Батьківські суботи: календар поминальних днів на 2021 рік

Дізнайтеся, коли відзначаються батьківські суботи в 2021 році, і як шанується пам'ять померлих рідних

У православному церковному календарі є особливі дні поминання, які називаються батьківськими суботами. Щорічно поминальні дні випадають на різні дати, тому що вони залежать від головного християнського свята – Великодня . Коли відзначаються батьківські суботи в 2021 році, дізнайтеся в нашій статті.

Чому поминальні дні називаються батьківськими

Насправді люди згадують не лише батьків, але й інших родичів, а також близьких людей, з якими не мають кровного зв'язку.

Церква пояснює це тим, що за законами життя батьки, як правило, вперед своїх дітей залишають цей світ. І борг дітей – молитися в першу чергу за своїх батьків і прабатьків, які дарували життя, а вже потім – читати молитви за інших людей.

Поминальні дні важливі для душ померлих ще й тому, що самі за себе молитися Господу вони вже не можуть. Живі повинні пам'ятати їх на Землі і читати молитви, щоб у загробному житті їхні душі перебували в раю.

Батьківські суботи в 2021 році

6 березня – Вселенська мясопустная субота в 2021 році. Вона відзначається за 8 днів до початку Великого посту-2021, напередодні Масляної. Цього дня згадуються всі християни, які жили на Землі і пройшли обряд хрещення.

Під час Великого посту батьківські суботи в 2021 році припадають на 27 березня, 3 і 10 квітня. Ці поминальні дні випадають на другий, третій і четвертий тиждень посту. У церквах в ці дні проводяться заупокійні Літургії.

9 травня – також поминальний день, в який проводиться поминання покійних воїнів.

11 травня – Радоница. Це свято, коли живі діляться з мертвими радісною звісткою про перемогу Христа над смертю і набуття вічного життя. Щорічно Радоница припадає на дев'ятий день після Воскресіння Христового і випадає на вівторок. Але вже з другого тижня після Великодня в народі дотримуються традицій поминання покійних родичів.

19 червня – Троїцька субота є Вселенською, тому що цього дня згадують не лише своїх померлих родичів, а й усіх християн, які жили на Землі і пішли в світ інший. Цієї батьківської суботи в храмах проводяться заупокійні служби, а могили на кладовищах прийнято прикрашати свіжою зеленню і квітами.

6 листопада – Дмитрівська поминальна субота-2021 відзначається напередодні дня святого Дмитра Солунського. Також цей день присвячений пам'яті переможцю Куликовської битви Дмитра Донського і поминання душ воїнів, полеглих у битві.

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