Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

8 головних мемів з Оскара-2021: флірт з Бредом Піттом, Деніел Калуя про секс батьків і зачіска Холлі Беррі

Сьогодні, 10:33

У зірок після головної голлівудської ночі залишилося багато яскравих спогадів, а у нас – мемів. Пандемічний рік все таки позначився на знаменитостях, які вирішили дати волю емоціям

93-я церемонія нагородження "Оскар" завершена, переможці названі, а значить час мемів! О, так, хоч багато хто і назве цей "Оскар" нудним, але на меми він дуже навіть багатий.

Весь каламбур стартував з початку церемонії – переможців оголошували в якомусь дивному порядку. Наприклад, найкращих акторів оголосили пізніше, ніж найкращий фільм, що стало приводом для жартів, нібито Крістофер Нолан відповідав за послідовність оголошення лауреатів.

Головною зіркою шоу стала 74-річна Гленн Клоуз, яка хоч і не отримала "Оскар", але відтанцювала тверк на камеру. А ось Юн Е-джон, яка відібрала "Оскар" у Гленн, більше цікавила не нагорода, а Бред Пітт, з яким вона пофліртувала під час своєї промови. Френсіс Макдорманд і зовсім завила після того, як оголосили "Землю кочівників" переможцем.

Що творилося в цю ніч на "Оскарі-2021" – дивіться далі.

У батьків Деніела Калуї... був секс

32-річний актор Деніел Калуя під час отримання "Оскара" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Юда і чорний месія" вимовив надто емоційну промову. Мабуть, він був такий зворушений тим, що сталося, що згадав, що його мама і тато займалися сексом, щоб створити його. Реакція мами Деніела була неоціненною.

Ця історія відразу ж перетворилася в потішний мем з володарем "Оскара" за найкращий фільм минулого року Пон Чжун Хо. Як би "неочевидна" ілюстрація того, як з'явився на світло Деніел Калуя.

74-річна Гленн Клоуз станцювала тверк

Якщо ви не дивилися "Оскар", то ви багато чого пропустили. Але головне – це тверк Гленн Клоуз під пісню Da Butt під час вікторини, в якій зірки вгадували пісні номіновані на премію. Гленн відповідально підійшла до участі. У Мережі вже написали, що Гленн виграла "Оскар" за найкращий короткометражний фільм.

Холлі Беррі змінила стрижку, але фани не зрозуміли

Зірка "Жінки кішки" Холлі Беррі прийшла на церемонію в шикарному вбранні. Але також вона вирішила здивувати всіх новою зачіскою, яка викликала у шанувальників досить несподівані, але шалено смішні асоціації...

Холлі Беррі
Холлі Беррі
Фото: Getty Images

Це дуже весело.

А це ще смішніше.

Сукня Лори Дерн було вкрай, вкрай незвичайною

На "Оскарі" було багато крутих образів, але без різноманітності було б занадто нудно. Мабуть, так і подумала Лора Дерн, коли обирала сукню від Oscar de la Renta, котра більше нагадує гусака. Хоча, коли у тебе вже є один "Оскар" за плечима, можна дозволити собі все що завгодно.

Юн Е-джон більше був цікавий Бред Пітт, ніж "Оскар"

Південнокорейська акторка з фільму "Мінарі" отримала нагороду за "Найкращу жіночу роль другого плану". Вийшовши на сцену за своїм "Оскаром", Юн Е-Джон в насамперед звернула увагу на Бреда Пітта.

"Містер Бред Пітт, нарешті, рада познайомитися! Де ви були, коли ми знімали фільм?", – сказала вона, маючи на увазі його продюсерську компанію Plan B, яка продюсувала фільм "Мінарі".

Самого ж Бреда мова акторки розсмішила до сліз.

До речі, в номінації Юн Е-джон змагалася з Гленн Клоуз, у якої досі немає жодної статуетки. Але південнокорейська зірка згадала колегу у своїй промові.

"Я не вірю в конкуренцію. Як я можу перемогти Гленн Клоуз?... Мені просто пощастило більше, ніж вам", – сказала вона.

Обличчя актора Алана Кіма з "Мінарі" – на всі випадки життя

Наймолодший гість "Оскара", Алан Кім, який зіграв сина головного героя у фільмі про іммігрантів "Мінарі", показав усе передчуття літа в одному обличчі.

Щось не так з костюмом Лакіта Стенфілд

Лакіт Стенфілд – якщо хто не знав, це актор з "Юда і чорний месія", вбрався в Saint Laurent, мабуть, не підозрюючи, на кого стане схожий...

І нарешті... переможне виття Френсіс Макдорманд

Картина "Земля кочівників" отримала нагороду як "Найкращий фільм", її режисер Хлоя Чжао – нагороду за режисуру, а Френсіс Макдорманд – за найкращу жіночу роль. Акторка закликала всіх подивитися це кіно на якомога більшому екрані і також згадала звукооператора фільму – Майкла Вульфа Снайдера (Michael Wolf Snyder ), який, на жаль, покінчив життя самогубством в березні.

"Ми віддаємо цей фільм нашому вовку", – сказала акторка і продюсерка, перш ніж почати коротко завивати.

Подивитися більше деталей і головні моменти церемонії "Оскар-2021" можна тут.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Найкращий фільм на Оскарі-2021 - Земля кочівників. Про що кіно і в чому його феномен Найкращі вбрання червоної доріжки премії Оскар-2021 (фоторепортаж) Битва червоних суконь: розкішні Аманда Сейфрід і Анджела Бассетт на Оскарі-2021
кіно церемонія меми Оскар 2021
Реклама

Новини партнерів

Андрей Данилко впервые признался, что у него за болезнь
Андрей Данилко впервые признался, что у него за болезнь
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт

Популярні статті

Сьогодні, 11:51Смачно

Фарбуємо яйця за допомогою цибулиння: 5 лайфхаків

Сьогодні, 11:14Смачно

Як приготувати паску в хлібопічці: 3 рецепти на Великдень

Сьогодні, 05:26Психо

Гороскоп на сьогодні 26 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не відмовляйте собі в задоволеннях!

Вчора, 09:19Фаново

Всесвітній день дочки-2021: найніжніші привітання дочкам

Вчора, 09:05Психо

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня: всы знаки зодіаку

Вчора, 08:32Фаново

Вербна неділя-2021: привітання у віршах і коротких смс

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: що у жодному разі не можна робити

24 квітняЗірково

Фанати в захваті від помолоділої Пугачової в білому: Яка красуня!

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: головні традиції і прикмети дня

24 квітняЗірково

Кращі сукні Оскара за всю історію: 10 суконь з червоної доріжки

24 квітняЗірково

Оголення і вбивства: дивимося новий кліп MARUV Call 911, який фанати назвали найкращим

24 квітняАфіша

Барбрі Стрейзанд – 79: ТОП-5 фільмів з акторкою, які хочеться передивитися

24 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 24 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, ваша сексуальність зведе всіх із розуму!

23 квітняФаново

Лазарева субота-2021: що ні в якому разі не можна робити в свято

23 квітняЗірково

Ольга Сумська відповіла своїй сестрі на докори через показуху в соцмережах

23 квітняЗірково

Ольга Сумська похвалилася появою дочки на червоній доріжці в Москві

Новини партнерів

Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
Рецепт нежных блинов на кефире
Рецепт нежных блинов на кефире
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Кайли Дженнер засветила пышные формы в тесном мини-бикини
Кайли Дженнер засветила пышные формы в тесном мини-бикини
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Раскрыта причина самого опасного типа рака
Раскрыта причина самого опасного типа рака

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти