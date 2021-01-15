Вихідні дні та свята в лютому 2021 року в Україні
Дізнайтеся, скільки днів українці за законом відпочивають у лютому-2021
Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у лютому 2021 року? Коли буде День бабака, День святого Валентина, День доброти, Стрітення Господнє, День герба України і День рідної мови? Які ще державні свята і значущі дати українці відзначають наприкінці зими? Детальніше читайте в нашій статті.
Останній місяць зими – найкоротший у році. Тож і робочих днів у ньому менше, ніж у всіх інших місцях – їх кількість становить лише 20 днів. Не забувайте, що 2021 рік – не високосний, тож у лютому буде всього 28 днів.
Примітно, що лютий цьогоріч починається з понеділка, а завершується в неділю, так що в календарі 2021 року місяць має вигляд гарного й акуратного прямокутника.
Офіційних державних свят у лютому-2021 немає. Так що українці цього місяця отримують в якості законних вихідних лише суботи та неділі – всього 8 днів.
Незважаючи на це, наприкінці зими нас чекає безліч приємних приводів, щоб привітати одне одного з черговим зимовим святом. Не пропустіть: пророчий День бабака, велелюбний День святого Валентина, який, до речі, в 2021 році випадає на неділю, День доброти – найдобріше свято, найважливіше церковне свято лютого – Стрітення Господнє.
Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі у лютому 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які причетні до цих дат.
2 лютого – День бабака, а також Всесвітній день водно-болотних угідь.
4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.
6 лютого – Міжнародний день бармена.
9 лютого – Міжнародний день стоматолога і День безпечного Інтернету.
11 лютого – Всесвітній день хворого, а ще Міжнародний день жінок і дівчаток у науці.
12 лютого – Китайський Новий рік.
13 лютого – Всесвітній день радіо.
14 лютого – День Святого Валентина або День Закоханих, а також День комп'ютерника.
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15 лютого – Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини і День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів.
17 лютого – День спонтанного прояву доброти, а ще День кота в Європі.
19 лютого – День державного герба України.
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20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості і День Героїв "Небесної сотні".
21 лютого – Міжнародний день рідної мови.
22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя.
28 лютого – Міжнародний день рідкісних захворювань, а ще День штурманської служби авіації Збройних сил України.
Дивіться відео про вихідні-2021 Україні:
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