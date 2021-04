Про що говорили на Оскарі-2021. Томас Вінтерберг – про смерть дочки, а режисерка Землі кочівників – про дитинство в Китаї

За перемогою кожної знаменитості на "Оскарі" завжди стоїть особиста історія. Іноді – смішна, як у Деніела Калуї, а часом – трагічна, як у творця "Ще по одній"

Рік у рік Американська кіноакадемія збирає найкращих представників світової кіноіндустрії в Лос-Анджелесі, щоб відзначити їх досягнення "Оскаром". Кінопремія завжди резонує з тим, що відбувалося в світі за останній рік, і відображає головні зміни в суспільстві. Тому подячні промови зірок зі сцени – не менш цікаве видовище, ніж оголошення переможців. До речі, нагорода за найкращий фільм у цьому році дісталася "Землі кочівників", а Ентоні Гопкінс і Френсіс Макдорманд стали відповідно найкращими актором і актрисою.

Але головне питання – про що говорили знаменитості на "Оскарі" нинішнього року? (Спойлер: ні про що і про все водночас.) Life Сьогодні зібрали найкращі вступні промови в цю велику голлівудську ніч.

Актор з фільму "Іуда і Чорний месія", отримуючи нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану, почав з подяки мамі.

"Я хотів би подякувати моїй мамі. Велике вам спасибі за те, що ви вклали в мене. Ви дали мені все. Ви дали мені свої заводські налаштування, щоб я міг стояти на повний зріст", – сказав він.

Але потім актор збився.

"Я збираюся повернутися на роботу у вівторок вранці, тому що сьогодні ввечері я піднімуся. Ми піднімаємося! Ми насолоджуємося цим вечором, тому що ми маємо святкувати. Ми маємо святкувати життя, люди. Ми дихаємо! Ми ходимо! Це неймовірно. Це неймовірно! Моя мама познайомилася з моїм батьком; у них був секс – це неймовірно! Я тут! Я такий щасливий, що живий, тому хочу відсвяткувати це сьогодні ввечері", – продовжив Деніел Калуя.

Під час трансляції можна було побачити обличчя його мами, тоді як його сестра і зовсім закрила обличчя руками і реготала.

Південнокорейська актриса з фільму "Мінар" отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану. Вийшовши на сцену за своїм "Оскаром", вона насамперед звернула увагу на Бреда Пітта.

"Вау, містере Бреде Пітт, нарешті! Приємно з Вами познайомитися! Де Ви були, коли ми знімали кіно? Для мене велика честь познайомитися з Вами", – сказала Юн Ю Чжун, маючи на увазі те, що продюсерська компанія Бреда Пітта працювала над фільмом "Мінар".

Потім актриса сказала – вона не може повірити, що перебуває тут, на "Оскарі", і відзначила талант своєї колеги Гленн Клоуз, яка теж була номінована на "Найкращу жіночу роль другого плану".

"Я не вірю в конкуренцію. Як я можу перемогти Гленн Клоуз? Я спостерігала за нею в багатьох проєктах. Усі номінанти, п'ять номінантів, ми переможці в різних фільмах. Ми грали різні ролі. Тому ми не можемо конкурувати одна з одною. Сьогодні ввечері я тут. Просто мені трохи пощастило, я думаю, може, мені пощастило більше, ніж вам. Можливо, це американська гостинність для корейської акторки", – сказала Юн Ю Чжун.

Гленн Клоуз – рекордсменка за кількістю номінацій, однак вона ще не отримала жодного "Оскара".

"They said write a speech, and I didn'tbecause I just didn't think this would ever happen." Emerald Fennell wins the Oscar for Best Original Screenplay for "Promising Young Woman." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/g5dOPwsQ7O

Сценаристка фільму "Перспективна дівчина", який нагородили статуеткою в номінації "Найкращий оригінальний сценарій", зізналася, що свою єдину промову вона писала у віці 10 років.

"Вони сказали: "Напишіть промову", але я цього не зробила, тому що просто не думала, що це колись трапиться... Єдина промова, яку я колись написала, – тоді мені було 10 років, і я подивилася, чи є там щось корисне для мене тепер. Але, на жаль, там я переважно дякувала Закові Моррісу з "Врятованих дзвінком", який був мені дуже прихильним чоловіком. На жаль, він не був такою важливою частиною мого життя, як я сподівалася, і тому ця промова не так вже й корисна", – сказала Еміральд.

Сценаристка мала на увазі персонажа-тінейджера з популярного американського ситкому "Врятовані дзвінком".

Хлоя Чжао, яка стала другою жінкою в історії, яка перемогла в номінації "Найкращий режисер", розповіла про одну згадку.

"Коли я росла в Китаї, ми з батьком грали в цю гру: ми запам'ятовували класичні китайські вірші та тексти, читали їх разом і намагалися закінчити речення одне одного. Є такий один, який я так добре пам'ятаю: він називається "Класика трьох персонажів", і в першій фразі таке: "Люди від народження за своєю природою добрі". Ці шість слів справили на мене такий сильний вплив, коли я була дитиною. Я, як і раніше, щиро вірю їм сьогодні, хоча іноді може здатися, що все навпаки", – сказала Хлоя Чжао.

Thomas Vinterberg paying tribute to his daughter Ida after winning the Oscar for 'Another Round' in a beautiful and moving speech.



"We miss her, and I love her. We ended up making this movie for her, its her monument" pic.twitter.com/TN9rlEbdAi