Коли Великдень-2021 в Україні: дізнайтеся дату головного церковного свята

Православні і католики святкуватимуть Великдень у 2021 році з різницею майже в місяць

Коли відзначатиметься Великдень-2021 в Україні у православних і католиків? Як правильно розрахувати день святкування Воскресіння Господнього? Від чого залежить дата найголовнішого церковного свята? Чому у західних і східних християн Великдень святкується в різні дні? Дізнайтеся цю та іншу важливу інформацію в нашій статті.

Коли Великдень у 2021 році Фото: Unsplash

Великдень-2021 календарі церковних свят

Великдень – це значуща християнська подія і найголовніше церковне свято. Великдень знаменує світле Воскресіння Ісуса Христа, а також торжество перемоги над смертю і очищення від гріхів. Ця подія є центром біблійної історії, основою всього християнського вчення, а також точкою відліку для церковного календаря. А тому Великдень часто називають "святом свят і торжеством із торжеств".

Великдень – велике церковне свято Фото: Unsplash

Саме від дати Великодня розраховується весь церковний календар на рік у православних і католиків. Багато свят Пасхального циклу є перехідними, тобто щорічно дата їхнього святкування зсувається в залежності від того, якого числа в цьому році буде Великдень.

До перехідних свят і подій відносяться Вознесіння Господнє, Трійця, Лазарева субота, Великий піст, Масляний тиждень, Світла Седмиця тощо. А тому, щоб орієнтуватися у церковному календарі, віруючим важливо знати, коли Великдень у 2021 році в Україні та світі.

Коли Великдень у 2021 році: дата у православних і католиків

Дата Воскресіння Христового щорічно розраховується за місячним календарем, тому свято є перехідним. Святкування Великодня припадає на першу неділю після першої повні, що настає після весняного рівнодення. З цих розрахунків видно, що діапазон святкування Великодня в різні роки може варіюватися від 4 квітня до 8 травня.

Фото: Сьогодні

Виходячи з православного календаря, Великдень у 2021 році пізній і відзначатиметься в неділю, 2 травня.

Саме напередодні, 1 травня, завершиться Великий піст, який триває 7 тижнів, починаючи з 15 березня. Цей піст – найсуворіший у році, він є підготовкою віруючих до світлого свята Воскресіння Христового.

Великдень-2021 католицький і православний не збігається за часом і відзначається в різні дні, тому що ці церкви здійснюють літочислення за різними календарями. У православних християн розрахунок дат йде за юліанським календарем, а у католиків – за григоріанським. Католицький Великдень-2021 відзначається майже на місяць раніше за православний – 4 квітня.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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