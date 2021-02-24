Церковні свята і пости в березні 2021 року: докладний православний календар з датами на кожен день

Дізнайтеся, коли в березні-2021 буде Масляна, Прощена неділя, коли починається Великий піст, інші церковні свята і значущі дати

Яке сьогодні церковне свято? Коли відзначаємо Масляну і Прощену неділю? Коли починається Великий піст? У які дні потрібно поминати померлих родичів? Коли вшановуються ікони Божої Матері? Дивіться за календарем, які православні церковні свята будуть у березні 2021 року. Ця інформація допоможе вам не пропустити великі й значущі православні дати, а також знати дні постів, суцільні седмиці та інші важливі події церковного православного календаря на березень.

Православні церковні свята в березні 2021 року: календар

1 березня – Мучеників Памфіла, пресвітера, Валента (Уалента), диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії, Ісаї. Мучеників персидських в Мартирополі. Преподобного Маруфа, єпископа Месопотамського.

2 березня – Великомученика Феодора Тирона. Преподобного Феодора, мовчальника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Праведної Маріамни, сестри апостола Філіпа. Знайдення мощей мученика Мини Калікелада.

3 березня – Святителя Льва, папи Римського. Святителя Агапита, сповідника, єпископа Синадського. Святителя Флавіана, сповідника, патріарха Царгородського. Преподобного Косми Яхромського.

4 березня – Апостолів від 70-х: Архипа та Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії. Мучеників Максима, Феодота, Ісихія, мучениці Асклипіодоти. Преподобних Євгенія і Макарія, сповідників, пресвітерів Антиохійських. Преподобного Досифея, учня преподобного авви Дорофея. Преподобного Равули.

5 березня – Преподобного Льва, єпископа Катанського. Благовірного князя Київського Ярослава Мудрого. Преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Священномученика Садока, єпископа Персидського, і з ним 128 мучеників. Преподобного Агафона, папи Римського.

6 березня – Субота м’ясопусна. Пам’ять усіх від віку спочилих православних християн – отців, братів і сестер наших. Преподобного Тимофія, що в Символах. Святителя Євстафія, архієпископа Антіохійського. Святителя Георгія, єпископа Амастридського. Козельщанської ікони Божої Матері.

7 березня – Неділя м’ясопусна, про Страшний суд. Глас 6. Знайдення мощей мучеників, що в Євгенії. Мучеників Маврикія і 70-х воїнів: Фотина, Феодора, Філіпа та інших. Преподобних Фаласія, Лимнія і Варадата, пустельників сирійських. Преподобного Афанасія, сповідника.

8 березня – Тиждень сирний (масляний) – загальниця. Священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Преподобних Іоана, Антіоха, Антоніна, Мойсея, Зевина, Поліхронія, Мойсея іншого і Даміана, пустельників сирійських. Преподобного Олександра, ченця, ігумена обителі "Невсипущих".

9 березня – Перше і друге знайдення голови Іоана Предтечі. Преподобного Еразма Києво-Печерського, в Ближніх печерах.

10 березня – Святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.

11 березня – Святителя Порфирія, архієпископа Газького. Мученика Севастіана. Преподобного Шіо Мгвимського.

12 березня – Преподобного Прокопія Декаполіта, сповідника. Преподобного Тита, пресвітера Києво-Печерського, в Ближніх печерах. Преподобного Тита Києво-Печерського, колишнього воїна, що в Дальніх печерах. Преподобного Фалалея Сирійського.

13 березня – Всіх преподобних отців, що в подвигу просяяли. Святителя Арсенія (Мацієвича), митрополита Ростовського. Преподобного Василія, сповідника. Священномученика Протерія, патріарха Олександрійського. Священномученика Нестора, єпископа Магіддійського. Преподобних жон Марини і Кіри. Преподобного Касіяна Римлянина. Преподобного Касіяна, затворника Печерського, у Дальніх печерах. Преподобного Іоана, нареченого Варсонофієм, єпископа Дамаського Феокториста.

14 березня – Неділя сиропусна, прощена. Заговини на Великий піст. Спомин Адамового вигнання з раю. Глас 7. Преподобномучениці Євдокії. Мучеників Нестора і Тривімія. Мучениці Антоніни. Мучеників Маркела і Антонія. Преподобної Домніни Сирійської.

15 березня – 1-й тиждень Великого посту. Священномученика Феодота, єпископа Киринейського. Святителя Іова (Борецького), митрополита Київського і всієї Руси. Мучениці Євфалії. Мученика Троадія. Преподобного Агафона Єгипетського. Мучеників 440 італійських. Святителя Арсенія, єпископа Тверського.

16 березня – Мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. Преподобної Піами, діви. Святих Зинона і Зоїла.

