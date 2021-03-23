5 трендових відтінків помади, які хочеться спробувати якомога швидше

Додамо фарб?

За останній рік акцент в макіяжі змістився на очі — зі зрозумілих причин. І хоча з блиском для губ під маскою і справді виникають питання, не обов'язково повністю відмовлятися від помади. Просто надавайте перевагу матовим текстурам, промакуйте помаду серветкою або використовуйте олівець. Адже встояти перед соковитою палітрою теплого сезону рішуче неможливо!

Зберігайте відтінки помад, які будуть актуальні цієї весни і влітку. Та не забувайте про інші яскраві акценти в образі — наприклад, трендовий манікюр .

Кавуновий фреш

Яскравий відтінок між рожевим і червоним — те, що треба після довгої зими. Пасує і білявкам, і брюнеткам, добре освіжає колір обличчя і додає образу грайливості.

Фото: instagram.com/bobbibrown

Маджента

Кілька хвилин — і ви зірка будь-якої вечірки (навіть якщо вона в Zoom). Такий відтінок цілком самодостатній і не потребує макіяжу очей. Утім, якщо дуже хочеться, можна додати кольорові стрілки.

Фото: instagram.com/nikki_makeup

"Зацілований" червоний

Червоний ніколи не виходить із моди. Від сезону до сезону змінюється лише його інтенсивність: більш глибокі тони переважають у холодну пору року, теплі і світлі — навпаки. Цього разу топові візажисти пропонують наносити червону помаду пальцями, щоб отримати ефект зацілованих губ.

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Рум'яний персик

Це вже не нейтральний персиковий, але ще не помаранчевий. Чудова ідея для тих, хто втомився від рожево-червоної гами, а до експериментів із надто яскравими відтінками поки не готовий.

Фото: instagram.com/hungvanngo

Блідий ліловий

Дуже делікатний і природний, цей відтінок сподобається шанувальникам "макіяжу без макіяжу". У повсякденному житті його можна носити соло, а для вечірнього виходу додати акцент на очі.

Фото: instagram.com/jouercosmetics

Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали про те, які вії зараз у тренді .

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