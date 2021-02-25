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Іверська ікона Божої Матері: історія, значення

Сьогодні, 06:10

Сьогодні вшановується Іверська ікона: про що моляться Божій Матері

Сьогодні, 25 лютого, настав один із днів, коли віряни вшановують пам'ять Іверської ікони Пресвятої Богородиці. Яку історію і традиції вшанування має ця безцінна реліквія, про що моляться перед Іверською іконою, дізнайтеся в нашій статті.

Особливості Іверської ікони Божої Матері

Православна Іверська ікона Божої Матері має й іншу назву – Вратарниця. Вона шанується як чудотворна і належить до іконописного типу Одигітрія. На іконі зображена Діва Марія з Богонемовлям на лівій руці, а права рука при цьому вказує на Спасителя. Чудовою особливістю Іверської ікони є зображення на обличчі Богородиці рани, що кровоточить, нанесеної іконоборцями. Згідно з православними переказами образ Діви Марії був написаний євангелістом Лукою ще за часів Її земного життя.

Іверська ікона Божої Матері: значення, у чому вона допомагає
Іверська ікона Божої Матері: значення, у чому вона допомагає
Фото: Wikipedia

Іверська ікона Божої Матері: дата святкування

Святкування Божої Матері на честь Її Іверської ікони відбувається 25 лютого. Примітно, що це не єдиний день, інші дати припадають на 6 травня, 26 жовтня, а також у вівторок Великодньої седмиці на честь здобуття прототипу в морі біля гори Афон.

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Історія Іверської ікони Божої Матері

Перша згадка про ікону датується IX століттям. В ті часи, під гнітом візантійського імператора Феофіла відбувалася жорстока боротьба з християнською релігією, ганьбили і знищували святі ікони.

У будинку однієї з вірянок біля міста Нікея воїни-іконоборці знайшли ікону і, бажаючи її знищити, прокололи лик Богородиці списом. І тоді із святого образу почала сочитися кров. Рятуючи ікону, жінка віднесла її до моря і опустила в хвилі. Ікона так і попливла, не тонучи, по воді, і досягла гори Афон, де через 200 років ченці побачили в морі дивовижний вогняний стовп, що йшов від образу Богоматері.

Незабаром Пресвята Богородиця явилася уві сні преподобному старцю Гавриїлу і звеліла йому йти в море по воді, як по земній тверді, і прийняти чудотворну ікону. Набутий образ Богородиці спочатку поставили над воротами в каплиці на березі, а потім перенесли в соборний храм, але на ранок ікона знову опинилася на колишньому місці, і так повторювалося кілька разів. Богородиця дала зрозуміти, що не бажає бути збереженою ченцями, а сама буде їхньою Берегинею. Так ікона отримала назву Вратарниці.

Відтоді монастир став постійним притулком для чудотворної Іверської ікони Божої Матері, яка на відміну від інших афонських святинь ніколи не залишала своєї обителі. Пізніше вона багато разів попереджала ченців про майбутню небезпеку: напад ворожої армії, стихійні лиха, землетруси і катастрофи, рятувала в період страшного голоду і хвороб.

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Оригінал Іверської ікони на сьогоднішній день знаходиться в православному чоловічому Іверському монастирі на Святій Горі Афон, в Греції. А ось списки з неї розійшлися по всьому світу. Також було побудовано безліч церков Іверської ікони Божої Матері в багатьох країнах.

Про що моляться Іверскій іконі Божої Матері

Образ Богоматері допомагає людям покаятися в своїх гріхах, знайти в собі сили і стати на праведний шлях. Також перед іконою моляться про позбавлення від хвороб, про втіху в бідах і скорботах, про захист від пожеж, про гарний урожай і родючість землі. У будинку Іверську ікону слід тримати біля входу, щоб отримати захист від різних неприємностей.

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Джерело: Сьогодні
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