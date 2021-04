8 головних мемів з Оскара-2021: флірт з Бредом Піттом, Деніел Калуя про секс батьків і зачіска Холлі Беррі

У зірок після головної голлівудської ночі залишилося багато яскравих спогадів, а у нас – мемів. Пандемічний рік все таки позначився на знаменитостях, які вирішили дати волю емоціям

93-я церемонія нагородження "Оскар" завершена, переможці названі, а значить час мемів! О, так, хоч багато хто і назве цей "Оскар" нудним, але на меми він дуже навіть багатий.

Весь каламбур стартував з початку церемонії – переможців оголошували в якомусь дивному порядку. Наприклад, найкращих акторів оголосили пізніше, ніж найкращий фільм, що стало приводом для жартів, нібито Крістофер Нолан відповідав за послідовність оголошення лауреатів.

Головною зіркою шоу стала 74-річна Гленн Клоуз, яка хоч і не отримала "Оскар", але відтанцювала тверк на камеру. А ось Юн Е-джон, яка відібрала "Оскар" у Гленн, більше цікавила не нагорода, а Бред Пітт, з яким вона пофліртувала під час своєї промови. Френсіс Макдорманд і зовсім завила після того, як оголосили "Землю кочівників" переможцем.

Що творилося в цю ніч на "Оскарі-2021" – дивіться далі.

У батьків Деніела Калуї... був секс

32-річний актор Деніел Калуя під час отримання "Оскара" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Юда і чорний месія" вимовив надто емоційну промову. Мабуть, він був такий зворушений тим, що сталося, що згадав, що його мама і тато займалися сексом, щоб створити його. Реакція мами Деніела була неоціненною.

Incredible that we get to see the real-time reaction from Daniel Kaluuyas mother as he talks about his parents having sex pic.twitter.com/juxCZeJcQC - Dave Itzkoff (@ditzkoff) April 26, 2 021

Ця історія відразу ж перетворилася в потішний мем з володарем "Оскара" за найкращий фільм минулого року Пон Чжун Хо. Як би "неочевидна" ілюстрація того, як з'явився на світло Деніел Калуя.

74-річна Гленн Клоуз станцювала тверк

Якщо ви не дивилися "Оскар", то ви багато чого пропустили. Але головне – це тверк Гленн Клоуз під пісню Da Butt під час вікторини, в якій зірки вгадували пісні номіновані на премію. Гленн відповідально підійшла до участі. У Мережі вже написали, що Гленн виграла "Оскар" за найкращий короткометражний фільм.

I am deceased, because Glenn Close just killed me. Just bury me somewhere nice, yall ... #oscars pic.twitter.com/2X36XXWSAU - Joy-Ann Pro-Democracy & Masks Reid (@JoyAnnReid) April 26, 2 021

Холлі Беррі змінила стрижку, але фани не зрозуміли

Зірка "Жінки кішки" Холлі Беррі прийшла на церемонію в шикарному вбранні. Але також вона вирішила здивувати всіх новою зачіскою, яка викликала у шанувальників досить несподівані, але шалено смішні асоціації...

Холлі Беррі Фото: Getty Images

Це дуже весело.

I cant believe Halle Berry wore this to the Oscars. pic.twitter.com/zYsKJBsw0l - Moist Owlets (@ 30andAlone) April 25, 2021

А це ще смішніше.

Сукня Лори Дерн було вкрай, вкрай незвичайною

На "Оскарі" було багато крутих образів, але без різноманітності було б занадто нудно. Мабуть, так і подумала Лора Дерн, коли обирала сукню від Oscar de la Renta, котра більше нагадує гусака. Хоча, коли у тебе вже є один "Оскар" за плечима, можна дозволити собі все що завгодно.

Laura Dern has some big Babette energy tonight and thats the best thing pic.twitter.com/6Djz59n7sl - Mason. (@Masondiab) April 26, 2 021

Юн Е-джон більше був цікавий Бред Пітт, ніж "Оскар"

Південнокорейська акторка з фільму "Мінарі" отримала нагороду за "Найкращу жіночу роль другого плану". Вийшовши на сцену за своїм "Оскаром", Юн Е-Джон в насамперед звернула увагу на Бреда Пітта.

"Містер Бред Пітт, нарешті, рада познайомитися! Де ви були, коли ми знімали фільм?", – сказала вона, маючи на увазі його продюсерську компанію Plan B, яка продюсувала фільм "Мінарі".

Самого ж Бреда мова акторки розсмішила до сліз.

Yuh Jung Youn beginning her Oscar speech by shooting her shot with Brad Pitt. She really is the gift that keeps on giving pic.twitter.com/lKNoZkectr - Liv Marks (@OliviaLilyMarks) April 26, 2021

До речі, в номінації Юн Е-джон змагалася з Гленн Клоуз, у якої досі немає жодної статуетки. Але південнокорейська зірка згадала колегу у своїй промові.

"Я не вірю в конкуренцію. Як я можу перемогти Гленн Клоуз?... Мені просто пощастило більше, ніж вам", – сказала вона.

Обличчя актора Алана Кіма з "Мінарі" – на всі випадки життя

Наймолодший гість "Оскара", Алан Кім, який зіграв сина головного героя у фільмі про іммігрантів "Мінарі", показав усе передчуття літа в одному обличчі.

me thinking about summer 2021 pic.twitter.com/hDrgwxaLYn - (@dodaistewart) April 26, 2021

Щось не так з костюмом Лакіта Стенфілд

Лакіт Стенфілд – якщо хто не знав, це актор з "Юда і чорний месія", вбрався в Saint Laurent, мабуть, не підозрюючи, на кого стане схожий...

І нарешті... переможне виття Френсіс Макдорманд

Картина "Земля кочівників" отримала нагороду як "Найкращий фільм", її режисер Хлоя Чжао – нагороду за режисуру, а Френсіс Макдорманд – за найкращу жіночу роль. Акторка закликала всіх подивитися це кіно на якомога більшому екрані і також згадала звукооператора фільму – Майкла Вульфа Снайдера (Michael Wolf Snyder ), який, на жаль, покінчив життя самогубством в березні.

"Ми віддаємо цей фільм нашому вовку", – сказала акторка і продюсерка, перш ніж почати коротко завивати.

Bet you didn & # 39; t have Frances McDormand howling like a wolf in her Best Picture acceptance speech on your #Oscars bingo card. https://t.co/sdgeoBK7lX pic.twitter.com/O0CWmjhLfP - ABC News (@ABC) April 26, 2021