17 березня – Преподобного Герасима, що на Йордані. Мучеників Павла і Юліанії. Преподобного Якова, посника. Перенесення мощей благовірного князя В’ячеслава Чеського. Преподобного Герасима Вологодського. Святителя Григорія, єпископа Констанції Кіпрської.

18 березня – Мученика Конона Ісаврійського. Мученика Онисія. Мученика Конона, градаря. Мучениці Іраїди. Мученика Євлогія, що в Палестині. Мученика Євлампія. Преподобного Марка. Преподобного Ісихія.

19 березня – Мучеників 42 в Амморії: Константина, Аетія, Феофіла, Феодора, Мелісена, Каліста, Васоя та інших з ними. Знайдення чесного Хреста і цвяхів святою царицею Єленою в Єрусалимі. Преподобномученика Конона і сина його Конона. Преподобного Аркадія Кіпрського. Ікон Божої Матері Ченстоховської, Шестоківської і "Благодатне небо".

20 березня – Великомученика Феодора Тирона. Священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Єферія, Елпідія та Агафодора. Преподобного Павла Препростого. Святителя Павла, сповідника, єпископа Прусіадського. Преподобного Еміліана Італійського. Ікони Божої Матері "Споручниця грішних".

21 березня – 1-ша неділя Великого посту. Торжество Православ’я. Преподобного Феофілакта, сповідника, єпископа Нікомидійського. Апостола Єрма. Священномученика Феодорита, пресвітера Антіохійського. Преподобного Дометія.

22 березня – 2-й тиждень Великого посту. 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися: Кіріона, Кандида, Домна, Ісихія, Іраклія, Смарагда, Євноїка, Уалента (Валента), Вивіана, Клавдія, Пріска, Феодула, Євтихія, Іоана, Ксанфія, Іліана, Сисинія, Ангія, Аетія, Флавія, Акакія, Єкдикія (Єкдита), Лісимаха, Олександра, Ілія, Горгонія, Феофіла, Дометіана, Гаїя, Леонтія, Афанасія, Кирила, Сакердона, Миколая, Уалерія (Валерія), Філоктимона, Северіана, Худіона, Мелітона і Аглаїя. Мученика Урпасіана. Святого Кесарія, брата святителя Григорія Богослова. Праведного Тарасія.

23 березня – Мучеників Кодрата та з ним Кипріана, Діонісія, Анекта, Павла, Крискента, Діонісія (іншого), Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серафиона, Папія, Леоніда і мучениць Харієси, Нунехії, Василіси, Ніки, Галі, Галини, Феодори та інших багатьох. Мучеників Кодрата Нікомидійського, Саторина, Руфина та інших. Преподобної Анастасії.

24 березня – Святителя Софронія, патріарха Єрусалимського. Преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Священномученика Піонія, пресвітера Смирнського, та інших з ним. Перенесення мощей мученика Єпимаха. Святителя Софронія, єпископа Врачанського.

25 березня – Преподобного Феофана, сповідника, Сигріанського. Праведного Фінеєса. Святителя Григорія Двоєслова, папи Римського. Преподобного Симеона Нового Богослова. Ліддської нерукотворної (в Лідді на стовпі) ікони Божої Матері.

26 березня – Перенесення мощей святителя Никифора, патріарха Константинопольського. Мученика Савина. Мучеників Африкана, Публія і Терентія. Мученика Олександра. Мучениці Христини Персидської. Преподобного Анина, пресвітера.

27 березня – Преподобного Венедикта. Святителя Феогноста, митрополита Київського і всієї Руси. Благовірного великого князя Ростислава-Михаїла. Святителя Євсхимона, сповідника, єпископа Лампсакійського. Поминання померлих.

28 березня – 2-га неділя Великого посту. Святителя Григорія Палами, архієпископа Фесалонікійського. Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. Мученика Агапія та з ним семи мучеників: Публія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів та двох Дионисіїв. Священномученика Олександра, ієрея в Сиді. Мученика Никандра.

29 березня – 3-й тиждень Великого посту. Мучеників Савина і Папи. Апостола Аристовула, єпископа Вританійського (Британського, І). Священномученика Олександра, папи Римського. Мученика Юліана Аназаврського. Священномучеників Трофима і Фала, пресвітерів Лаодикійських.

30 березня – Преподобного Олексія, чоловіка Божого. Мученика Марина. Святителя Патрикія, просвітителя Ірландії.

31 березня – Святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. Мучеників Трофима і Євкарпія. Преподобного Анина, ченця.

Суцільна седмиця в березні-2021

З 8 по 14 березня буде Масляна. У ці дні можна їсти яйця і молочні продукти, але не можна м'ясо.

Одноденні і багатоденний пости в березні 2021 року

Одноденні пости – 3 і 5 березня.

З 15 березня починається Великий піст, який триватиме до 1 травня. У цей період слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

Дні особливого поминання покійних у березні 2021 року

27 березня – субота другої седмиці Великого посту.

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