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25 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 25 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 25 лютого? 150-річний ювілей Лесі Українки. Святкування Іверської ікони Божої Матері – в православному календарі. Олексій Рибний – в народному календарі. Іменини святкують: Олексій, Антон, Євген, Марія.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 25 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 25 лютого.

25 лютого: яке сьогодні свято
25 лютого: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • 150-річний ювілей Лесі Українки – 25 лютого 2021 року в Україні проводиться святкування на честь дня народження великої української поетеси Лариси Косач-Квітки, більш відомої як Леся Українка.
  • День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ – професійне свято України, яке щорічно відзначається 25 лютого, починаючи з 2011 року.
  • День радянської окупації в Грузії – в 2021 році виповнюється 100 років з дати вторгнення Червоної Армії в Тбілісі під час Радянсько-грузинської війни.
  • Національний день відзначається в Кувейті на честь створення незалежної від Британії держави і коронації еміра Кувейту Абдалли ас-Салема ас-Сабаха в 1961 році.

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Яке сьогодні свято

25 лютого в православній церкві проводиться святкування чудотворної Іверської ікони Божої Матері. Також шанується пам'ять святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського, святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, чудотворця, святителя Мелетія, архієпископа Харківського, преподобної Марії, званої Марином, і батька її Євгенія, святителя Антонія, патріарха Константинопольського.

У народі 25 лютого шанувалися святі Мелетій та Олексій. Наприкінці лютого зазвичай вже починали танути сніги, і люди помітили, що в цей час добре клює риба. А тому день має й іншу назву – Олексій Рибний. На стіл намагалися подати рибні страви. Ще в день Олексія селяни виносили посівне насіння на мороз, щоб воно дало гарний урожай. Так само робили із льоном і пряжею. Вважалося, що проморожені нитки будуть білішими та рівнішими.

Прикмети на 25 лютого

  • якщо заморозити пряжу в Олексїєв день, то на Масляну будуть водитися гроші;
  • чим холодніший останній тиждень лютого, тим теплішим буде березень;
  • якщо на стіл подати рибну страву, весь рік буде хороший улов.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 лютого

  • 1573 – один із перших російських друкарів Іван Федоров заснував друкарню у Львові.
  • 1836 – Семюел Кольт отримав патент США на револьвер Кольт.
  • 1957 – в Україні засновано Державне видавництво дитячої літератури ( "Веселка")
  • 1969 – "Бітлз" почали запис свого останнього альбому Abbey Road.
  • 2010 – в Києві відбулася інавгурація четвертого президента України Віктора Януковича.

Хто народився 25 лютого

  • 1707 – Карло Гольдоні, італійський драматург і лібретист.
  • 1871 – Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладачка.
  • 1873 – Енріко Карузо, італійський оперний співак (тенор).
  • 1887 – Лесь Курбас, український радянський актор, режисер театру і кіно.
  • 1918 – Михайло Кузнєцов, український радянський актор театру і кіно.
  • 1943 – Джордж Харрісон, британський музикант, учасник групи "Бітлз".
  • 1982 – Ольга Фреймут, українська телеведуча, журналістка, актриса.

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