial/

Аманда Сейфрід Фото: instagram.com/mingey

Якщо хвилюєтесь про макіяж губ під маскою для обличчя, просто надавайте перевагу матовому фінішу. Ну а про трендові відтінки помад для цієї весни і літа ми вже розповідали. Радимо взяти на замітку хоча б парочку – соковиті фарби дуже освіжають образ.

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