25 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 25 лютого в історії
Яке сьогодні свято, 25 лютого? 150-річний ювілей Лесі Українки. Святкування Іверської ікони Божої Матері – в православному календарі. Олексій Рибний – в народному календарі. Іменини святкують: Олексій, Антон, Євген, Марія.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 25 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 25 лютого.
- 150-річний ювілей Лесі Українки – 25 лютого 2021 року в Україні проводиться святкування на честь дня народження великої української поетеси Лариси Косач-Квітки, більш відомої як Леся Українка.
- День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ – професійне свято України, яке щорічно відзначається 25 лютого, починаючи з 2011 року.
- День радянської окупації в Грузії – в 2021 році виповнюється 100 років з дати вторгнення Червоної Армії в Тбілісі під час Радянсько-грузинської війни.
- Національний день відзначається в Кувейті на честь створення незалежної від Британії держави і коронації еміра Кувейту Абдалли ас-Салема ас-Сабаха в 1961 році.
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25 лютого в православній церкві проводиться святкування чудотворної Іверської ікони Божої Матері. Також шанується пам'ять святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського, святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, чудотворця, святителя Мелетія, архієпископа Харківського, преподобної Марії, званої Марином, і батька її Євгенія, святителя Антонія, патріарха Константинопольського.
У народі 25 лютого шанувалися святі Мелетій та Олексій. Наприкінці лютого зазвичай вже починали танути сніги, і люди помітили, що в цей час добре клює риба. А тому день має й іншу назву – Олексій Рибний. На стіл намагалися подати рибні страви. Ще в день Олексія селяни виносили посівне насіння на мороз, щоб воно дало гарний урожай. Так само робили із льоном і пряжею. Вважалося, що проморожені нитки будуть білішими та рівнішими.
Прикмети на 25 лютого
- якщо заморозити пряжу в Олексїєв день, то на Масляну будуть водитися гроші;
- чим холодніший останній тиждень лютого, тим теплішим буде березень;
- якщо на стіл подати рибну страву, весь рік буде хороший улов.
- 1573 – один із перших російських друкарів Іван Федоров заснував друкарню у Львові.
- 1836 – Семюел Кольт отримав патент США на револьвер Кольт.
- 1957 – в Україні засновано Державне видавництво дитячої літератури ( "Веселка")
- 1969 – "Бітлз" почали запис свого останнього альбому Abbey Road.
- 2010 – в Києві відбулася інавгурація четвертого президента України Віктора Януковича.
- 1707 – Карло Гольдоні, італійський драматург і лібретист.
- 1871 – Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладачка.
- 1873 – Енріко Карузо, італійський оперний співак (тенор).
- 1887 – Лесь Курбас, український радянський актор, режисер театру і кіно.
- 1918 – Михайло Кузнєцов, український радянський актор театру і кіно.
- 1943 – Джордж Харрісон, британський музикант, учасник групи "Бітлз".
- 1982 – Ольга Фреймут, українська телеведуча, журналістка, актриса.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.
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