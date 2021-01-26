Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається сирний тиждень

У 2021 році Масляна в Україні буде пізньою

Масляна – красиве, яскраве, веселе стародавнє слов'янське народне свято, що настає в момент зустрічі зими з весною.

Масляна-2021 припадає саме на жіноче свято Фото: Pinterest

Свято Масляної присвячене пробудженню від зими, весняному сонечку, періоду оглядин, сватання і відзначається щороку в різні дні. Коли прийде Масляна в 2021 році, як і історія та традиції свята, дізнайтеся в нашій статті.

Коли буде Масляна в 2021 році: точна дата

Щорічно Масляна настає в різні дні, тому що вона не має власної фіксованої дати, а прив'язана до головного християнського свята – Воскресіння Христового. Масляна відзначається за вісім тижнів до Великодня і за тиждень до Великого посту.

У 2021 року православний Великдень пізній – він відзначатиметься 2 травня. Великий піст починається 15 березня. Відповідно Масляна-2021 настане навесні, 8 березня, саме в Міжнародний жіночий день. І триватиме цілий тиждень, до 14 березня, завершуючись Прощеною Неділею.

Історія і традиції святкування Масляної

Масляна – стародавнє язичницьке свято, що символізує поклоніння Сонцю. Спочатку воно збігалося з датою дня весняного рівнодення.

З появою християнства церква залишила старий звичай зустрічі весни, однак приурочила його до початку Великого посту.

Масляний тиждень – це підготовчий етап до довгого Великого посту, а тому він має й інші назви – Сирний тиждень або мясопустная седмиця. М'ясо в ці дні їсти вже не можна, а ось сир, яйця і молоко – головні продукти, з яких готуються страви на Масляну.

Коли буде Масляна-2021 Фото: Pinterest

Символ Масляної, який уособлює сонце – це млинці, круглі, рум'яні і гарячі. На млинці запрошують гостей і самі ходять у гості. Подають їх просто так або ж із найрізноманітнішими начинками. А перший млинець за традицією віддавався жебракам для поминання померлих родичів.

Крім млинців на святковий стіл на Масляну обов'язково подають оладки, пироги, вареники, сирники, пампушки, булочки та іншу випічку. А в останній день Масляної, Прощену неділю, готують яєчню.

Масляна – це одне з найулюбленіших у народі і тривалих свят. Вона знаменита гучними гуляннями, ситними застіллями, іграми, піснями, катаннями на санках, стрибками через вогнище і спалюванням символічного солом'яного опудала зими. Люди здавна вірили: як погуляєш на Масляну, так і рік пройде. А тому свято намагалися провести весело, роздольно, з широкою душею і багатими частуваннями.

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися