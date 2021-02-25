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Іверська ікона Божої Матері: в чому допомагає

Сьогодні, 07:20

Ікона отримала назву Портаітисса, що в перекладі з грецької означає – Одвірниця

Сьогодні, 25 лютого, у православній церкві вшановується Іверська ікона Божої Матері.

Перша звістка про неї належить до IX століття – часу іконоборства, коли за наказом влади в оселях і храмах нищили та піддавали нарузі святі ікони. Однак Іверську ікону їм знищити не вдалося. Вона дивним чином по морю змогла врятуватися і потрапити на гору Афон у Іверський монастир.

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Пречиста Богородиця уві сні з'явилася монахам і сповістила, що ікона тепер берігатиме Іверську обитель і весь Афон. Відтоді ця ікона отримала назву Портаітисса, що в перекладі з грецької означає – Одвірниця.

День Іверської ікони Божої Матері – опис, значення, про що моляться Богородиці.
День Іверської ікони Божої Матері – опис, значення, про що моляться Богородиці.
Фото: Wikipedia

Іверська обитель вважається оселею, де зберігається ця ікона. На території монастиря зведений храм в ім'я Портаітисси – покровительки Афона.

Чудеса Іверської ікони Божої Матері

Ікона висвітлюється незгасимою лампадою, яка називається "Лампада Одвірниці". Іноді в години богослужінь, без будь-якого зовнішнього впливу, лампада розгойдується, подібно до маятника, таким чином, попереджаючи про наближення великих лих, як землетруси, епідемії, напад ворогів.

Жителі Афона розповідали, що перед наступом на Кіпр турків, лампада розгойдувалася так сильно, що навіть олія виливалася через край, але Захисниця, через Свою ікону, не допустила захоплення Афону.

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Таким чином Іверська ікона інформувала людей про майбутні події планетарного масштабу, наприклад, перед землетрусом в Спітаку та перед іншими явищами.

Іверська ікона Божої Матері: заборонена для жінок

У 422 році, за переказами, донька царя Феодосія хотіла відвідати монастир, щоб побачити святині, але голос Богоматері возвістив, що це заборонено робити. Відтоді, за велінням Божої Матері, яка охороняє мир і спокій ченців, Афон недоступний для відвідувань жінками ось уже 1700 років.

Іверська ікона Божої Матері: іконографія

Іконографія Іверської ікони являє собою особливий варіант "Одигітрії", який отримав у візантійському мистецтві назву "Милостива".

Дошка витягнута, фігури заповнюють майже весь простір ковчега. Зображення Богоматері поясне, голова злегка схилена до немовляти Христа, права рука піднята в молитовному жесті на рівні грудей.

Христос сидить на лівій руці Матері високо і прямо, в легкому повороті до Неї, голова трохи відкинута назад. Права рука дитини витягнута вперед до руки Богоматері жестом, який благословляє, а в лівій Він тримає сувій, який вертикально спирається на коліно.

Іверська ікона Божої Матері – в чому допомагає, іконографія, чудеса
Іверська ікона Божої Матері – в чому допомагає, іконографія, чудеса
Фото: Wikipedia

Своєрідна манера написання ликів: з великими, масивними рисами, широко розкритими мигдалеподібними очима; погляд спрямований вперед, вираз ликів зосереджений.

Значущою іконографічною деталлю є зображення на лику Богоматері рани, з якої сочиться кров.

Про що моляться Іверській іконі Божої Матері

Друга назва цієї ікони Божої Матері, як уже було сказано, – Одвірниця (Портаітисса). Вона, як справжній страж, стоїть на захисті вас і вашого будинку і захищає від злих дій та руйнівних думок.

У будинку Іверську ікону слід тримати біля входу, щоб отримати захист від різних неприємностей.

Богоматір через Іверський образ справжньої Матері є заступницею житла від різних лих – від пограбування, потопів, пожеж тощо.

Іверська ікона допомагає в лікуванні душевних і тілесних захворювань, вона показує грішникам шлях до каяття.

Важливо пам'ятати, що ікони або святі не "спеціалізуються" в якихось конкретних галузях. Буде правильно, коли людина звертається з вірою в силу Божу, а не в силу цієї ікони, цього святого або молитви.

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