25 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 25 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 25 лютого? 150-річний ювілей Лесі Українки. Святкування Іверської ікони Божої Матері – в православному календарі. Олексій Рибний – в народному календарі. Іменини святкують: Олексій, Антон, Євген, Марія.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 25 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 25 лютого.

25 лютого: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

150-річний ювілей Лесі Українки – 25 лютого 2021 року в Україні проводиться святкування на честь дня народження великої української поетеси Лариси Косач-Квітки, більш відомої як Леся Українка.

– 25 лютого 2021 року в Україні проводиться святкування на честь дня народження великої української поетеси Лариси Косач-Квітки, більш відомої як Леся Українка. День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ – професійне свято України, яке щорічно відзначається 25 лютого, починаючи з 2011 року.

– професійне свято України, яке щорічно відзначається 25 лютого, починаючи з 2011 року. День радянської окупації в Грузії – в 2021 році виповнюється 100 років з дати вторгнення Червоної Армії в Тбілісі під час Радянсько-грузинської війни.

– в 2021 році виповнюється 100 років з дати вторгнення Червоної Армії в Тбілісі під час Радянсько-грузинської війни. Національний день відзначається в Кувейті на честь створення незалежної від Британії держави і коронації еміра Кувейту Абдалли ас-Салема ас-Сабаха в 1961 році.

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Яке сьогодні свято

25 лютого в православній церкві проводиться святкування чудотворної Іверської ікони Божої Матері. Також шанується пам'ять святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського, святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, чудотворця, святителя Мелетія, архієпископа Харківського, преподобної Марії, званої Марином, і батька її Євгенія, святителя Антонія, патріарха Константинопольського.

У народі 25 лютого шанувалися святі Мелетій та Олексій. Наприкінці лютого зазвичай вже починали танути сніги, і люди помітили, що в цей час добре клює риба. А тому день має й іншу назву – Олексій Рибний. На стіл намагалися подати рибні страви. Ще в день Олексія селяни виносили посівне насіння на мороз, щоб воно дало гарний урожай. Так само робили із льоном і пряжею. Вважалося, що проморожені нитки будуть білішими та рівнішими.

Прикмети на 25 лютого

якщо заморозити пряжу в Олексїєв день, то на Масляну будуть водитися гроші;

чим холодніший останній тиждень лютого, тим теплішим буде березень;

якщо на стіл подати рибну страву, весь рік буде хороший улов.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 лютого

1573 – один із перших російських друкарів Іван Федоров заснував друкарню у Львові.

1836 – Семюел Кольт отримав патент США на револьвер Кольт.

1957 – в Україні засновано Державне видавництво дитячої літератури ( "Веселка")

1969 – "Бітлз" почали запис свого останнього альбому Abbey Road.

2010 – в Києві відбулася інавгурація четвертого президента України Віктора Януковича.

Хто народився 25 лютого

1707 – Карло Гольдоні, італійський драматург і лібретист.

1871 – Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладачка.

1873 – Енріко Карузо, італійський оперний співак (тенор).

1887 – Лесь Курбас, український радянський актор, режисер театру і кіно.

1918 – Михайло Кузнєцов, український радянський актор театру і кіно.

1943 – Джордж Харрісон, британський музикант, учасник групи "Бітлз".

1982 – Ольга Фреймут, українська телеведуча, журналістка, актриса.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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