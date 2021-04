7 фільмів-лауреатів Оскара-2021, які дійсно варті уваги

25 квітня в Лос-Анджелесі нагородили переможців 93-й кінопремії "Оскар", яка відбулася, незважаючи на пандемію. Ми вибрали картини, які дійсно варто подивитися

Вчора вночі були оголошені переможці "Оскара-2021" , Який відзначився кількома смішними курйозами та в більшості своїй, передбачуваними перемогами. Незважаючи на те, що кінопремія в цьому році була досить нудною, це не відноситься до самих фільмів, які отримали нагороди.

Ось чому ми зібрали сім головних володарів "Оскара" в цьому році, подивитися які варто кожному.

А якщо ви не дивилися церемонію і солодко спали, але хочете дізнатися, чому все обговорюють тверк Гленн Клоуз, ось 8 головних мемів з Оскара-2021 .

Оскар-2021: "Кращий фільм", "Краща режисура", "Краща жіноча роль другого плану"

Головний тріумфатор "Оскара" – роуд-муві "Земля кочівників", яка отримала нагороду як кращий фільм, за кращу режисуру і кращу жіночу роль першого плану.

Сюжет досить простий, але зовсім не банальний. Героїня Ферн, яку грає Френсіс Макдорманд, недавно втратила чоловіка, а тепер втрачає і роботу: в її місті закрилося велике підприємство, яке забезпечувало заробітком всіх жителів. Ферн продає своє майно і вантажить залишилися речі в фургончик "Авангард". Тепер вона – кочевніца, яка борознить землі США в пошуках сезонних робіт. Їй належить зустріти таких же, як вона вимушених переселенців, знайти нове розуміння слова "будинок", паралельно долаючи біль втрати.

Оскар-2 021 : "Краща жіноча роль другого плану"

Фільм про південнокорейських іммігрантів приніс актрисі Юн Е-Джон "Оскар" за "Кращу роль другого плану". Ми вже, до речі, розповідали, як вона під час отримання золотої статуетки пофліртувати з Бредом Піттом .

За сюжетом, південнокорейське сімейство переїжджає з Каліфорнії в глибинку, в провінційний Арканзас. Глава сімейства, Джейкоб, хоче здійснити свою мрію – стати успішним фермером. Але його дружина не в захваті від некомфортною життя в трейлері, який тріщить по швах. Незабаром з Кореї до них приїжджає бабуся, мама дружини. Її підтримка допоможе молодій сім'ї пережити неймовірні складнощі облаштування на новому місці.

Оскар-2021 : "Краща чоловіча роль", "Кращий адаптований сценарій"

Фільм, заснований на п'єсі Флоріана Зеллера (він же виступив і режисером) приніс Ентоні Хопкінс другий в його житті "Оскар", зробивши його самим дорослим володарем цієї нагороди в історії. Також картина отримала нагороду за кращий адаптований сценарій.

За сюжетом, дочка головного героя, Анна (Олівія Колман), приїжджає в Париж і шукає доглядальницю для свого батька, який з віком відмовляється від її допомоги. Поступово Ентоні (Ентоні Хопкінс) починає сумніватися в своєму сприйнятті реальності і втрачає з нею зв'язок. Уже перший трейлер дозволяє припустити, що за нову роль знаменитий актор може отримати свій другий "Оскар", до того ж фільм висунутий відразу в шести категоріях.

"Іуда і Чорний Месія"

Оскар-+2021: " Кращий актор другого плану "(Деніел Калуя)," Кращий саундтрек до фільму "( Fight for You – H.E.R.)

За роль в біографічній драмі "Іуда і чорний Месія" Деніел Калуя, який раніше вже номінувався на "Оскар" за роль у фільмі "Геть" (2017), отримав золоту статуетку як кращий актор другого плану.

Відразу зазначимо, що картина заслужено опинилася в числі лауреатів "Оскара", адже корелює з наболілої для американців темою – рухом Black Lives Matter і вбитим поліцейськими Джорджем Флойдом.

Сюжет розповідає про ліворадикальної організації "Чорні пантери" і їх лідера Фред Хемптоні, в довіру до якого, на вимогу ФБР, втирається невеликий аферист О`Ніл. Його завдання – посіяти хаос і розруху всередині організації, але він навіть і уявити не міг, що в результаті він посприяє ФБР в убивстві Хемптона.

"Дівчина, що подає надії"

Оскар-2021 : "Кращий оригінальний сценарій" (Еміральди Феннелл)

Детективний трилер з елементами комедії і сатири розповідає про дівчину на ім'я Кассандра, яку грає Кері Малліган ( "Великий Гетсбі").

Колись вона була успішною студенткою в престижному медичному університеті, але один трагічний випадок змінив все. Тепер вона живе подвійним життям. Днем – бариста в кав'ярні, а вечорами Кессі періодично приміряє на себе різні образи, йде в клуби і бари і, вдаючи з себе п'яною, очікує, коли до неї підійде черговий "хороший хлопець" ... Причиною тому – помста за жахливі події студентських років .

Кері Малліган за цю роль теж номінували на "Оскар", але перемога дісталася Френсіс Макдорманд. Одним з продюсерів фільму виступила актриса Марго Роббі.

Оскар-2021: "Краща операторська робота", "Краща робота художника-постановника"

Картина "Манк" режисера Девіда Фінчера ( "Бійцівський клуб", "Гра" і "Дівчина з татуюванням дракона") була номінована також і як "Кращий фільм". Проте "Манка" вже встигли назвати найкращим фільмом у кар'єрі Фінчера, і в водночас, не схожим на всі попередні роботи режисера. Сценарій написав сам батько Девіда, Джек Фінчер, який помер в 2003 році. Девід відкладав екранізацію цілих 23 роки.

Фільм розповідає про голлівудського сценариста Германа Манкевич (його грає Гері Олдман) в той час, коли він писав сценарій до "Громадянину Кейну". Картина отримала "Оскар" в 1942 році і стала легендою класичного американського кіно. Але, як годиться, за створенням чогось тріумфального і видатного, коштує не менше цікава, і навіть скандальна історія. Що відбувається всередині Голлівуду і як насправді народжуються кіношедеври – "Манк" про це.

"Ще по одній"

Оскар-2021 : "Кращий міжнародний фільм"

Датська трагікомедія режисера Томаса Вінтерберга, яку повинен подивитися кожен кіноман. У центрі сюжету – шкільний учитель Мартін, який дуже втомився від свого життя, а його учні, в свою чергу, втомилися від його наданих уроків. Одного разу Мартін пропонує своїм трьом колегам-друзям перевірити теорію нікого професора. Відповідно до неї, кожній людині від природи не вистачає спирту в крові – всього лише 0,5 проміле алкоголю можуть додати щастя і здоров'я. Теорія всім здається привабливою і цікавою, і після роздумів чоловіки погоджуються провести експеримент на собі. Результат не змушує себе довго чекати ...

За створенням цього фільму коштує досить трагічна життєва історія. Дочка Вінтерберга, 19-річна Іда, повинна була дебютувати в фільмі і зіграти одну з учениць школи, в яку вона сама ходила. Але через чотири дні після початку зйомок, вона загинула в автомобільній аварії в Африці. Свою перемогу режисер присвятив їй.

Про восьми яскравих моментах "Оскара-2021", які ви повинні побачити, ми розповіли тут .

Всі подробиці в спецтемі Оскар-2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися