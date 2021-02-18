Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

8 Березня в Україні-2021: чи будемо відпочивати і скільки днів

Сьогодні, 19:33

Дізнайтеся, чи буде вихідний на 8 Березня в Україні у 2021 році

Чим ближче весна, тим частіше піднімається питання, чи буде 8 Березня вихідним, чи залишається Міжнародний жіночий день офіційним святом в Україні, чи не скасують його і як відпочиваємо в 2021 році. Читайте докладніше в нашій статті.

Читайте також:
Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

Дискусії та суперечки про скасування святкування 8 Березня в Україні ведуться вже не перший рік, з осені 2017-го. Ініціатором такої пропозиції виступав Володимир В'ятрович, на той момент глава Українського інституту національної пам'яті. На його думку, слід було поміняти концепцію і формат цього свята і викреслити його зі списку офіційних вихідних днів в Україні.

Читайте також: Онлайн матчу Маккабі – Шахтар

Однак у своєму листі "Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік" №3501-06/219 від 12.08.2020 Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України визначило перелік офіційних державних вихідних днів у 2021 році. У ньому, в числі інших, 8 березня залишилося в списку вихідних днів.

Свято Міжнародний жіночий день 8 Березня
Свято Міжнародний жіночий день 8 Березня
Фото: Unsplash

Так що, незважаючи на всі суперечки і дебати з стосовно його скасування, цьогоріч ми будемо святкувати 8 Березня відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України. А українські жінки продовжать давню традицію отримувати цього дня привітання і квіти від чоловіків на цілком законних підставах.

Приємний бонус: у 2021 році офіційний святковий день 8 Березня припадає на понеділок. Це дає можливість українцям відпочивати і святкувати Міжнародний жіночий день цілих три дні поспіль: із суботи, 6 березня, до понеділка, 8-го числа.

Примітно, що цьогоріч на 8 березня також припадає початок Масляної-2021, яка триватиме цілий тиждень, до 14 березня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли буде Великдень-2021 в Україні: дата головного церковного свята.

Всі подробиці в спецтемі Women's day: 8 Березня

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
свята вихідні вихідний 8 Березня
Реклама

Новини партнерів

Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Ходченкова без штанов довела россиян до исступления
Ходченкова без штанов довела россиян до исступления
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар

Популярні статті

Сьогодні, 16:26Смачно

Солянка збірна м'ясна по-домашньому: простий рецепт

Сьогодні, 12:16Смачно

Класичний рецепт яблучного штруделя з родзинками і корицею

Сьогодні, 09:36Зірково

Помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром"

Сьогодні, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Близнюки страждають від впливу ретроградного Меркурія, а Левам потрібен контроль

Вчора, 20:00Зірково

Найміцніші пари шоу-бізнесу

Вчора, 17:24Смачно

Як запекти соковите м'ясо – зробіть це в рукаві

Вчора, 15:42Смачно

Як приготувати соус бешамель: 3 смачних рецепти

Вчора, 12:31Зірково

У Мережі розкритикували новий імідж Регіни Тодоренко: "Старить цей образ"

Вчора, 11:16Events

Красиві привітання з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс

Вчора, 09:40Зірково

Олег Винник про злидні в своєму житті: "Перед зарплатою купував собі банан"

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Скорпіон буде всемогутнім, а Стрілець буде здолати харизмою

16 лютогоЗірково

Наталю Могилевську помітили на побаченні з мільйонером (фото)

16 лютогоСмачно

Як правильно варити макарони на плиті й мультиварці

16 лютогоЗірково

Тіна Кароль зізналася, коли останній раз робила тест на вагітність

16 лютогоАктуально

Позбавляємося жовтизни: як освіжити блонд до весни

16 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 лютого: Ракам потрібно контролювати себе, а Левам перестати плекати ілюзії

Новини партнерів

Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти