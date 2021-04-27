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У Китаї видаляють новини про перемогу Хлої Чжао на Оскарі-2021

Сьогодні, 12:57

Хлоя Чжао стала першою китаянкою і другою жінкою, що отримала "Оскар" за режисуру

На 93-й церемонії "Оскар" в Лос-Анджелесі Хлоя Чжао отримала статуетку в номінації "Кращий фільм" за "Землю кочівників". Тим часом в Китаї з пошукових систем і соцмереж зникають будь-які згадки про тріумф Чжао, передає The Wall Street Journal.

Перші повідомлення про перемогу Чжао з'явилися в китайських медіа вранці після "Оскара", а вже через пару годин вся інформація була видалена. Ймовірно, причиною того стали публічні висловлювання Чжао про владу Китаю. Так, в інтерв'ю виданню Filmmaker в 2013 році вона заявила, що "в Китаї всюди брехня".

Хлоя Чжао
Хлоя Чжао
Фото: Getty Images

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Зараз на найбільших в КНР пошукових платформах Baidu і Sogou про Чжао можна прочитати тільки стару інформацію, що не стосується її перемоги на "Оскарі". Також видаляються повідомлення користувачів про Чжао в соцмережах.

Хлоя Чжао народилася в Китаї, а в підлітковому віці переїхала з батьками в США. На "Оскарі-2021" вона стала першою китаянкою і другою жінкою, що отримала статуетку за режисуру.

Раніше ми пояснювали про що фільм "Земля кочівників" і в чому його феномен.

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