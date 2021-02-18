8 Березня в Україні-2021: чи будемо відпочивати і скільки днів
Дізнайтеся, чи буде вихідний на 8 Березня в Україні у 2021 році
Чим ближче весна, тим частіше піднімається питання, чи буде 8 Березня вихідним, чи залишається Міжнародний жіночий день офіційним святом в Україні, чи не скасують його і як відпочиваємо в 2021 році. Читайте докладніше в нашій статті.
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Дискусії та суперечки про скасування святкування 8 Березня в Україні ведуться вже не перший рік, з осені 2017-го. Ініціатором такої пропозиції виступав Володимир В'ятрович, на той момент глава Українського інституту національної пам'яті. На його думку, слід було поміняти концепцію і формат цього свята і викреслити його зі списку офіційних вихідних днів в Україні.
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Однак у своєму листі "Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік" №3501-06/219 від 12.08.2020 Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України визначило перелік офіційних державних вихідних днів у 2021 році. У ньому, в числі інших, 8 березня залишилося в списку вихідних днів.
Так що, незважаючи на всі суперечки і дебати з стосовно його скасування, цьогоріч ми будемо святкувати 8 Березня відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України. А українські жінки продовжать давню традицію отримувати цього дня привітання і квіти від чоловіків на цілком законних підставах.
Приємний бонус: у 2021 році офіційний святковий день 8 Березня припадає на понеділок. Це дає можливість українцям відпочивати і святкувати Міжнародний жіночий день цілих три дні поспіль: із суботи, 6 березня, до понеділка, 8-го числа.
Примітно, що цьогоріч на 8 березня також припадає початок Масляної-2021, яка триватиме цілий тиждень, до 14 березня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли буде Великдень-2021 в Україні: дата головного церковного свята.
Всі подробиці в спецтемі Women's day: 8 Березня
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