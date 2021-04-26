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Модні провали на Оскарі-2021: оголені сідниці, сукня йєті та клатч-креветка

Сьогодні, 10:00

5 образів грандіозної кінопремії, які збивають з пантелику

Переможці 93-й церемонії "Оскар" оголошені, усе шампанське випито, а червону доріжку можна згортати назад. Але якщо вже ми обговорили найкрасивіші образи кінопремії, варто згадати і тих гостей, чий вибір зрозуміли не всі. Пропонуємо ще раз поглянути на найгірші вбрання "Оскара-2021".

Кажуть, що були ракурси, з яких сукня Андри Дей від Vera Wang виглядала непогано. Але ми в це не дуже віримо. Актриса явно помилилася і з розміром, і зі стилем. Спереду вбрання врізалося в груди, ззаду – демонструвало дещо зайве. Та й загалом такий варіант доречніше виглядав би на пляжній вечірці, а не на шанованій премії Голлівуду.

Андра Дей
Андра Дей
Фото: Getty Images

Чи можна одним аксесуаром зіпсувати весь образ? До цієї ночі здавалося, що ні. А потім Еріка Рівінойя до цілком пристойної сукні підібрала клатч, який нагадує не те шматок сирого м'яса, не те креветку.

Еріка Рівінойя
Еріка Рівінойя
Фото: Getty Images

Одним із найбільш обговорюваних вбрань "Оскара-2021" стала сукня Лори Дерн від Oscar de la Renta. Хтось побачив у ній лебедя, хтось менш шляхетного гусака, а хтось родича снігової людини. Як би там не було, актрисі не варто ховати розкішну фігуру: безформним виявився не тільки низ, але і верх.

Лора Дерн
Лора Дерн
Фото: Getty Images

Здається, співачка Селеста принесла з собою клатч у формі серця з колекції Gucci x Balenciaga. Але якщо оцінювати весь аутфіт, стає зрозуміло, що це реальне серце. Колись воно належало стилістові. А потім йому спало на думку переодягнути співачку Червоною Королевою з "Аліси в країні чудес"...

Селеста
Селеста
Фото: Getty Images

Вирізи на талії продемонстрували Зендея, Кері Малліган, Ванесса Кірбі. І це сексі! А ось величезний бант, який нагадує щось інопланетне – взагалі ні. Ох, Геллі Беррі, не все те золото, що Dolce & Gabbana.

Геллі Беррі
Геллі Беррі
Фото: Getty Images

Нагадаємо, що сама церемонія "Оскар-2021" пройшла передбачувано і нудно.

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