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Ентоні Хопкінс записав відео з села і подякував за Оскар, який він проспав

Сьогодні, 13:39

Шестиразового номінанта на "Оскар" Ентоні Хопкінса цьогоріч нагородили вдруге за його кар'єру золотою статуеткою. Але вже за традицією Ентоні тактовно пропустив церемонію

Зірка "Мовчання ягнят" 83-річний Ентоні Хопкінс, який отримав премію "Оскар-2021" як найкращий актор року, продовжив свою традицію пропускати церемонії нагородження. Минулого разу він забув вийти на відеозв'язок, щоб отримати престижну нагороду BAFTA, а в ніч на понеділок, 26 квітня, коли в Голлівуді вручали "Оскари", Ентоні Хопкінс міцно спав на своїй батьківщині в Уельсі, у Великобританії.

Представник актора розбудив його о четвертій ранку, щоб повідомити новину і наступного дня Хопкінс записав відеозвернення з вдячністю. У ролику, опублікованому в Instagram, актор зізнався, що перемога була для нього неочікуваною.

Ентоні Хопкінс дякує за "Оскар"
Ентоні Хопкінс дякує за "Оскар"
Фото: themoviedb.org, instagram.com/anthonyhopkins

"Доброго ранку. Я на моїй батьківщині в Уельсі. У віці 83 років я не очікував отримати цю нагороду, насправді не очікував", – сказав Ентоні Хопкінс.

Він також віддав данину поваги покійному Чедвіку Боузману, якого посмертно номінували на "Оскар". Через це і виникли головні суперечки навколо "Оскара-2021", тому що очікувалося, що саме Чедвік дістанеться нагорода за найкращу чоловічу роль, а в підсумку її віддали Ентоні, який навіть не прийшов на церемонію.

Ентоні Хопкінс дякує за "Оскар"
Відео: instagram.com/anthonyhopkins

У драмі "Батько", за яку і нагородили Хопкінса, він грає роль 83-річного чоловіка, який втрачає пам'ять і перестає впізнавати найближчих людей. За відгуками глядачів, нова роль актора виявилася страшнішою за Ганнібала Лектора. Ми розповіли, чому цей фільм варто подивитися кожному.

"Батько"
"Батько"
Фото: Скріншот з YouTube

Також стало відомо, що в Китаї видаляють новини про перемогу китаянки Хлої Чжао на Оскарі-2021.

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кіно Ентоні Хопкінс Оскар 2021
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