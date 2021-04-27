Ентоні Хопкінс записав відео з села і подякував за Оскар, який він проспав

Шестиразового номінанта на "Оскар" Ентоні Хопкінса цьогоріч нагородили вдруге за його кар'єру золотою статуеткою. Але вже за традицією Ентоні тактовно пропустив церемонію

Зірка "Мовчання ягнят" 83-річний Ентоні Хопкінс, який отримав премію "Оскар-2021" як найкращий актор року, продовжив свою традицію пропускати церемонії нагородження. Минулого разу він забув вийти на відеозв'язок, щоб отримати престижну нагороду BAFTA, а в ніч на понеділок, 26 квітня, коли в Голлівуді вручали "Оскари", Ентоні Хопкінс міцно спав на своїй батьківщині в Уельсі, у Великобританії.

Представник актора розбудив його о четвертій ранку, щоб повідомити новину і наступного дня Хопкінс записав відеозвернення з вдячністю. У ролику, опублікованому в Instagram, актор зізнався, що перемога була для нього неочікуваною.

Ентоні Хопкінс дякує за "Оскар" Фото: themoviedb.org, instagram.com/anthonyhopkins

"Доброго ранку. Я на моїй батьківщині в Уельсі. У віці 83 років я не очікував отримати цю нагороду, насправді не очікував", – сказав Ентоні Хопкінс.

Він також віддав данину поваги покійному Чедвіку Боузману, якого посмертно номінували на "Оскар". Через це і виникли головні суперечки навколо "Оскара-2021", тому що очікувалося, що саме Чедвік дістанеться нагорода за найкращу чоловічу роль, а в підсумку її віддали Ентоні, який навіть не прийшов на церемонію.

Ентоні Хопкінс дякує за "Оскар" Відео: instagram.com/anthonyhopkins

У драмі "Батько", за яку і нагородили Хопкінса, він грає роль 83-річного чоловіка, який втрачає пам'ять і перестає впізнавати найближчих людей. За відгуками глядачів, нова роль актора виявилася страшнішою за Ганнібала Лектора. Ми розповіли, чому цей фільм варто подивитися кожному.

"Батько" Фото: Скріншот з YouTube

Також стало відомо, що в Китаї видаляють новини про перемогу китаянки Хлої Чжао на Оскарі-2021.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися