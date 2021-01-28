Церковні свята і пости в лютому 2021 року: детальний православний календар з датами на кожен день

Дізнайтеся, коли в лютому-2021 відзначаємо Стрітення Господнє, шанування Іверської ікони Божої Матері та інші церковні свята і значущі дати

Яке сьогодні церковне свято? Коли відзначаємо Стрітення Господнє? У які дні потрібно дотримуватися посту? В який день вшановуються ікони Божої Матері – Іверська, "Отрада", "Утамуй моя печалі"? Дивіться по календарю, які православні церковні свята й одноденні пости будуть в лютому 2020 року. Ця інформація допоможе вам не пропустити великі православні дати і важливі події церковного православного календаря на лютий-2021.

Церковні свята в лютому Фото: Depositphotos

Православні церковні свята в лютому 2021 року: календар

1 лютого – преподобного Макарія Великого, Єгипетського, святителя Марка, архієпископа Ефеського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Макарія, диякона Києво-Печерського, в Дальніх печерах, блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородського. Знайдення мощей преподобного Сави Сторожевського, Звенигородського, преподобного Макарія Римлянина, Новгородського, мучениці Євфрасії, діви преподобного Макарія Олександрійського, святителя Арсенія, архієпископа Керкірського, преподобного Антонія, стовпника, Марткобского.

2 лютого – преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника, Києво-Печерських, в Дальніх печерах, преподобного Євфимія Сянжемського, Вологодського, мучеників Інни, Пінни і Римми, мучеників Васса, Євсевія, Євтихія і Василида.

3 лютого – преподобного Максима сповідника, мученика Неофіта, мучеників Євгенія, Кандида, Валеріана і Акіли, преподобного Максима Грека, мучениці Агнії, діви, мученика Анастасія. Святкування ктиторського і названої "Вірада", або "Втіха", Ватопедська ікон Божої Матері. День інтронізації Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

4 лютого – апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія Перського, преподобномученика Анастасія, диякона Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Макарія Жабинського, Белівского чудотворця, мучеників Мануїла, Георгія, Петра, Леонтія, єпископа, Сіон, Гавриїла, Іоанна, Леонта, пародії, пресвітерів та інших 377.

5 лютого – священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела, преподобного Геннадія Костромського і Любимського. Перенесення мощей святителя Феоктиста, архієпископа Новгородського, преподобного Мавсіми Сирина, преподобного Самана мовчальника, святого Павлина Милостивого, єпископа Ноланського. Спогад VІ Вселенського собору.

6 лютого – преподобної Ксенії, блаженної Ксенії Петербурзької, святителя Герасима Великопермського, Устьвімського, мученика Іоанна Казанського, мученика Вавили Сицилійського та учнів його Тимофія і Агапія, преподобного Македонія, Сирійського пустельника. Перенесення мощей преподобномученика Анастасія Перського.

7 лютого – святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського, святителя Мойсея, архієпископа Новгородського, мучениці Філіцати і синів його Януарія, Фелікса, Филипа, Сільвана, Олександра, Віталія та Марциала, преподобного поплив сирійського, преподобного Мара, співака. Святкування ікони Божої Матері "Утамуй моя печалі".

8 лютого – преподобного Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна, преподобного Ксенофонта Робейського, Мучеників Ананії, пресвітера, Петра, сторожа в'язниці, з ними сім воїнів, преподобного Симеона Старого. Перенесення мощей преподобного Федора, ігумена Студійського, святителя Йосипа, архієпископа Солунського, благовірного Давида ІІІ Відновителя, царя Іверії і Абхазії.

9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.

10 лютого – преподобного Єфрема Сирина, преподобного Феодосія Тотемського, преподобного Єфрема Новоторжского, преподобного Єфрема Києво-Печерського, єпископа Переяславського, преподобного Палладія, відлюдника, преподобного Ісаака Сирина, єпископа ніневійской. Святкування Суморінської-Тотемської ікони Божої Матері.

11 лютого – перенесення мощей священномученика. Ігнатія Богоносця. Пам'ять святителя Лаврентія, затворника Києво-Печерського, єпископа Туровського, в Ближніх печерах, святителів Герасима, Питирима, Іони, єпископів Великопермських-Устьвімських, мучеників Романа, Якова, Філофея, Іперіхія, Авіва, Юліана і Парігорія, мучеників Сільвана, єпископа, Луки, диякона, Мокія, читця.

12 лютого – Собор вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Священномученика Іполита і з ним мучеників Кенсорина, Савіна, Фрисії, діви та інших 20 мучеників, преподобного Зінона, постника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Зінона, учня святителя Василя Великого, мученика Феофіла Нового, благовірного Петра, царя Болгарського.

13 лютого – безсрібників, мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Опанасії і дочок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії, святителя Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського, мучеників Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серапіона і Папія, мучениці Трифени Кізіцької.

14 лютого – Предпразднство Стрітення Господнього, мученика Трифона, мучениці Перпетуї, мученика Сатира, Ревоката, Саторніла, Секунда і мучениці Феліцітати, преподобного Петра Галатійського, преподобного Вендіміана, відлюдника Віфінійського.

15 лютого – Стрітення Господа нашого Ісуса Христа.

16 лютого – Тиждень про блудного сина. Післясвято Стрітення Господнього. Пам'ять праведних Симеона і Анни, пророчиці, рівноапостольного Миколая, архієпископа Японського, святителя Симеона, єпископа Полоцького, єпископа Тверського, баговерного князя Романа Углицького, пророка Азарії, мучеників Папія, Діодора, Клавдіана, мучеників Адріана і Еввула, мученика Власія Кесарійського.

17 лютого – преподобного Ісидора Пелусіотського, благовірного великого князя Георгія (Юрія) Всеволодовича, Володимирського, преподобного Кирила Новоозерського, преподобних Аврамія і Копрія Печенізьких, Вологодських, мученика Іадора, священномученика Аврамія, єпископа Арвільского, преподобного Миколи сповідника, ігумена Студійського.

18 лютого – мучениці Агафії, святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, мучениці Федули і мучеників Еллади, Макарія та Евагрія. Святкування Єлецької-Чернігівської, Сицилійської або Дивногорської і званої "Взыскание загиблих" ікон Божої Матері.

19 лютого – преподобного Вукола, єпископа Смирнського, преподобного Варсонофія Великого та Іоанна, пророка, святителя Фотія, патріарха Константинопольського, мучениць Дорофеї, Христини, Каллісто і мученика Феофіла, мучениці Фауста, мучеників Евіласія і Максима, мученика Юліана, мучениць Марфи, Марії та брата їх преподобномученика Лікаріона, отрока.

20 лютого – преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійского, преподобного Луки Елладського, 1003 мучеників Нікомидійського.

21 лютого – Тиждень про митаря і фарисея. Пам'ять великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця, святителя Сави ІІ, архієпископа Сербського.

22 лютого – мученика Никифора з Антіохії Сирійської. Знайдення мощей святителя Інокентія, єпископа Іркутського, преподобного Панкратія, ієромонаха, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобних Никифора і Геннадія Важозерських, священномучеників Маркела, єпископа Сікелійського, Філагрія, єпископа Кіпрського, і Панкратія, єпископа Тавроменійского.

23 лютого – священномученика Харалампія і з ним мучеників Порфирія і Вантоса і трьох мучениць, благовірної княгині Анни Новгородської, преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Лонгіна Коряжемского, мучениць дів Енафи, Валентини і Павли. Святкування ікони Божої Матері "Вогневидна".

24 лютого – священномученика Власія, єпископа Севастійського, благовірного князя Всеволода, у хрещенні Гавриїла, Псковського, преподобного Димитрія Прилуцького, Вологодського, праведної Феодори, цариці Грецької, що відновила вшанування святих ікон.

25 лютого – святкування Іверської ікони Божої Матері. Пам'ять святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського, святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, чудотворця, святителя Мелетія, архієпископа Харківського, преподобної Марії, званої Марином, і батька її Євгенія, святителя Антонія, патріарха Константинопольського.

26 лютого – преподобного Мартініана, преподобних Зої і Фотинії (Світлани), преподобного Євлогія, архієпископа Олександрійського, благовірного князя Костянтина Острозького, святителя Стефана, у чернецтві Симеона, царя Сербського, Мироточивого.

27 лютого – преподобного Авксентія, рівноапостольного Кирила, вчителя слов'янського, преподобного Ісаакія, затворника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, 12-ти греків, будівельників соборної Успенської церкви Києво-Печерської лаври. Перенесення мощей благовірного князя Михайла Чернігівського і боярина його Феодора, преподобного Марона, відлюдника сирійського, святителя Аврамія, єпископа Каррійского.

28 лютого – Тиждень про митаря і фарисея. Пам'ять апостола від 70-х Онисима, преподобного Пафнутія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Пафнутія і дочки його Єфросинії, преподобного Євсевія, пустельника Сирійського. Святкування Віленської і Далматської ікон Божої Матері.

Пости в лютому 2021 року

У лютому немає багатоденних постів.

Одноденні пости в лютому 2021 року: 3, 5, 10, 12, 17, 19 числа. У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

У період з 22 по 28 лютого відзначається суцільна седмиця.

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