Іменини в березні-2021: хто і коли відзначає день ангела

Дізнайтеся, хто святкує іменини в березні-2021, і коли можна вітати з днем ангела

Кого і коли можна вітати з днем ангела на самому початку весни? Хто відзначає свої іменини в березні 2021 року? У кого намічається чергове сімейне свято, крім дня народження? Читайте докладний календар іменин на березень-2021 і адресуйте найкращі привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим і близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам і однокласникам – подаруйте їм радість.

З давніх часів у народі було прийнято вибирати імена новонародженим дітям відповідно до церковного календаря шанування святих мучеників – святок. До якого дня найближче стояла дата народження дитини, ім'я того святого і вибирали. Вважалося, що таким чином людина отримувала свого ангела-хранителя, який оберігав її протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може бути кілька разів на рік на відміну від дня народження.

З Днем ангела Фото: Pinterest

Значення імені передає характер і внутрішні якості людини, названої на честь когось із святих. А також ім'я багато в чому здатне вплинути на характер дитини, її темперамент і долю в цілому. Пропонуємо вашій увазі детальний календар іменин на кожен день березня-2021.

Чий день ангела в березні 2021 року

1 березня – Данило, Ілля, Макар, Никон, Павло, Порфирій, Юліан.

2 березня – Марія, Михайло, Микола, Павло, Порфирій, Роман, Федір, Феодосій.

3 березня – Ганна, Василь, Віктор, Володимир, Кузьма, Лев, Павло.

4 березня – Архип, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір, Федот, Филимон.

5 березня – Агафон, Антон, Опанас, Варлам, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Іона, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Пахом, Пімен, Сава, Сергій, Сидор, Тит, Тихон, Федір, Пилип, Хома, Ярослав .

6 березня – Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Ольга, Павло, Тимофій.

7 березня – Андрій, Афанасій, Вавила, Варвара, Володимир, Віктор, Єлизавета, Іван, Йосип, Ірина, Михайло, Микола, Параска, Сергій, Степан, Тит, Федір, Пилип.

8 березня – Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій.

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9 березня – Іван, Іларіон.

10 березня – Олександр, Антон, Євген, Тарас, Федір.

11 березня – Ганна, Іван, Микола, Петро, Порфирій, Севастян, Сергій.

12 березня – Макар, Михайло, Петро, Прокіп, Сергій, Степан, Тимофій, Тит, Юліан, Яків.

13 березня – Арсеній, Василь, Іван, Кіра, Марина, Нестор, Микола, Сергій.

З днем ангела Фото: Pinterest

14 березня – Олександр, Олександра, Ганна, Антон, Антоніна, Василь, Веніамін, Дарина, Євдокія, Іван, Матрона, Михайло, Надія, Нестор, Никифор, Ольга, Петро, Сильвестр.

15 березня – Агафон, Арсеній, Йосип, Сава, Федот.

16 березня – Марфа, Михайло, Севастян.

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17 березня – Олександр, Василь, В'ячеслав, Герасим, Григорій, Данило, Павло, Яків.

18 березня – Адріан, Георгій, Давид, Іван, Іраїда, Костянтин, Микола, Марк, Федір, Феофан.

19 березня – Аркадій, Костянтин, Федір.

20 березня – Ганна, Антоніна, Василь, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Єфрем, Ксенія, Лаврентій, Марія, Матрона, Надія, Нестор, Микола, Ніл, Павло.

З Днем ангела Фото: Pinterest

21 березня – Опанас, Володимир, Іван, Лазар, Феодосій.

22 березня – Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Валентин, Валерій, Дмитро, Іван, Ілля, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Сергій, Тарас.

23 березня – Анастасія, Василина, Віктор, Василиса, Галина, Георгій, Денис, Дмитро, Кипріян, Клавдія, Кіндрат, Леонід, Марк, Михайло, Ніка, Никифор, Павло, Феодора.

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24 березня – Василь, Георгій, Юхим, Іван, Софрон, Феодора.

25 березня – Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Феофан.

26 березня – Олександр, Григорій, Михайло, Никифор, Микола, Терентій, Христина.

27 березня – Венедикт, Михайло, Ростислав, Феодосій.

28 березня – Олександр, Олексій, Денис, Михайло, Никандр.

29 березня – Олександр, Антон, Денис, Омелян, Іван, Павло, Пімен, Роман, Трохим, Юліан.

З Днем ангела Фото: Pinterest

30 березня – Олександр, Олексій, Віктор, Гаврило, Макар, Павло.

31 березня – Данило, Дмитро, Кирило, Наталя, Трохим.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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