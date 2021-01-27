Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Коли Великдень-2021 в Україні: дізнайтеся дату головного церковного свята

Сьогодні, 14:45

Православні і католики святкуватимуть Великдень у 2021 році з різницею майже в місяць

Коли відзначатиметься Великдень-2021 в Україні у православних і католиків? Як правильно розрахувати день святкування Воскресіння Господнього? Від чого залежить дата найголовнішого церковного свята? Чому у західних і східних християн Великдень святкується в різні дні? Дізнайтеся цю та іншу важливу інформацію в нашій статті.

Коли Великдень у 2021 році
Коли Великдень у 2021 році
Фото: Unsplash

Великдень-2021 календарі церковних свят

Великдень – це значуща християнська подія і найголовніше церковне свято. Великдень знаменує світле Воскресіння Ісуса Христа, а також торжество перемоги над смертю і очищення від гріхів. Ця подія є центром біблійної історії, основою всього християнського вчення, а також точкою відліку для церковного календаря. А тому Великдень часто називають "святом свят і торжеством із торжеств".

Великдень – велике церковне свято
Великдень – велике церковне свято
Фото: Unsplash

Саме від дати Великодня розраховується весь церковний календар на рік у православних і католиків. Багато свят Пасхального циклу є перехідними, тобто щорічно дата їхнього святкування зсувається в залежності від того, якого числа в цьому році буде Великдень.

Читайте також:
Церковні свята і пости в січні 2021 року: детальний православний календар із датами на кожен день

До перехідних свят і подій відносяться Вознесіння Господнє, Трійця, Лазарева субота, Великий піст, Масляний тиждень, Світла Седмиця тощо. А тому, щоб орієнтуватися у церковному календарі, віруючим важливо знати, коли Великдень у 2021 році в Україні та світі.

Коли Великдень у 2021 році: дата у православних і католиків

Дата Воскресіння Христового щорічно розраховується за місячним календарем, тому свято є перехідним. Святкування Великодня припадає на першу неділю після першої повні, що настає після весняного рівнодення. З цих розрахунків видно, що діапазон святкування Великодня в різні роки може варіюватися від 4 квітня до 8 травня.

Фото: Сьогодні

Виходячи з православного календаря, Великдень у 2021 році пізній і відзначатиметься в неділю, 2 травня.

Саме напередодні, 1 травня, завершиться Великий піст, який триває 7 тижнів, починаючи з 15 березня. Цей піст – найсуворіший у році, він є підготовкою віруючих до світлого свята Воскресіння Христового.

Великдень-2021 католицький і православний не збігається за часом і відзначається в різні дні, тому що ці церкви здійснюють літочислення за різними календарями. У православних християн розрахунок дат йде за юліанським календарем, а у католиків – за григоріанським. Католицький Великдень-2021 відзначається майже на місяць раніше за православний – 4 квітня.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Коли буде Масниця-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята Вихідні дні та свята в лютому 2021 року в Україні
церква свята католики Великдень православ'я церковні свята
Реклама

Новини партнерів

Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!

Популярні статті

Сьогодні, 12:03Смачно

Курага – в чому її користь для здоров'я і як правильно її вибрати

Вчора, 11:48Смачно

Як приготувати лазанью з м'ясним фаршем і соусом бешамель: покроковий рецепт

Вчора, 05:11Психо

Гороскоп на сьогодні 26 січня: Овнам потрібно використовувати свій досвід, а Тельцям – сповільнитися

25 січняСмачно

"Лікарська" ковбаса своїми руками: як приготувати і скільки це коштує

25 січняЗірково

Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

25 січняСмачно

Як смачно заквасити капусту: ТОП-5 способів

25 січняЗірково

Історія кохання Володимира Зеленського з дружиною Оленою

25 січняСмачно

Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів

25 січняEvents

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

25 січняEvents

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

25 січняФаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

25 січняФаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

25 січняФаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

25 січняEvents

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

25 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

25 січняEvents

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

Новини партнерів

У російської співачки, яка трагічно померла, народився син
У російської співачки, яка трагічно померла, народився син
В Одесі померла відома акторка: названо причину
В Одесі померла відома акторка: названо причину
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти