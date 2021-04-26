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Червона доріжка церемонії Оскар-2021: як це було (фото)

Сьогодні, 01:47

Обговорюємо вбрання гостей найяскравішої кінопремії року

Дочекалися! Цієї ночі назвали імена кращих з кращих у сфері кінематографа за минулий рік. Але перш ніж почалася та частина, де у номінантів пріли від хвилювання долоньки, ми милувалися їх образами. Згадуємо зіркових гостей червоної доріжки "Оскара-2021" і розглядаємо їх вбрання – яскраві, красиві та навіть ті, що не дуже.

Настрій вечора задала Аріана Дебос. Американська акторка вийшла під приціл фотокамер у помаранчевій сукні від Atelier Versace з драпіруванням і кристалами Swarovski. Оголила плече, засвітила струнку ногу і натякнула, що з талією теж все окей.

Аріана Дебос
Аріана Дебос
Фото: Getty Images

Недовго Аріана сяяла. Слідом за нею на червоній доріжці з'явився Колман Домінго в костюмі-трійці кольору фуксії – теж Versace. В Instagram актор вже похвалився, що наряд розшивали кристалами вручну протягом 150 годин. Місія "засліпити всіх" виконана.

Колман Домінго
Колман Домінго
Фото: Getty Images

Якщо і надягати на "Оскар-2021" total white, то так, як це зробила Тіара Томас. Співачка, яка цієї ночі боролася за статуетку в номінації "Краща пісня до фільму", обрала костюм від Jovana Louis. І першими в очі кидаються зовсім пір'я страуса на ньому.

Тіара Томас
Тіара Томас
Фото: Getty Images

Режисерам, звичайно, необов'язково святково вбиратися, але можна було б. Хлої Чжао не стала – прийшла в кедах, з косичками і без макіяжу. Зате забрала нагороду як "Кращий режисер".

Хлої Чжао
Хлої Чжао
Фото: Getty Images

А ось і претендентка на премію за "Кращу жіночу роль" Кері Малліган. Пишною золотистою сукнею зі шлейфом модний будинок Valentino перетворив актрису на сучасну Попелюшку. Головне, не залишитися без туфельки у відповідальний момент.

Кері Малліган
Кері Малліган
Фото: Getty Images

Хвилинка милоти. Леслі Одом-молодший, можливий володар статуеток "Кращий актор другого плану" і "Краща пісня до фільму", з'явився зі своєю коханою Ніколетт Робінсон .

Ніколетт Робінсон і Леслі Одом-молодший
Ніколетт Робінсон і Леслі Одом-молодший
Фото: instagram.com/theacademy

Парад "золотих" образів продовжила Андра Дей – конкурентка Малліган в одній із головних номінацій вечора. Її сукня Vera Wang не просто нагадує злиток, а й справді частково зроблено з металу. З якого, поки не уточнили.

Андра Дей
Андра Дей
Фото: Getty Images

Атласна блакитна сукня Louis Vuitton з рукавами, що імітують крила метелика, безумовно запам'ятається як одна з найкрасивіших на "Оскарі-2021". У ній з'явилася 50-річна актриса Реджина Кінг .

Реджина Кінг
Реджина Кінг
Фото: Getty Images

Марго Роббі здивувала стрижкою, а ось вбрання обрала доволі скромне. Актриса одягла сріблясту сукню Chanel із дрібним квітковим принтом. Ну а що, цьогоріч підніматися на сцену за статуеткою їй не довелося.

Марго Роббі
Марго Роббі
Фото: Getty Images

До чого красива! Аманда Сейфрід не побоялася злитися з доріжкою і одягла червону сукню Giorgio Armani, натхненну квітами гібіскуса. Із нагородою за "Кращу жіночу роль другого плану" не склалося, але приз глядацьких симпатій вона заслужила тільки своїм виходом.

Аманда Сейфрід
Аманда Сейфрід
Фото: Getty Images

Лакіт Стенфілд вирішив брати не кольором, а фасоном. Не часто на червоній доріжці "Оскара" побачиш чоловіка в комбінезоні Saint Lauren.

Лакіт Стенфілд
Лакіт Стенфілд
Фото: instagram.com/theacademy

Образ ще однієї номінантки на премію за "Кращу жіночу роль", Ванесси Кірбі, виявився вельми лаконічним. Зате з вирізами, пікантним декольте і бордовою помадою.

Ванесса Кірбі
Ванесса Кірбі
Фото: Getty Images

Зірка "Великої маленької брехні" Лора Дерн сьогодні трошки йєті, хоча й у Oscar de la Renta. У свої 54 вона має чудову фігуру, але чомусь вирішила, що найкраще її підкреслить ось це.

Лора Дерн
Лора Дерн
Фото: Getty Images

Її колега по серіалу, Різ Візерспун, традиційно – кокетка. Сукня з плісированою спідницею Dior, оголені плечі та 50 відтінків червоного.

Різ Візерспун
Різ Візерспун
Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Ні, це не русалочка, а всього лише співачка Зендея у сукні Valentino головного відтінку року. Вона, до речі, світиться в темряві.

Зендея
Зендея
Фото: Getty Images

Анджела Бассетт за прикладом Реджини Кінг теж обрала трендові об'ємні рукави. Правда, вона зробила ставку на органзу, червоний колір і аксесуари в тон. Навіть клатч у вигляді губ з собою прихопила.

Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Фото: Getty Images

Чорна сукня по фігурі + червона помада + прикраси BVLGARI – формула, яка ніколи не підводить. А якщо сукня ще й від Dior, то самі розумієте. Насолоджуємося вбраннями Айли Фішер і Саші Барона Коена .

Айла Фішер і Саша Барон Коен
Айла Фішер і Саша Барон Коен
Фото: instagram.com/islafisher

Хеллі Беррі психанула – і буквально за годину до церемонії обстригла волосся. Спірний вийшов експеримент. Утім, до її вбрання від Dolce & Gabbana теж залишилися питання.

Геллі Беррі
Геллі Беррі
Фото: Getty Images

На честь першої номінації у своїй кар'єрі H.E.R пошила на замовлення у DUNDAS комбінезон кобальтового кольору з кейпом в індійському стилі. Вбрання прикрасили бісером і стразами, але цього співачці здалося мало. Вона одягла окуляри.

H.E.R
H.E.R
Фото: Getty Images

Складно поєднати словосполучення "ніжний образ" і "екстремальне декольте" в одному реченні. Але Марії Бакаловій це вдалося. Гм, у "Бораті" ми бачили її трохи іншою...

Марія Бакалова
Марія Бакалова
Фото: instagram.com/mariabakalovaofficial/

Здається, хтось напередодні передивився "Аліси в країні чудес". Інакше як пояснити образ співачки Селести в стилі Червоної Королеви? Судячи по серцю в її руках, кричати "Голову з плечей!" їй вже довелося. Можливо, стилістові.

Селеста
Селеста
Фото: Getty Images

Також читайте, чого чекати від Оскара-2021: хто переможе, must-see фільми і чому Україна знову не номіновані.

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