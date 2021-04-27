Вирізи і монохром: топ-5 трендів із червоної доріжки церемонії "Оскар-2021"
Головні модні та б'юті-тенденції найгучнішої кінопремії року
Вчора ми милувалися найкрасивішими сукнями "Оскара" і стримували посмішку від невдалих образів церемонії. Тепер же пропонуємо проаналізувати вбрання червоної доріжки з точки зору трендів. Якісь із модних тенденцій вже зараз на піку, а інші наберуть популярність лише восени і взимку.
Більшість дівчат, які ступили на червону доріжку "Оскара-2021", обрали сукні з чуттєвими вирізами. Ванесса Кірбі лише злегка підкреслила талію, Аріана Дебос уподобала асиметрію, а Зендея і зовсім оголила прес.
Невеликі відкриті ділянки вітаються і в повсякденному одязі. Вони додають гостроти базовому образу і виглядають абсолютно не вульгарно. До того ж акцент у вигляді вирізу може бути не тільки на талії, але й біля плечей та ключиць.
Благородних металів, паєток і фольги було багато в осінньо-зимових колекціях Chanel, Valentino і Balmain. Гості кінопремії чекати холодів не стали – і приміряли тренд уже зараз.
Якщо золоті сукні більше актуальні для вечірніх виходів, то блейзери, штани і сорочки можна поєднувати з речами casual. Про аксесуари теж не треба забувати – сумка або човники з ефектом металік перетворюють на модний навіть дуже консервативний наряд.
Беріть приклад з чоловіків червоної доріжки. Ті, хто запам'ятався найбільше, витримали свої образи в одному кольорі. Рожевим костюмом з кристалами Swarovski Колман Домінго затьмарив усіх, а Леслі Одом-молодший поєднав два тренди і повністю убрався в золото.
До слова, речі для total look можуть збігатися не лише за відтінком, але й мати однакову текстуру. Безперечний хіт цієї весни – шкіряні монохромні образи. Один із таких саме показала Кендалл Дженнер. Модель одягнула шоколадний костюм від українського бренду.
Здається, епоха мінімалістичних підвісок добігає кінця. Тепер прикраси на шиї мають виділятися – як кольє ларіат Тіари Томас, жовті діаманти BVLGARI на шиї Зендеї або намисто з черепашок Валерії Чанг.
Замініть дорогоцінне каміння прикрасами з бісеру – і від цього тільки виграєте. Об'ємні кольє пасуватимуть до святкових аутфітов, а в інші дні можна носити наївні з фігурних намистин у кілька шарів. Також цікаво виглядають вироби з натуральних матеріалів – дерева, мінералів, шкіри.
Деякі гості "Оскара" зробили ставку на тотальну яскравість. І вбрання насичених кольорів не завадили їм підібрати таку ж насичену помаду, причому необов'язково в тон. Кобальтовий костюм співачка H.E.R. доповнила пурпуровим макіяжем губ, а Марія Бакалова розбавила "ангельський" білий образ червоним. Ну і класика від Аманди Сейфрід – червона помада під яскраво-червону сукню.
Якщо хвилюєтесь про макіяж губ під маскою для обличчя, просто надавайте перевагу матовому фінішу. Ну а про трендові відтінки помад для цієї весни і літа ми вже розповідали. Радимо взяти на замітку хоча б парочку – соковиті фарби дуже освіжають образ.
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