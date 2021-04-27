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Три причини, чому мультфільм Душа має побачити кожен дорослий

Сьогодні, 18:42

Мультфільм "Душа" від студії Pixar став найкращим анімаційним фільмом року на "Оскарі". Розповідаємо, чому фільм варто подивитися не тільки дітям, а й їхнім батькам

Мультфільм "Душа" від студії Pixar отримав дві кінопремії "Оскар-2021" в номінаціях "Найкращий анімаційний фільм" і "Найкраща музика до фільму". На великий екран в Україні стрічка вийшла ще в грудні минулого року, і варто зазначити, що в кінозалах було чимало дорослих, які після перегляду були зворушені навіть більше, ніж діти. Це не дивно, тому що кіностудії знімають багато анімаційних фільмів, адресованих не тільки юним глядачам. Але "Душа" – не інакше як шедевр, який має побачити кожен дорослий. Тепер розповімо чому.

Кадр з мультфільму "Душа"
Кадр з мультфільму "Душа"
Фото: themoviedb.org

1. Режисер "Душі" раніше зняв "Корпорацію монстрів" і "Вперед і вгору"

Режисер Піт Доктер фактично стоїть біля самих витоків студії Pixar, в якої понад 20 премій "Оскар". Піт був сценаристом популярних мультфільмів "Історія іграшок", режисером "Корпорації монстрів", зворушливого мультфільму "Вперед і вгору" та "Думками навиворіт", і за останній теж отримав "Оскар". Така значна фільмографія режисера, який вміє створювати водночас смішні й зворушливі історії, уже привід подивитися його новий мультфільм.

2. Головний герой – не дитина або підліток, а сивий чоловік із черевцем

Якщо в більшості мультфільмів ми звикли бачити молодих головних героїв, то в цьому традиція порушена. Головний герой Джо Гарднер вже не молодий, але ще й не старий. Він звичайний учитель музики, у якого є навіть трохи сивини на скронях і помітне черевце. Можна сказати, що він переживає кризу середнього віку, але водночас абсолютно не впадає у відчай і вірить у своє справжнє покликання – він мріє виступати в джазовому ансамблі. Переконані, цього персонажа зрозуміють навіть діти, тільки по-своєму.

3. Мультфільм про проблеми, які знає кожен дорослий

За сюжетом, учитель музики Джо Гарднер мріє про кар'єру джазового музиканта. Одного разу, отримавши шанс виступити в джаз-бенді відомої вокалістки, дорогою в клуб Джо падає в каналізаційний люк і помирає. Його душа потрапляє на ескалатор, який рухається в світ Після (інакше кажучи, потойбічний світ). Але Джо не хоче вмирати і втікає звідти, зрештою опинившись у світі До, де мешкають нові душі.

Кожній з них потрібно зрозуміти, чого вона хоче в житті, що робитиме, яка в неї "іскра" – тільки так можна потрапити на землю. І в цьому світі Джо зустрічає свою протилежність – персонажа на ім'я Душа 22, яка, навпаки, не хоче народжуватися і перебуває тут вже багато століть. Джо стає наставником цинічної Душі 22 і тепер мусить допомогти їй знайти ту саму "іскру".

Мультфільм "Душа" – це не звичайна історія про прагнення і втіленні мрії. За розвитком сюжету головний герой починає, навпаки, замислюватися над тим, чи правильний він зробив вибір, що буде далі, коли він досягне чого хотів. Інакше кажучи, це не класична диснеївська казка, як все буде прекрасно, коли мрії збудуться. Мультфільм швидше про те, що на першому місці в житті мають бути прості радості, тобто саме життя.

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