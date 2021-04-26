Про що говорили на Оскарі-2021. Томас Вінтерберг – про смерть дочки, а режисерка Землі кочівників – про дитинство в Китаї

За перемогою кожної знаменитості на "Оскарі" завжди стоїть особиста історія. Іноді – смішна, як у Деніела Калуї, а часом – трагічна, як у творця "Ще по одній"

Рік у рік Американська кіноакадемія збирає найкращих представників світової кіноіндустрії в Лос-Анджелесі, щоб відзначити їх досягнення "Оскаром". Кінопремія завжди резонує з тим, що відбувалося в світі за останній рік, і відображає головні зміни в суспільстві. Тому подячні промови зірок зі сцени – не менш цікаве видовище, ніж оголошення переможців. До речі, нагорода за найкращий фільм у цьому році дісталася "Землі кочівників", а Ентоні Гопкінс і Френсіс Макдорманд стали відповідно найкращими актором і актрисою.

Але головне питання – про що говорили знаменитості на "Оскарі" нинішнього року? (Спойлер: ні про що і про все водночас.) Life Сьогодні зібрали найкращі вступні промови в цю велику голлівудську ніч.

Деніел Калуя випадково заговорив про секс своїх батьків

Актор з фільму "Іуда і Чорний месія", отримуючи нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану, почав з подяки мамі.

"Я хотів би подякувати моїй мамі. Велике вам спасибі за те, що ви вклали в мене. Ви дали мені все. Ви дали мені свої заводські налаштування, щоб я міг стояти на повний зріст", – сказав він.

Але потім актор збився.

"Я збираюся повернутися на роботу у вівторок вранці, тому що сьогодні ввечері я піднімуся. Ми піднімаємося! Ми насолоджуємося цим вечором, тому що ми маємо святкувати. Ми маємо святкувати життя, люди. Ми дихаємо! Ми ходимо! Це неймовірно. Це неймовірно! Моя мама познайомилася з моїм батьком; у них був секс – це неймовірно! Я тут! Я такий щасливий, що живий, тому хочу відсвяткувати це сьогодні ввечері", – продовжив Деніел Калуя.

Під час трансляції можна було побачити обличчя його мами, тоді як його сестра і зовсім закрила обличчя руками і реготала.

Юн Ю Чжун про зустріч із Бредом Піттом і конкуренцію з Гленн Клоуз

Південнокорейська актриса з фільму "Мінар" отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану. Вийшовши на сцену за своїм "Оскаром", вона насамперед звернула увагу на Бреда Пітта.

"Вау, містере Бреде Пітт, нарешті! Приємно з Вами познайомитися! Де Ви були, коли ми знімали кіно? Для мене велика честь познайомитися з Вами", – сказала Юн Ю Чжун, маючи на увазі те, що продюсерська компанія Бреда Пітта працювала над фільмом "Мінар".

Потім актриса сказала – вона не може повірити, що перебуває тут, на "Оскарі", і відзначила талант своєї колеги Гленн Клоуз, яка теж була номінована на "Найкращу жіночу роль другого плану".

"Я не вірю в конкуренцію. Як я можу перемогти Гленн Клоуз? Я спостерігала за нею в багатьох проєктах. Усі номінанти, п'ять номінантів, ми переможці в різних фільмах. Ми грали різні ролі. Тому ми не можемо конкурувати одна з одною. Сьогодні ввечері я тут. Просто мені трохи пощастило, я думаю, може, мені пощастило більше, ніж вам. Можливо, це американська гостинність для корейської акторки", – сказала Юн Ю Чжун.

Гленн Клоуз – рекордсменка за кількістю номінацій, однак вона ще не отримала жодного "Оскара".

Еміральд Феннелл не підготувала промову

"They said write a speech, and I didn'tbecause I just didn't think this would ever happen."



Emerald Fennell wins the Oscar for Best Original Screenplay for "Promising Young Woman." https://t.co/sdgeoBK7lX#Oscarspic.twitter.com/g5dOPwsQ7O — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Сценаристка фільму "Перспективна дівчина", який нагородили статуеткою в номінації "Найкращий оригінальний сценарій", зізналася, що свою єдину промову вона писала у віці 10 років.

"Вони сказали: "Напишіть промову", але я цього не зробила, тому що просто не думала, що це колись трапиться... Єдина промова, яку я колись написала, – тоді мені було 10 років, і я подивилася, чи є там щось корисне для мене тепер. Але, на жаль, там я переважно дякувала Закові Моррісу з "Врятованих дзвінком", який був мені дуже прихильним чоловіком. На жаль, він не був такою важливою частиною мого життя, як я сподівалася, і тому ця промова не так вже й корисна", – сказала Еміральд.

Сценаристка мала на увазі персонажа-тінейджера з популярного американського ситкому "Врятовані дзвінком".

Хлоя Чжао поділилася важливим спогадом з дитинства

Хлоя Чжао, яка стала другою жінкою в історії, яка перемогла в номінації "Найкращий режисер", розповіла про одну згадку.

"Коли я росла в Китаї, ми з батьком грали в цю гру: ми запам'ятовували класичні китайські вірші та тексти, читали їх разом і намагалися закінчити речення одне одного. Є такий один, який я так добре пам'ятаю: він називається "Класика трьох персонажів", і в першій фразі таке: "Люди від народження за своєю природою добрі". Ці шість слів справили на мене такий сильний вплив, коли я була дитиною. Я, як і раніше, щиро вірю їм сьогодні, хоча іноді може здатися, що все навпаки", – сказала Хлоя Чжао.

Томас Вінтерберг про трагедію, яка стоїть за створенням комедії "Ще по одній"

Thomas Vinterberg paying tribute to his daughter Ida after winning the Oscar for 'Another Round' in a beautiful and moving speech.



"We miss her, and I love her. We ended up making this movie for her, its her monument" pic.twitter.com/TN9rlEbdAi — Lost In Film (@LostInFilm) April 26, 2021

За перемогою Вінтерберга, який отримав "Оскар" у номінації "Найкращий міжнародний фільм", стоїть особиста і дуже трагічна історія.

Річ у тім, що він збирався знімати картину в школі, в якій навчалася його 19-річна дочка Іда. Дівчина також мала з'явитися у фільмі, який став би її дебютом. Але буквально через чотири дні після початку зйомок Іда загинула в автокатастрофі.

"Ми хотіли зняти фільм, присвячений життю. І через чотири дні зйомки сталося неможливе. Аварія забрала життя моєї доньки – хтось дивився у свій мобільний телефон. Ми сумуємо за нею і любимо її. Ми вирішили, що зробимо цей фільм для неї і на її честь.

За два місяці до початку зйомок і за два місяці до її смерті вона була в Африці. Вона написала мені, що щойно прочитала сценарій, і вона сяяла від радості. Їй сподобалось. Вона мала бути частиною фільму. І якщо хтось може повірити, що вона якимось чином є тут, з нами, ви зможете побачити, як вона аплодує і радіє разом з нами. Отже, Ідо, це диво сталося, і ти частина його. Можливо, ти якось на це вплинула згори, я не знаю. Але це для тебе", – сказав Томас Вінтерберг.

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