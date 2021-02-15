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Великий піст-2021: точна дата і правила харчування

Сьогодні, 14:46

Дізнайтеся, коли починається Великий пост у 2021 році, скільки триває, що можна і не можна їсти в дні посту

Коли починається Великий піст-2021? Скільки він триватиме, коли закінчиться? Які продукти заборонені під час Великого посту? Як правильно поводитися в цей період? На ці та інші питання читайте відповіді в нашій статті. Ця інформація стане в нагоді, якщо ви самі або хтось із членів вашої родини збирається поститися цьогоріч.

Великий піст: коли починається і закінчується
Великий піст: коли починається і закінчується
Фото: unsplash.com

Великий піст-2021: точні дати, коли почнеться і закінчиться

Всього в православному році налічується чотири тривалих багатоденні пости, головним і найсуворішим з яких є Великий піст.

Особливістю Великого посту є те, що він не має фіксованої дати початку і закінчення. Він повністю залежить від святкування найбільш значущої події в церковному календарі – Великодня, який є перехідним святом.

Фото: Сьогодні

А тому Великий піст щороку випадає на різні дні і навіть місяці. Наприклад, минулого року він проходив з 2 березня по 18 квітня, а Великий піст 2022 року буде з 7 березня по 23 квітня.

Початок Великого посту відбувається рівно за сім тижнів до Великодня, після закінчення Масляної. І оскільки в 2021 році православний Великдень випадає на неділю, 2 травня, значить, Великий піст пройде з понеділка, 15 березня, до суботи, 1 травня, напередодні Великодня. Триває Великий піст-2021 стільки ж, скільки і Різдвяний піст – 40 днів.

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Великий піст-2021: харчування і заборони в їжі

Це найсерйозніший піст у році. Його головна мета – очищення душі і тіла, підготовка віруючих до святкування світлого свята Великодня. А тому важливо провести цей період у молитвах, каятті, роздумах про життя, добро і зло, спогадах смерті і воскресіння Христа. Не можна в цей період вдаватися до розваг, сваритися, з'ясовувати стосунки.

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Також під час Великого посту існує суворе обмеження на споживані продукти. Піст має на увазі повну відмову в раціоні від м'яса, м'ясних продуктів, яєць, молока і молочних продуктів. Крім того, в багато днів Великого посту не можна вживати рибу, олію та варену їжу, а дозволено лише сироїдіння.

Згідно з церковним Статутом, перший і останній тижні Великого посту – найсуворіші. Також є дні, коли віруючі нічого не їдять.

Щоб під час Великого посту не нашкодити своєму здоров'ю, важливо скласти повноцінне, різноманітне і правильне харчування. А перед тим як починати поститися, слід проконсультуватися з лікарем і порадитися з духовним наставником.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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