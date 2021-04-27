Кендалл Дженнер одягнула трендовий шкіряний костюм. Він від українського бренду

Одна з головних модних інфлюенсерок світу поповнила гардероб образом від Cultnaked

Мадонна обожнює капелюхи Ruslan Baginskiy, а свої яскраві концертні образи Dua Lipa доповнює бра від FROLOV. Тепер у шанувальниці дизайнерів з України записалася й американська супермодель Кендалл Дженнер. Днями вона прогулялася Лос-Анджелесом у спокусливіому комплекті Choco Bar від Cultnaked.

Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/cultnaked

Зірка сім'ї Кардашян одягнула топ без бретелей і штани з веганської шкіри у відтінку молочного шоколаду. Цей костюм український бренд презентував лише 7 тижнів тому, але він вже встиг полюбитися модницям з усього світу. Наразі в Cultnaked оголосили sold out. Нову партію обіцяють після 9 травня. Ціна – 9786 грн.

Федеріка Лабанка, консультант Prada Фото: instagram.com/federica.labanca

Модель Івана Хо Фото: instagram.com/ivana__ho

Свій образ Кендалл Дженнер доповнила в'єтнамками на підборах і сумкою-багет Louis Vuitton із ланцюжком замість плечового ременя. Також модель обрала бежеву маску для обличчя і зібрала наверх волосся. Під час прогулянки її сфотографували разом із бойфрендом Девіном Букером – гравцем НБА.

Цікаво, що це не перші речі українського виробництва в гардеробі Дженнер. Вона також має піжами Sleeper із нашої добірки стильного домашнього одягу і штани Bevza.

Кендалл Дженнер у пижамі Sleeper Фото: Vogue

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