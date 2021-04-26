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Найкращі вбрання червоної доріжки премії Оскар-2021 (фоторепортаж)

Сьогодні, 06:00

Підбиваємо модні підсумки головної церемонії в світі кіно

Як зрозуміло з трансляції "Оскара-2021", цього року церемонія пройшла в незвичайному форматі і з трохи меншим розмахом. Втім, карантинні обмеження не завадили зіркам покрасуватися дизайнерськими сукнями і навіть порушити масковий режим. У цій збірці ми об'єднали найкрасивіші образи з червоної доріжки "Оскара-2021", які заслуговують на увагу.

Гості 93-ї церемонії престижної премії зробили особливу ставку на колір. Найкращі вбрання з червоної доріжки виявилися і найяскравішими – Аманда Сейфрід і Анджела Бассетт в червоному, чарівна Зендая в жовтому і навіть сміливий Колман Домінго в рожевому.

Фото: Getty Images

Спокусливих акцентів теж не бракувало. Крім класичних високих розрізів і глибоких декольте, очевидним трендом "Оскара-2021" стали хвилюючі вирізи на талії. У такі сукні одяглися Ванесса Кірбі, Кері Малліган і Андра Дей.

Ну а тепер поговоримо про кращі зіркові виходи більш детально.

Навіть без номінації актриса Реджина Кінг увійде в історію 93-ї церемонії. На червоній доріжці "Оскара" вона з'явилася в небесно-блакитному платті, яке Louis Vuitton пошив для актриси. Рукава, що нагадують крила метелика, в поєднанні з розсипом кристалів зробили образ просто казковим.

Фото: instagram.com/iamreginaking

Аманда Сейфрід теж віддала перевагу ексклюзиву. Giorgio Armani Privé одягнув зірку в пишну червону сукню з тюлю з запаморочливо глибоким вирізом. Королівське вбрання доповнили витончені прикраси Forevermark.

Фото: Getty Images

Ведучою церемонії "Оскар-2021" стала Зендая. І їй прекрасно вдалося виділитися на тлі всіх зіркових гостей. Легка сукня лимонного відтінку від Valentino не тільки підкреслила витонченою фігуру співачки, але і світилася в темряві.

Фото: Getty Images

У сліпучому вбранні з'явилася і Кері Малліган. Зірка вбралася в золотисту сукню, повністю розшиту паєтками. До речі, теж із розрізом на талії і авторства Valentino. Шкода, таку ж золоту статуетку їй це не принесло. Кращою актрисою стала Френсіс Макдорманд.

Фото: instagram.com/theacademy

Чоловіки теж цього року намагалися виділятися. Найбільш вдалим став експеримент Колмана Домінго у відтінку фуксії: актор одягнув костюм-трійку з золотими ґудзиками від Versace.

Колман Домінго
Колман Домінго
Фото: Getty Images

Претендентка на перемогу в номінації "Краща пісня до фільму" Тіара Томас здивувала неординарним total white. Під твідовий костюм Jovana Louis з обробкою з страусиного пір'я вона одягла напівпрозору сорочку з дуже значним вирізом. Додатковим акцентом у зоні декольте стала масивна прикраса.

Тіара Томас
Тіара Томас
Фото: Getty Images

Ще один образ в червоному кольорі вибрала Анджела Бассетт. Футболка Alberta Ferretti з пишними рукавами і драпіруванням із органзи підійшло їй ідеально. Кокетливим елементом наряду став клатч у вигляді губ.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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