8 головних мемів з Оскара-2021: флірт з Бредом Піттом, Деніел Калуя про секс батьків і зачіска Холлі Беррі
У зірок після головної голлівудської ночі залишилося багато яскравих спогадів, а у нас – мемів. Пандемічний рік все таки позначився на знаменитостях, які вирішили дати волю емоціям
93-я церемонія нагородження "Оскар" завершена, переможці названі, а значить час мемів! О, так, хоч багато хто і назве цей "Оскар" нудним, але на меми він дуже навіть багатий.
Весь каламбур стартував з початку церемонії – переможців оголошували в якомусь дивному порядку. Наприклад, найкращих акторів оголосили пізніше, ніж найкращий фільм, що стало приводом для жартів, нібито Крістофер Нолан відповідав за послідовність оголошення лауреатів.
Головною зіркою шоу стала 74-річна Гленн Клоуз, яка хоч і не отримала "Оскар", але відтанцювала тверк на камеру. А ось Юн Е-джон, яка відібрала "Оскар" у Гленн, більше цікавила не нагорода, а Бред Пітт, з яким вона пофліртувала під час своєї промови. Френсіс Макдорманд і зовсім завила після того, як оголосили "Землю кочівників" переможцем.
Що творилося в цю ніч на "Оскарі-2021" – дивіться далі.
32-річний актор Деніел Калуя під час отримання "Оскара" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Юда і чорний месія" вимовив надто емоційну промову. Мабуть, він був такий зворушений тим, що сталося, що згадав, що його мама і тато займалися сексом, щоб створити його. Реакція мами Деніела була неоціненною.
Incredible that we get to see the real-time reaction from Daniel Kaluuyas mother as he talks about his parents having sex pic.twitter.com/juxCZeJcQC- Dave Itzkoff (@ditzkoff) April 26, 2 021
Ця історія відразу ж перетворилася в потішний мем з володарем "Оскара" за найкращий фільм минулого року Пон Чжун Хо. Як би "неочевидна" ілюстрація того, як з'явився на світло Деніел Калуя.
April 26, 2021
Якщо ви не дивилися "Оскар", то ви багато чого пропустили. Але головне – це тверк Гленн Клоуз під пісню Da Butt під час вікторини, в якій зірки вгадували пісні номіновані на премію. Гленн відповідально підійшла до участі. У Мережі вже написали, що Гленн виграла "Оскар" за найкращий короткометражний фільм.
I am deceased, because Glenn Close just killed me. Just bury me somewhere nice, yall ... #oscars pic.twitter.com/2X36XXWSAU- Joy-Ann Pro-Democracy & Masks Reid (@JoyAnnReid) April 26, 2 021
Зірка "Жінки кішки" Холлі Беррі прийшла на церемонію в шикарному вбранні. Але також вона вирішила здивувати всіх новою зачіскою, яка викликала у шанувальників досить несподівані, але шалено смішні асоціації...
Це дуже весело.
I cant believe Halle Berry wore this to the Oscars. pic.twitter.com/zYsKJBsw0l- Moist Owlets (@ 30andAlone) April 25, 2021
А це ще смішніше.
Halle Berry rn #Oscars # Oscars2021 pic.twitter.com/PUKbsL9ReJ- Another Kenya Barris Show (@Hotties_Chicken) April 26, 2021
На "Оскарі" було багато крутих образів, але без різноманітності було б занадто нудно. Мабуть, так і подумала Лора Дерн, коли обирала сукню від Oscar de la Renta, котра більше нагадує гусака. Хоча, коли у тебе вже є один "Оскар" за плечима, можна дозволити собі все що завгодно.
Laura Dern has some big Babette energy tonight and thats the best thing pic.twitter.com/6Djz59n7sl- Mason. (@Masondiab) April 26, 2 021
Південнокорейська акторка з фільму "Мінарі" отримала нагороду за "Найкращу жіночу роль другого плану". Вийшовши на сцену за своїм "Оскаром", Юн Е-Джон в насамперед звернула увагу на Бреда Пітта.
"Містер Бред Пітт, нарешті, рада познайомитися! Де ви були, коли ми знімали фільм?", – сказала вона, маючи на увазі його продюсерську компанію Plan B, яка продюсувала фільм "Мінарі".
Самого ж Бреда мова акторки розсмішила до сліз.
Yuh Jung Youn beginning her Oscar speech by shooting her shot with Brad Pitt. She really is the gift that keeps on giving pic.twitter.com/lKNoZkectr- Liv Marks (@OliviaLilyMarks) April 26, 2021
До речі, в номінації Юн Е-джон змагалася з Гленн Клоуз, у якої досі немає жодної статуетки. Але південнокорейська зірка згадала колегу у своїй промові.
"Я не вірю в конкуренцію. Як я можу перемогти Гленн Клоуз?... Мені просто пощастило більше, ніж вам", – сказала вона.
Наймолодший гість "Оскара", Алан Кім, який зіграв сина головного героя у фільмі про іммігрантів "Мінарі", показав усе передчуття літа в одному обличчі.
me thinking about summer 2021 pic.twitter.com/hDrgwxaLYn- (@dodaistewart) April 26, 2021
Лакіт Стенфілд – якщо хто не знав, це актор з "Юда і чорний месія", вбрався в Saint Laurent, мабуть, не підозрюючи, на кого стане схожий...
April 25, 2021
Картина "Земля кочівників" отримала нагороду як "Найкращий фільм", її режисер Хлоя Чжао – нагороду за режисуру, а Френсіс Макдорманд – за найкращу жіночу роль. Акторка закликала всіх подивитися це кіно на якомога більшому екрані і також згадала звукооператора фільму – Майкла Вульфа Снайдера (Michael Wolf Snyder ), який, на жаль, покінчив життя самогубством в березні.
"Ми віддаємо цей фільм нашому вовку", – сказала акторка і продюсерка, перш ніж почати коротко завивати.
Bet you didn & # 39; t have Frances McDormand howling like a wolf in her Best Picture acceptance speech on your #Oscars bingo card. https://t.co/sdgeoBK7lX pic.twitter.com/O0CWmjhLfP- ABC News (@ABC) April 26, 2021
Подивитися більше деталей і головні моменти церемонії "Оскар-2021" можна тут.
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