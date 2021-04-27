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Вырезы и монохром: топ-5 трендов с красной дорожки церемонии "Оскар-2021"

Сегодня, 19:28

Главные модные и бьюти-тенденции самой громкой кинопремии года

Вчера мы любовались самыми красивыми платьями "Оскара" и чуть-чуть похихикали над неудачными образами церемонии. Теперь же предлагаем проанализировать наряды красной дорожки с точки зрения трендов. Какие-то из модных тенденций уже на пике, а другие наберут популярность только осенью и зимой.

Соблазнительные вырезы

Большинство девушек, ступивших на красную дорожку "Оскара-2021", выбрали платья с чувственными вырезами. Ванесса Кирби лишь слегка подчеркнула талию, Ариана Дебос предпочла асимметрию, а Зендая и вовсе оголила пресс.

Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Фото: Getty Images

Зендая
Зендая
Фото: Getty Images

Ариана Дебос
Ариана Дебос
Фото: Getty Images

Небольшие открытые участки приветствуются и в повседневной одежде. Они добавляют остроты базовому образу и смотрятся совершенно не пошло. Причем акцент в виде выреза может быть не только на талии, но также в зоне плеч и ключиц.

Золото и металлик

Благородных металлов, пайеток и фольги было много в осенне-зимних коллекциях Chanel, Valentino и Balmain. Гости кинопремии дожидаться холодов не стали — и примерили тренд уже сейчас.

Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Фото: Getty Images

Андра Дэй
Андра Дэй
Фото: Getty Images

Марго Робби
Марго Робби
Фото: Getty Images

Если золотые платья больше актуальны для вечерних выходов, то блейзеры, брюки и рубашки можно сочетать с вещами casual. Про аксессуары тоже не надо забывать — сумка или лодочки с эффектом металлик легко преображают даже консервативный наряд.

Монохромные образы

Берите пример c мужчин красной дорожки. Те, кто запомнился больше всего, выдержали свои образы в одном цвете. Розовым костюмом с кристаллами Swarovski Колман Доминго затмил всех, а Лесли Одом-младший совместил два тренда и полностью облачился в золото.

Колман Доминго
Колман Доминго
Фото: Getty Images

Николетт Робинсон и Лесли Одом-младший
Николетт Робинсон и Лесли Одом-младший
Фото: instagram.com/theacademy

Пол Рейси
Пол Рейси
Фото: instagram.com/vanityfair

Кстати, вещи для total look могут совпадать не только по оттенку, но и иметь одинаковую текстуру. Бесспорный хит этой весны — кожаные монохромные образы. Один из таких как раз показала Кендалл Дженнер. Модель надела шоколадный костюм от украинского бренда.

Массивные украшения

Кажется, эпоха минималистичных подвесок подходит к концу. Теперь украшения на шее должны выделяться — как колье лариат Тиары Томас, желтые бриллианты BVLGARI на шее Зендаи или ожерелье из ракушек Валерии Чанг.

Тиара Томас
Тиара Томас
Фото: instagram.com/tiara_thomas

Зендая
Зендая
Фото: instagram.com/vanityfair

Ли Исаак и Валерия Чанг
Ли Исаак и Валерия Чанг
Фото: Getty Images

Замените драгоценные камни украшениями из бисера — и от этого только выиграете. Объемные колье подойдут для праздничных аутфитов, а в остальные дни можно носить наивные ожерелья из фигурных бусин в несколько слоев. Также интересно смотрятся изделия из натуральных материалов — дерева, минералов, кожи.

Акцент на губы

Некоторые гостьи "Оскара" сделали ставку на тотальную яркость. И наряды насыщенных цветов не помешали им подобрать такую же насыщенную помаду, не всегда в тон. Кобальтовый костюм певица H.E.R. дополнила пурпурным макияжем губ, а Мария Бакалова разбавила "ангельский" белый образ красным. Ну и классика от Аманды Сейфрид — алая помада под алое платье.

H.E.R.
H.E.R.
Фото: instagram.com/hermusicofficial

Мария Бакалова
Мария Бакалова
Фото: instagram.com/mariabakalovaofficial/

Аманда Сейфрид
Аманда Сейфрид
Фото: instagram.com/mingey

Если переживаете о макияже губ под маской для лица, просто отдавайте предпочтение матовым текстурам. Ну а про трендовые оттенки помад на эту весну и лето мы уже рассказывали. Советуем взять на заметку хотя бы парочку — сочные краски очень освежают образ.

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Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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