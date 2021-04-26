Червона доріжка церемонії Оскар-2021: як це було (фото)

Обговорюємо вбрання гостей найяскравішої кінопремії року

Дочекалися! Цієї ночі назвали імена кращих з кращих у сфері кінематографа за минулий рік. Але перш ніж почалася та частина, де у номінантів пріли від хвилювання долоньки, ми милувалися їх образами. Згадуємо зіркових гостей червоної доріжки "Оскара-2021" і розглядаємо їх вбрання – яскраві, красиві та навіть ті, що не дуже.

Настрій вечора задала Аріана Дебос. Американська акторка вийшла під приціл фотокамер у помаранчевій сукні від Atelier Versace з драпіруванням і кристалами Swarovski. Оголила плече, засвітила струнку ногу і натякнула, що з талією теж все окей.

Аріана Дебос Фото: Getty Images

Недовго Аріана сяяла. Слідом за нею на червоній доріжці з'явився Колман Домінго в костюмі-трійці кольору фуксії – теж Versace. В Instagram актор вже похвалився, що наряд розшивали кристалами вручну протягом 150 годин. Місія "засліпити всіх" виконана.

Колман Домінго Фото: Getty Images

Якщо і надягати на "Оскар-2021" total white, то так, як це зробила Тіара Томас. Співачка, яка цієї ночі боролася за статуетку в номінації "Краща пісня до фільму", обрала костюм від Jovana Louis. І першими в очі кидаються зовсім пір'я страуса на ньому.

Тіара Томас Фото: Getty Images

Режисерам, звичайно, необов'язково святково вбиратися, але можна було б. Хлої Чжао не стала – прийшла в кедах, з косичками і без макіяжу. Зате забрала нагороду як "Кращий режисер".

Хлої Чжао Фото: Getty Images

А ось і претендентка на премію за "Кращу жіночу роль" – Кері Малліган. Пишною золотистою сукнею зі шлейфом модний будинок Valentino перетворив актрису на сучасну Попелюшку. Головне, не залишитися без туфельки у відповідальний момент.

Кері Малліган Фото: Getty Images

Хвилинка милоти. Леслі Одом-молодший, можливий володар статуеток "Кращий актор другого плану" і "Краща пісня до фільму", з'явився зі своєю коханою Ніколетт Робінсон .

Ніколетт Робінсон і Леслі Одом-молодший Фото: instagram.com/theacademy

Парад "золотих" образів продовжила Андра Дей – конкурентка Малліган в одній із головних номінацій вечора. Її сукня Vera Wang не просто нагадує злиток, а й справді частково зроблено з металу. З якого, поки не уточнили.

Андра Дей Фото: Getty Images

Атласна блакитна сукня Louis Vuitton з рукавами, що імітують крила метелика, безумовно запам'ятається як одна з найкрасивіших на "Оскарі-2021". У ній з'явилася 50-річна актриса Реджина Кінг .

Реджина Кінг Фото: Getty Images

Марго Роббі здивувала стрижкою, а ось вбрання обрала доволі скромне. Актриса одягла сріблясту сукню Chanel із дрібним квітковим принтом. Ну а що, цьогоріч підніматися на сцену за статуеткою їй не довелося.

Марго Роббі Фото: Getty Images

До чого красива! Аманда Сейфрід не побоялася злитися з доріжкою і одягла червону сукню Giorgio Armani, натхненну квітами гібіскуса. Із нагородою за "Кращу жіночу роль другого плану" не склалося, але приз глядацьких симпатій вона заслужила тільки своїм виходом.

Аманда Сейфрід Фото: Getty Images

Лакіт Стенфілд вирішив брати не кольором, а фасоном. Не часто на червоній доріжці "Оскара" побачиш чоловіка в комбінезоні Saint Lauren.

Лакіт Стенфілд Фото: instagram.com/theacademy

Образ ще однієї номінантки на премію за "Кращу жіночу роль", Ванесси Кірбі, виявився вельми лаконічним. Зате з вирізами, пікантним декольте і бордовою помадою.

Ванесса Кірбі Фото: Getty Images

Зірка "Великої маленької брехні" Лора Дерн сьогодні трошки йєті, хоча й у Oscar de la Renta. У свої 54 вона має чудову фігуру, але чомусь вирішила, що найкраще її підкреслить ось це.

Лора Дерн Фото: Getty Images

Її колега по серіалу, Різ Візерспун, традиційно – кокетка. Сукня з плісированою спідницею Dior, оголені плечі та 50 відтінків червоного.

Різ Візерспун Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Ні, це не русалочка, а всього лише співачка Зендея у сукні Valentino головного відтінку року. Вона, до речі, світиться в темряві.

Зендея Фото: Getty Images

Анджела Бассетт за прикладом Реджини Кінг теж обрала трендові об'ємні рукави. Правда, вона зробила ставку на органзу, червоний колір і аксесуари в тон. Навіть клатч у вигляді губ з собою прихопила.

Анджела Бассетт Фото: Getty Images

Чорна сукня по фігурі + червона помада + прикраси BVLGARI – формула, яка ніколи не підводить. А якщо сукня ще й від Dior, то самі розумієте. Насолоджуємося вбраннями Айли Фішер і Саші Барона Коена .

Айла Фішер і Саша Барон Коен Фото: instagram.com/islafisher

Хеллі Беррі психанула – і буквально за годину до церемонії обстригла волосся. Спірний вийшов експеримент. Утім, до її вбрання від Dolce & Gabbana теж залишилися питання.

Геллі Беррі Фото: Getty Images

На честь першої номінації у своїй кар'єрі H.E.R пошила на замовлення у DUNDAS комбінезон кобальтового кольору з кейпом в індійському стилі. Вбрання прикрасили бісером і стразами, але цього співачці здалося мало. Вона одягла окуляри.

H.E.R Фото: Getty Images

Складно поєднати словосполучення "ніжний образ" і "екстремальне декольте" в одному реченні. Але Марії Бакаловій це вдалося. Гм, у "Бораті" ми бачили її трохи іншою...

Марія Бакалова Фото: instagram.com/mariabakalovaofficial/

Здається, хтось напередодні передивився "Аліси в країні чудес". Інакше як пояснити образ співачки Селести в стилі Червоної Королеви? Судячи по серцю в її руках, кричати "Голову з плечей!" їй вже довелося. Можливо, стилістові.

Селеста Фото: Getty Images

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