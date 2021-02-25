Иверская икона Божией Матери: история, значение

Сегодня почитается Иверская икона: о чем молятся Божией Матери

Сегодня, 25 февраля, наступил один из дней, когда верующие христиане чтут память Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Какую историю и традиции почитания имеет эта бесценная реликвия, о чем молятся перед Иверской иконой, узнайте в нашей статье.

Особенности Иверской иконы Божией Матери

Православная Иверская икона Божией Матери имеет и другое название – Вратарница. Она почитается как чудотворная и относится к иконописному типу Одигитрия. На иконе изображена Дева Мария с Богомладенцем на левой руке, а правая рука при этом указывает на Спасителя. Отличительной особенностью Иверской иконы является изображение на лице Богородицы кровоточащей раны, нанесенной иконоборцами. Согласно православному преданию образ Девы Марии был написан евангелистом Лукой еще во времена Ее земной жизни.

Иверская икона Божией Матери: значение, в чем она помогает Фото: Wikipedia

Иверская икона Божией Матери: дата празднования

Празднование Божией Матери в честь Ее Иверской иконы происходит 25 февраля. Примечательно, что это не единственный день, другие даты приходятся на 6 мая, 26 октября, а также во вторник Пасхальной седмицы в честь обретения первообраза в море у горы Афон.

История Иверской иконы Божией Матери

Первое упоминание об иконе датируется IX веком. В те времена под гнетом византийского императора Феофила происходила жесткая борьба с христианской религией, поругание и уничтожение святых икон.

В доме одной из верующих женщин возле города Никея воины-иконоборцы нашли икону и, желая ее уничтожить, пронзили лик Богородицы копьем. И тогда из святого образа начала сочиться кровь. Спасая икону, женщина отнесла ее к морю и опустила в волны. Икона так и поплыла не тонущей по воде, достигнув горы Афон, где спустя 200 лет монахи увидели в море чудесный огненный столп, исходивший от образа Богоматери.

Вскоре Пресвятая Богородица явилась во сне преподобному старцу Гавриилу и приказала ему идти в море по воде, как по земной тверди, и принять чудотворную икону. Обретенный образ Богородицы изначально поставили над воротами в часовне на берегу, а затем перенесли в соборный храм, но наутро икона вновь оказалась на прежнем месте, и так повторялось несколько раз. Богородица дала понять, что не желает быть хранимой иноками, а сама будет их Хранительницей. Так икона получила название Вратарницы.

С этого времени монастырь стал постоянным приютом для чудотворной Иверской иконы Божией Матери, которая, в отличие от других афонских святынь, никогда не оставляла своей обители. Позже она много раз предупреждала монахов о предстоящей опасности: нападении вражеской армии, стихийных бедствиях, землетрясениях и катастрофах, спасала в период страшного голода и болезней.

Оригинал Иверской иконы на сегодняшний день находится в православном мужском Иверском монастыре на Святой Горе Афон, в Греции. А вот списки с нее разошлись по всему миру. Также было построено множество церквей Иверской иконы Божией Матери во многих странах.

О чем молятся Иверской иконе Божией Матери

Образ Богоматери помогает людям раскаяться в своих грехах, найти в себе силы и стать на праведный путь. Также перед иконой молятся об избавлении от болезней, об утешении в бедах и скорби, о защите от пожаров, о хорошем урожае и плодородии земли. В доме Иверскую икону следует держать возле входа, чтобы получить защиту от различных неприятностей.

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